Guzmán y Feletti se reunieron con el FMI: hablaron de la inflación y explicaron el plan Precios Cuidados

El ministro de Economía Martín Guzmán, junto al secretario de Comercio Roberto Feletti se reunieron con el Staff del Fondo

En medio de las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para restructurar el acuerdo stand by por USD 44 mil millones y luego de la puesta en marcha de la nueva etapa de Precios Cuidados, que contempla una canasta de 1.321 productos de consumo masivo con precios acordados con más de un centenar de empresas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió, junto al secretario de Comercio, Roberto Feletti, con el staff del Fondo para seguir avanzando de cara a un posible acuerdo que permita a la Argentina extender los vencimientos de deuda.

En este marco, Guzmán afirmó que “la inflación es un problema para el funcionamiento del sistema económico y lo debemos resolver”, e indicó que “el Gobierno Nacional está trabajando para ello sobre la base de una estrategia integral” para atacar las causas estructurales del problema inflacionario.

De esta manera, el titular del Palacio de Hacienda destacó que el programa Precios Cuidados “constituye un elemento importante para lo que es el proceso de atacar el fenómeno inflacionario en la Argentina”. Además, el funcionario hizo hincapié en la importancia de “tener políticas de precios-ingresos que garanticen que el salario real pueda ir aumentando al mismo tiempo que se tranquilizan las expectativas inflacionarias”.

En esa línea, Guzmán afirmó: ”Es muy importante atacar el tema de las expectativas en una sociedad que se acostumbró a vivir con inflación. Con Roberto y con el FMI hoy hablábamos de la importancia de lo que fue este proceso”, agregó Guzmán, al tiempo que remarcó que “el hecho de que se llegó a un acuerdo con más de 150 empresas sobre más de 1.300 productos le da más sustentabilidad a lo que se alcanzó, y que va a servir como un elemento más para anclar expectativas”.

Por su parte, el secretario Feletti dijo que “la oportunidad de exponer frente al staff del Fondo este tipo de ancla o de estrategia antiinflacionaria de una canasta de 1321 productos que esté regulada, que pueda ser revisada trimestralmente, constituye un avance importante en lo que es el conjunto de medidas que tiene que abarcar el combate a la inflación”.

En representación del staff del FMI, participaron del encuentro Julie Kosack, directora adjunta del departamento para el Hemisferio Occidental, el encargado del caso argentino, el venezolano Luis Cubeddu, y el flamante jefe de la oficina del FMI en Buenos Aires, el británico Ben Kelmanson.

Cabe destacar que el ministro de Economía se reunió hoy en el Palacio de Hacienda con su par de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, para repasar el estado de las negociaciones con el FMI, previo al viaje que el canciller realizará a Washington la semana próxima para entrevistarse con el secretario del Departamento de Estado de los EEUU, Antony Blinken.

Cafiero tiene previsto reunirse con Blinken el martes próximo, informó esta tarde la cartera económica. No obstante, desde EEUU afirmaron a Infobae que la misión diplomática no conseguirá el apoyo necesario dado que la Argentina no ha puesto sobre la mesa un plan consistente de reducción del déficit, punto por el cual pasan todas las discusiones.

“La Argentina gasta demasiado y mal”, afirmó a este medio Diego Ferro, CEO del Fondo de Inversión M2M Capital. Según el analista, la Argentina busca un acuerdo excepcional que implique un mínimo ajuste fiscal y monetario, que aunque fuera aceptado “no generaría mucha confianza inversora para conseguir financiamiento e inversión privada”.

En ese marco, Benjamin Gedan, vicedirector del Programa América Latina del centro de estudios Wilson Center, con sede en Washington dijo a este medio que la visita del canciller tiene sentido, teniendo en cuenta el gran peso que tiene Estados Unidos en el directorio del FMI, aunque reconoció que “no queda claro que la Cancillería puede resolver este estancamiento peligroso entre Argentina y el Fondo”.

