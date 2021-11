Esta plataforma usa inteligencia artificial para entregar publicidad especializada en internet

Vox llega a Colombia para combatir. (foto: Sector Alterno)

La pandemia ya lleva casi dos años con nosotros y definitivamente ha hecho cambios radicales en muchos aspectos, tanto en lo personal como lo laboral. En dicho contexto, la enfermedad del coronavirus ha traído a las empresas el deseo de priorizar y aumentar los presupuestos del marketing digital para atraer mayores audiencias y rentabilidad. Sin embargo, la congestión de campañas publicitarias digitales, incluso a veces engañosas, ha llevado a los usuarios a ver este tipo de publicidad cada vez más invasiva e irrelevante.

Es por ello que se está dando a conocer VOX, una tecnología para campañas de publicidad digital perteneciente a la agencia digital europea Performance. Como resultado, los medios pueden proporcionar espacio publicitario adicional y no intrusivo. Además, los anunciantes pueden ofrecer contenido relevante y aumentar su porcentaje de impresiones.

El dato: según un estudio llevado a cabo este año por Blockthrough, a finales de 2020, el uso del bloqueo de publicidad aumentó un 10 % (527 millones de usuarios totales) en dispositivos móviles y 8 % (257 millones de usuarios totales) en computadoras.

Bloquear publicidad. (foto: Snsmarketing)

VOX se plantea entonces como una solución para anunciantes, medios editoriales y especialmente, usuarios. “Al pensar en sus necesidades, tenemos un anuncio creativo que el público no quiere cerrar y que genera un CTR (porcentajes de clics) 10 veces más alto que los anuncios programáticos. Estamos hablando de la revolución del tan buscado retorno de inversión”, indica Maria Dulnikiewicz, directora General de Performante.

Su objetivo es dar forma a la historia de la marca, aplicarla y así predecir el futuro.

Qué es VOX y cómo funciona

VOX es un algoritmo que escanea las imágenes y el texto de los artículos para brindar publicidad contextual en su totalidad. En pocas palabras, este algoritmo relaciona el contenido de interés para los visitantes de una página determinada. El resultado es un anuncio animado no intrusivo que aparece sobre la imagen principal.

“Con VOX, las marcas pueden presentar su creatividad en un formato premium que no irrita o molesta a los usuarios por ser irrelevante o cubrir el contenido que realmente les interesa, sino que se adapta por completo al contexto del artículo y no altera la experiencia de lectura y visualización. Al mismo tiempo, protege su seguridad porque VOX no requiere ningún dato de cookies”, explica Daniela Torres, directora de Performante para Latinoamérica.

Tendencias en la publicidad digital. (foto: Appetizr Marketing)

Posibles ventajas

Entre los beneficios para los medios digitales y los editores está la capacidad de monetizar espacios donde actualmente no están generando ingresos sin descuidar la ubicación de sus páginas debido al código VOX desincronizado.

La entrega algorítmica de anuncios relacionados con el contenido permite a los medios asegurar una mejor experiencia para los usuarios.

“Para nuestra Inteligencia Artificial no es relevante qué buscó el usuario previamente ni cuáles van a ser sus búsquedas posteriores, sino qué le interesa encontrar al momento de la lectura del artículo”, indicó la compañía.

De esta forma, evita que los anuncios aparezcan en un contexto de controversia o violencia, dando a las marcas un control total sobre su publicidad, lo que no es posible con otras soluciones digitales. A continuación, se presenta cómo funciona en cada área:

Para usuarios finales:

- No invadirá la privacidad de ningún usuario.

Para medios editoriales:

- Permite monetizar espacios que no se utilizan actualmente para generar ingresos, como imágenes de contenido.

- Puede proporcionar espacio publicitario premium.

Para marcas:

- Paga solo por visitas. El código VOX es asíncrono y se muestra cuando la página está completamente cargada, lo que garantiza que la persona ya la haya visto.

- El número de clics por impresión de VOX es diez veces mayor que los banner tradicionales y tiene una tasa de cierre menor al 1 %.

- El algoritmo funciona sin cookies.

En América Latina, VOX está en Colombia, Perú y México.

