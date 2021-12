Emprendedores argentinos: cuáles son los diez problemas que les impiden crecer

People work at the Platforma coworking space in Kyiv, Ukraine June 11, 2020. Picture taken June 11, 2020. REUTERS/Valentyn Ogirenko

La alta carga impositiva, la inflación y el cambio de reglas son los principales problemas que atraviesan los emprendedores argentinos, según una encuesta realizada por la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) para conocer cuáles son los desafíos y necesidades de las personas que llevan adelante sus propios negocios.

De acuerdo con el relevamiento, los principales problemas que afectan a los emprendedores locales son: la alta carga impositiva (56%), inflación (42%), cambios en las reglas de juego (24%), falta de financiamiento (18%), falta de programas de apoyo desde el sector público (16%), burocracia (15%), restricciones cambiarias (9%), contingencias laborales (8%), falta de programas de apoyo desde el sector privado (7%) y falta de recursos humanos calificados (3%).

Los emprendedores se muestran optimistas y con miras de seguir apostando al crecimiento. Sin embargo, exigen medidas respecto a un tratamiento diferencial impositivo y en una agenda de simplificación que fomente a la formalización y a la promoción de nuevos negocios

“A pesar de lo desafiante que fueron estos dos años de pandemia donde muchos emprendedores se vieron obligados a cerrar sus negocios o sobrevivir a duras penas, otros tuvieron que reinventarse y algunos otros pudieron potenciar sus negocios solucionando problemas que el aislamiento generaba”, explicó Bernardo Brugnoli, director Ejecutivo de ASEA.

“Los emprendedores se muestran optimistas y con miras de seguir apostando al crecimiento. Sin embargo, exigen medidas respecto a un tratamiento diferencial impositivo y en una agenda de simplificación que fomente a la formalización y a la promoción de nuevos negocios. A su vez, el acceso al financiamiento sigue siendo una dificultad en emprendedores que muchas veces no tienen el historial crediticio dado que su negocio recién comienza. Es fundamental este tipo de medidas en miras de potenciar la reactivación en un cercano escenario de pospandemia”, aseguró Brugnoli.

Los emprendedores exigen un tratamiento diferencial impositivo

Consultados sobre qué respuestas concretas esperan obtener frente a sus los problemas, el 39% de los emprendedores argentinos eligió el acceso al financiamiento y un 37% un tratamiento fiscal diferenciado como las dos principales legislaciones prioritarias. El mayor foco está puesto en cómo diferenciar el tratamiento impositivo en alguien que está comenzando su negocio y acercar herramientas de financiamiento acordes.

En tercer lugar, con un 29%, está la simplificación de trámites. La burocracia administrativa se convierte en un obstáculo muy grande para que los emprendedores puedan llevar adelante y con mayor facilidad sus negocios. En cuarto y quinto lugar, aparece la necesidad de que existan programas para fortalecer a emprendedores (18%) y facilidades para contratar personal (18%).

Si nos adentramos en las medidas tributarias hacia el sector emprendedor, un 38,4% eligió el impuesto a ingresos brutos, un impuesto calificado como regresivo, como uno de los dos mayores impuestos que afecta al emprendedor o que consideran necesario modificar. En segundo lugar, se ubica el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con un 34% y en tercer lugar, el impuesto a las ganancias con un 29%.

El Estado frente a los emprendedores durante la pandemia

En términos de ayuda estatal, más del 80% de los emprendimientos reportó que no recibió ningún apoyo en el momento de la pandemia. La mayoría de esos emprendimientos (53%) no aplicó; el 17% no sabía que había ayuda disponible y el 13% aplicó pero no fue aceptado. Respecto a los que no aplicaron, uno de cada dos emprendimientos no cumplía con los requisitos de aplicación a la ayuda estatal. En el caso del 20% que recibió ayuda estatal, la mitad correspondió a uno o más pagos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un 30% a los créditos para monotributistas y el resto a otros subsidios para el pago de salarios y diferimiento de impuestos en su mayoría.

Los emprendedores argentinos han demostrado una capacidad de adaptación y resistencia en entornos complicados. Según los datos relevados el 53% de los encuestados opina de manera optimista o muy optimista sobre el futuro de su emprendimiento . Por otro lado, el 70% de los emprendedores tienen planificadas actividades vinculadas con el crecimiento de sus empresas, sobre todo, con equipamiento e infraestructura (47,5%) más que las relacionadas a la incorporación de personal (20,5%).

El 53% de los encuestados opina de manera optimista o muy optimista sobre el futuro de su emprendimiento

De cara a los desafíos de los emprendedores, la encuesta mostró que la falta de demanda o clientes (40%) es una de las dos principales preocupaciones de aquellos emprendimientos que siguen operando, aunque bajó un 20% respecto al informe anterior, realizado en marzo pasado. En segundo lugar, se mantiene la preocupación por potenciales disposiciones gubernamentales relacionadas al aislamiento preventivo obligatorio con un 30%. “Podemos asumir que las flexibilidades y nuevas aperturas en los últimos meses mejoró las ventas de los emprendimientos”, aseguró Brugnoli.

La encuesta se realizó entre más de 300 emprendedores argentinos en noviembre pasado, ubicados en CABA (31,2%), Buenos Aires (29,7%), Santa Fe (6,8%), Mendoza (4,8%), Córdoba (4,53%), entre otras provincias.

