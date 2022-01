La joya que nadie quiere comprar: la historia de increíble mansión centenaria de Retiro que vale USD 10 millones

La entrada que hace más de 100 años se utilizaba para carruajes ahora es el ingreso para los autos. Esta parte de la vivienda da hacia un edificio moderno y sustentable frente a la Plaza San Martín que contrasta lo antiguo con lo moderno

Dentro de las curiosidades que encierra Buenos Aires hay una vivienda que se destaca por varias razones sobre el resto del universo de las propiedades que se ofrecen en venta en el mercado. Se trata de la más cara por su cotización y una de las más amplias en cuanto a superficie, totaliza 2.805 metros cuadrados, de los cuales 1.590 son cubiertos. Para tenerla habrá que pagar nada más ni nada menos que 10 millones de dólares. Pero nadie la compra, al menos hasta el momento: está hace tres años a la venta.

Es la joya icónica denominada Casa Basavilbaso o Mansión Estrogamou levantada en 1905 y diseñada en estilo Art Noveau con una arquitectura selecta de otro tiempo. Dentro de sus ambientes hay mucha historia y algo que la caracteriza es que tiene varios ingresos, incluido uno que hace más de 100 años se utilizaba para carruajes y hoy es el ingreso vehicular.

El arte y la calidad edilicia de estilo Art Noveau están presentes en cada punto de la vivienda

Está en el barrio de Retiro, sobre Basavilbaso al 1200 y se abrió al público en 2015 cuando fue sede de la exposición de interiorismo, diseño y paisajismo de Casa FOA. Allí muchos visitantes pudieron imaginar cómo vivía una familia de alto poder adquisitivo cuando la mansión tenía su máximo esplendor. Aunque se mantiene en buen estado, quien pueda comprarla deberá hacerle algunas reformas para que luzca reluciente.

Un poco de historia

Se construyó sobre un lote de 1.173 m2, en la primera década de 1900 por la familia Estrugamou, de estilo ecléctico influenciado por barroco francés. La mansión es pequeña en comparación a su pariente más famoso: el Palacio de la calle Arroyo y Esmeralda, un inmueble que ofrece unidades en alquiler y que comenzó a edificarse en 1924 a pedido del mismo dueño, Alejandro Estrugamou, un terrateniente hijo de vascos franceses que fue cofundador de la ciudad santafecina de Venado Tuerto.

Hall de acceso y distribución, de diseño señorial y barroco francés

El apellido Estrugamou tiene su origen en Bearne (una ciudad del sur francés muy próxima con el llamado País Vasco).

Alejandro nació en Rosario el 10 de julio de 1855 y falleció el 24 de octubre de 1937. En 1880 conoció a Eduardo Casey, quien nombró a Estrugamou administrador de sus bienes y se convirtió así en un gran propulsor en la fundación de la llamada Esmeralda del Sur de la provincia de Santa Fe. Estrugamou instaló el primer almacén de Ramos Generales de Venado Tuerto, frente a la actual plaza San Martín en 1833. El 25 de mayo de 1889 se casó con Rosa Isabel Turner, hija de don Santiago Turner, con quien tuvo cinco hijos.

Sobre Basalvibaso al 1200, una joya icónica de Buenos Aires

También Estrugamou ostenta ser el primer Juez de Paz del distrito Venado Tuerto. Adquirió la estancia “La Victoria” de su amigo Casey, siendo uno de los primeros en realizar siembras en estas tierras amasando así su fortuna. También donó el edificio de la ex Escuela Normal, los terrenos del cementerio y de la Plaza San Martín. Su impronta está presente en varias partes de la ciudad venadense.

Y quien encargó la vivienda y otras edificaciones porteñas excepcionales tuvo éxito en tierras santafecinas, pero eligió invertir en pomposas obras en Buenos Aires, entre ellas en la Mansión Estrugamou, donde pasó sus últimos días antes de fallecer.

En el presente hay varios herederos que intentan vender la propiedad de Retiro desde hace más de tres años a un valor alto (de acuerdo al metraje y calidad edilicia) y en un momento donde el mercado inmobiliario atraviesa un panorama complejo, pero como siempre dicen para este tipo de propiedades “ya aparecerá el novio”, el que invierta o haga una propuesta que seduzca a los propietarios.

Uno de los baños completamente reformado para la edición de Casa FOA en 2015

En 2017, la vivienda formó parte de la Noche de los Museos, y a fin de 2019 fue el lugar para una fiesta de casamiento de uno de los hijos de los actuales dueños en la que participaron cerca de 400 invitados.

Según el Código de Planeamiento Urbano porteño, la residencia de Basavilbaso 1233 pertenece al área de protección histórica de las inmediaciones de plaza San Martín, sancionada en 2014 por la Legislatura de CABA. También abarca el Edificio Kavanagh, la basílica del Santísimo Sacramento y las construcciones de las cabeceras ferroviarias de Retiro.

Sin autor edilicio y cómo es la propiedad

Otro enigma que posee esta estructura edilicia es que no se sabe quien la diseñó. En la actualidad, al pasar por su frente, desde la vereda, intrigan sus puertas gigantes. Tiene una reja negra y un jardín lateral, con una fuente imponente y da hacia el centro de la manzana, en dirección con la calle Arenales.

La casa estuvo ocupada hasta hace unos once años, cuando falleció el último habitante, y los dueños actuales la visitan pero muy poco, igual está protegida. Tiene 12 ambientes, 10 cocheras, 5 baños e increíbles techos de más de 6 metros que sorprenden al visitante desprevenido.

Cuenta con materiales de la mejor calidad. Con herrajes originales, pisos de madera de roble de Eslavonia (que remite a los árboles oriundos de esta región), y boiserie en las paredes. Conserva su ascensor original y 2 terrazas transitables en la planta alta y un patio/jardín en la planta baja.

Pisos de madera de roble de Eslavonia y boiserie en las paredes son protagonistas en las terminaciones de la mansión

Tiene grandes molduras y ventanales. Hay balcones con balaustradas y columnas jónicas en la entrada lateral. Los herrajes, cerramientos y fallebas están cubiertos de bronce original.

Al ingresar, en la planta baja se encuentran el hall y toilette de recepción, escritorio, hall central de doble altura, comedor, sala de estar con chimenea, biblioteca, sala de música, dos habitaciones, una gran cocina, comedor diario, lavadero, áreas de servicio y jardín/patio.

En la planta baja se puede apreciar una escultura de hierro con la inscripción de Val D’Osne 58 b-Voltaire París, inventor de la técnica ornamental de hierro fundido. Esta pieza decorativa ha sido declara como “Bien de interés cultural de la ciudad”.

Los salones de uso social muy frecuentados hasta la década del ‘40 como el comedor, sala de billar y de música están en la planta baja y no tienen baños cerca, algo que era habitual en otras épocas.

Escaleras, finos herrajes y columnas jónicas parte del área de distribución en la segunda planta

Fue reciclada en algunas áreas para ser la sede de FOA, donde se cambiaron cañerías y se adaptaron baños a lo moderno con mármol y accesorios nuevos. También se renovaron algunas conexiones de electricidad.

Mercado

La Mansión Estrugamou es comercializada por más de 5 inmobiliarias y aún no pudo venderse. Según informan es ideal para desarrollistas, hotel, instituciones del Estado, o empresas privadas.

“Este tipo de propiedades es demandada por embajadas o empresas. También por productoras audiovisuales que necesiten adaptar una obra de 1900″ (Moñino)

Sofia Moñino, bróker de Martín Pinus Real Estate, dijo a Infobae que “este tipo de viviendas, dependiendo de quien la busque, también es usual que una productora audiovisual la pida, en base a la estética de la casa por necesitar adaptar la locación a una época de 1900. Y también es demandada por un embajador o embajada que por la cantidad de ambientes, calidad constructiva y sofisticación del lugar pueden elegirla”.

Uno de los dormitorios del lugar

El mercado para este tipo de propiedades siempre a sido muy limitado por su volumen natural, cuentan los expertos. En los últimos anos se ha ido reduciendo aun mas dado que muchas embajadas prefieren concentrar su actividad en un solo país y desde allí atender a la región, o prefieren alquilar o comprar pisos en edificios corporativos que son mas eficientes.

“La pandemia también transformó la forma de trabajar para este mercado migrando mucho a las reuniones virtuales y donde los funcionarios no se instalan en su nuevo destino por las limitaciones de la cuestión sanitaria. Adicionalmente este tipo de propiedades son muy caras de mantener y los países ya no están dispuestos a gastar tanto en sus sedes. Buscan edificios reciclados u oficinas corporativas. Los valores pedidos aun no se han adaptado al mercado de compradores o inquilinos locales. Hay varios casos de edificios en Recoleta o palacios familiares tradicionales que se transformaron en sedes universitarias donde se dan post grados”, destacó a Infobae Ignacio Camps, director de Evoluer, otra de las inmobiliarias que lo comercializa.

“Los valores pedidos aun no se han adaptado al mercado de compradores o inquilinos locales. Varios edificios en Recoleta o palacios familiares tradicionales se transformaron en sedes universitarias” (Camps)

En la planta alta hay 8 dormitorios, hall distribuidor, escritorio, 4 baños completos y balcones.

Cómo adaptarla para que sea más tentadora

Los países con mas presencia diplomática en la Argentina son las que ya tiene resueltos sus necesidades de infraestructura para atención diplomáticas y sedes administrativas. El factor principal para elegir una propiedad es la ubicación y las características como la recepción ya que tienen necesidades básicas como la cantidad de comensales que reciben habitualmente. Y que estén en zonas seguras.

Patio para carruajes, hoy empleado para los autos

Camps, añadió, que, “tiene que contar con las habilitaciones actuales, como ser escaleras de incendio, instalación sanitarias y eléctricas a nuevo. En casas con poco uso hay que realizar una revisión de su fachada y estructura en general”.

Por ejemplo, en baños y cocinas disponer de instalaciones de electricidad actualizadas, grupo electrógeno, circuito de seguridad e incendio, puertas blindadas.

“La escalera principal y su gran amplitud que brindan sus techos de 6 metros son algunos de los detalles que destacan esta propiedad. También puede emplearse para eventos, casamientos, entre otras opciones”, concluyó Moñino.

