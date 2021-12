Un legislador de Milei fue multado por dar recomendaciones financieras en Youtube: “No tengo forma de pensar que esto no es político”

Javier Milei y Ramiro Marra, el youtuber financiero y legislador que fue multado por la Comisión Nacional de Valores

La Comisión Nacional de Valores (CNV) impuso una multa de $2 millones a Ramiro Marra, un recientemente electo legislador del partido de Javier Milei que se desempeña como agente de Bolsa y que lleva adelante un canal de Youtube con contenido financiero . El ente regulador del mercado de capitales cerró así un sumario en su contra que había iniciado por recomendaciones de inversión que el youtuber había dado en 2020 y que requieren estar en un registro de idoneidad.

“Es una decisión política que tomó un organismo público sobre una persona que hace política. No puedo tomármelo como que no sea político. No tengo forma de pensar que esto no es político”, dijo Marra en conversación con Infobae.

Marra, de 39 años, es dueño de la sociedad de Bolsa Bull Market Brokers, creador de contenidos en Youtube y este año se transformó en legislador porteño al resultar electo en la lista de La Libertad Avanza.

“Es una decisión política que tomó un organismo público sobre una persona que hace política” (Marra)

“Lo tomo de manera directa como una persecución política. Como saben, asumí como diputado hace nueve días. Me estoy dedicando a la política porque estoy cansado de que las cosas no funcionen en este país”, había dicho en su canal de Youtube al recibir la noticia.

La multa, que no está firme, se aplicó como respuesta al video “4 empresas recomendadas | Acciones de Argentinas y de EEUU en la Bolsa”, publicado en julio de 2020.

El regulador del mercado de capitales fijó la penalidad porque exige que las recomendaciones de inversión sean hechas por personas que haya registrado su condición de idóneas ante el propio organismo. Condición que Marra supo cumplir en el pasado pero que, más tarde, expiró.

Ramiro Marra, dueño de Bull Market Brokers y youtuber financiero

Voceros de la CNV no quisieron hacer declaraciones. Pero la multa y el sumario previo son públicos y explican la posición del ente regulador.

“Sin estar inscripto en el registro de idóneos de la CNV, realizó recomendaciones de inversión y promocionó al agente Bull Market Brokers con la finalidad de captar clientes, actividad que encuadra dentro de las acciones que la CNV define como Idóneo”, argumenta el sumario.

“Si bien Bull Market Brokers había presentado la solicitud de inscripción del Sr. Marra el 27.05.2015, dicha solicitud no cumplía los requisitos de antigüedad para ser inscripto como Idóneo Definitivo (...) por lo cual se lo había registrado como “Idóneo Excepción Inscripción Inicial debiendo dar el Modulo de FCI”, explica la decisión en otro apartado.

“Sin estar inscripto en el registro de idóneos de la CNV, realizó recomendaciones de inversión y promocionó al agente Bull Market Brokers con la finalidad de captar clientes” (CNV)

“La inscripción estaba sujeta a que el Sr. Marra rindiera el Examen CNV Modulo FCI para lograr su inscripción definitiva antes del 1.01.2019 (...) y que, no obstante ello, el Sr. Marra no había rendido el examen correspondiente y había sido por ende dado de baja del registro”, agregó.

Con todo, el legislador porteño de la bancada libertaria dijo a Infobae que atribuye la animosidad de la CNV a un cambio en la cúpula de la misma. Estre año, Sebastián Negri fue nombrado como vicepresidente.

“Es la primera vez que hacen una multa por idoneidad a un contenido de Youtube”, afirmó Marra. “Y tiene sentido político porque La Cámpora empezó a tener un rol en la CNV con el nuevo cicepresidente”, disparó.

“Yo tengo 21 años de experiencia en el mercado de capitales. Cuando se fijó la obligatoriedad del exámen de idóneo se nos incorporó al registro de idóneos a los que teníamos experiencia comprobable, sin exámen. Más tarde me sacaron del registro, cuando otros siguen dentro a pesar de estar en las mismas condiciones”, dijo Marra.

“A la medida la vamos a apelar porque afecta mi libertad de expresión, porque la condición de idoneidad está probada por mis títulos universitarios y 21 años de experiencia y porque esto tiene intencionalidad política, llega 9 días después de que asumí”, dijo.

