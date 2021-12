Empanadas Máxima y delivery al Palacio: vende 1.200 docenas en Holanda y una “argentineada” le permitió conocer a la reina

Kevin y la reina de Holanda

Kevin Halporn viajó a Holanda hace nueve años para perfeccionarse como músico. Pero pocos años después su camino cambió radicalmente: gracias a los sabores abrió su propio local de empanadas, tiene planes de seguir expandiendo su marca en ese país y llegó hasta la princesa Máxima, que probó sus platos y prometió hacerle un pedido de delivery para el Palacio Real.

“Viajé a Holanda a estudiar música. Al poco tiempo conocí a mi novia, ahora esposa, que estudiaba Artes Visuales. En un viaje que hicimos los dos a la Argentina cocinamos empanadas caseras en la casa de mi abuela y decidimos comenzar a venderlas. Empezamos muy de a poco, estuvimos muchos meses probando y cocinando para amigos hasta que arrancamos con un puesto en el mercado de Haarlem, en las afueras de Ámsterdam”, recordó Halporn, en diálogo con Infobae.

“Empezamos muy de a poco, estuvimos muchos meses probando y cocinando para amigos hasta que arrancamos con un puesto en el mercado de Haarlem, en las afueras de Ámsterdam”

“Ese día, vendimos 350 empanadas en una hora. A la gente le gustó mucho y decidimos explotar más la idea. Toda nuestra casa se transformó en una cocina hasta que alquilamos un lugar que contaba con una cocina industrial, un paso intermedio antes de abrir nuestro local propio”, agregó el emprendedor.

Kevin Halporn viajó a Holanda hace nueve años para perfeccionarse como músico

El primer local, al que bautizaron como Empanadas Máxima, en honor a la reina que nació en Argentina, claro, llegó un tiempo después en una zona urbana de Haarlem, pero muy enfocados hacia la venta online y los servicios de catering. Al poco tiempo —hace ya 4 años— lograron mudarse al área más comercial de la ciudad holandesa, a 100 metros de la iglesia principal, un punto clave de la vida de Haarlem.

También siguen con su venta en el mercado y hace 8 meses Kevin y su esposa Myrte abrieron otro punto de venta en el mercado de Amsterdam, con buena aceptación por parte de los holandeses. Venden unas 15.000 empanadas por mes y cuentan con 8 empleados.

El local de empanadas en la ciudad de Haarlem

“La idea es ofrecer un gusto que sea lo más tradicional posible. Es el sabor de una empanada casera, que se puede encontrar en cualquier casa de barrio. No lo adaptamos al gusto holandés ni sumamos gustos exóticos. Vendemos empanadas de carne, pollo, jamón y queso, caprese, jamón y queso, choclo. La innovación es el sabor de batata, para veganos”, detalló Kevin.

“Es un emprendimiento que apunta al público holandés. Todo nuestro menú está en holandés. El público es muy abierto a distintas culturas porque están muy acostumbrados a probar comidas de lugares de todo el mundo”, agregó.

Myrte, esposa y socia de Kevin

Este año, Kevin asegura haberse mandando una “argentineada”. Se enteró que Máxima Zorreguieta, reina de los Países Bajos, iba a estar haciendo una recorrida oficial por el Museo de Teyler, el más importante de Haarlem. Y se acercó envuelto con la bandera argentina y con una bandeja de empanadas de regalado para ella.

“Fue una argentineada que funcionó. Al final, nos quedamos charlando. Fue muy espontánea, dulce y auténtica. Me dijo que quería pedir empanadas para el Palacio. Yo ya estoy en contacto con ellos, me llamaron, pero aun no concretamos la entrega del pedido”, dijo.

El local de Empanadas Máxima trabaja especialmente con la modalidad de take away y a través de las apps de delivery. También se enfocan en los eventos empresariales y familiares, con un “combo fiesta” que incluye bandejas de empanadas y chimichurri como salsa para acompañar. Para el futuro, los planes de Kevin son seguir abriendo puntos de venta en otras ciudades de los Países Bajos.

SEGUIR LEYENDO: