Elon Musk en problemas, por una fuerte denuncia en su contra que investiga el gobierno de Biden

Denuncia contra Tesla

El gobierno de Estados Unidos abrió una investigación sobre Tesla Inc por una denuncia que indicó que la empresa no notificó adecuadamente a sus accionistas y al público sobre los riesgos de incendio asociados a los defectos de los sistemas de paneles solares durante varios años.

Así lo indica una carta de la comisión de valores de Estados Unidos (SEC), que comenzó un trabajo que aumenta la presión reguladora sobre el fabricante de automóviles más valioso del mundo, según informó Reuters.

Cabe recordar que la empresa de Elon Musk ya enfrenta a una investigación federal de seguridad sobre los accidentes relacionados con sus sistemas de asistencia al conductor.

La preocupación por los incendios generados por los sistemas solares de Tesla ya se había publicado anteriormente, pero este es el primer informe de investigación por parte del regulador federal de valores. La SEC reveló la carta en respuesta a una solicitud de la Ley de Libertad de Información por parte de Steven Henkes, un ex gerente de calidad de campo de Tesla, que presentó una denuncia sobre los sistemas solares en 2019 y pidió a la agencia información sobre el informe.

“Hemos confirmado con el personal de la División de Cumplimiento que la investigación de la que busca registros sigue activa y en curso”, indicó la SEC en una respuesta del 24 de septiembre a Henkes, al rechazar su solicitud de proporcionar sus registros.

Elon Musk en problemas

El funcionario de la SEC dijo que la carta no debía tomarse como una indicación de la agencia de que se habían producido violaciones de la ley. Reuters confirmó de forma independiente que la carta de la SEC era legítima. Henkes es un ex gerente de la división de calidad de Toyota Motor que fue despedido de Tesla en agosto de 2020 y demandó a Tesla alegando que el despido fue una represalia por plantear problemas de seguridad.

En tanto, Tesla no respondió a las preguntas de Reuters, mientras que la SEC declinó hacer comentarios. En la demanda de la SEC, Henkes dijo que Tesla y SolarCity, que adquirió en 2016, no revelaron su “responsabilidad y exposición a daños a la propiedad, riesgo de lesiones de los usuarios, incendios, etc. a los accionistas” antes y después de la adquisición.

Según Henkes, Tesla tampoco notificó a sus clientes que los conectores eléctricos defectuosos podían provocar incendios, según la demanda. Tesla expresó a los consumidores que tenía que realizar el mantenimiento del sistema de paneles solares para evitar un fallo que pudiera apagar el sistema. Sin embargo, según Reuters, no advirtió de los riesgos de incendio, ni ofreció un cierre temporal para mitigar el riesgo, ni informó de los problemas a los reguladores, dijo Henkes.

Al respecto, más de 60.000 clientes residenciales en Estados Unidos y 500 cuentas gubernamentales y comerciales se vieron afectados por el problema, según la demanda que presentó en noviembre del año pasado contra Tesla Energy por despido improcedente. No está claro cuántos de “ellos permanecen después del programa de remediación de Tesla”.

Henkes, que fue durante mucho tiempo gerente de la división de calidad de Toyota en Norteamérica, se trasladó a SolarCity como ingeniero de calidad en 2016, meses antes de que Tesla adquiriera SolarCity. Después de la adquisición, sus funciones cambiaron y se dio cuenta del problema generalizado, dijo a Reuters.

En la denuncia ante la SEC, dijo que le dijo a la dirección de Tesla que ésta tenía que cerrar los sistemas solares propensos al fuego, informar a los reguladores de seguridad y notificar a los consumidores. “Cuando sus llamadas fueron ignoradas, procedió a presentar quejas ante los reguladores”.

“El principal abogado advirtió que cualquier comunicación de este asunto al público era un perjuicio para la reputación de Tesla. Para mí, esto es un delito”, dijo en la denuncia ante la SEC.

Los litigios y las preocupaciones sobre los conectores defectuosos y los problemas del sistema solar de Tesla se remontan a varios años atrás. Walmart, en una demanda de 2019 contra Tesla, dijo que el sistema solar del techo de esta última provocó siete incendios en las tiendas. Tesla negó las acusaciones y ambos llegaron a un acuerdo.

En tanto, Business Insider informó del programa de Tesla para reemplazar las piezas defectuosas de los paneles solares en 2019. Varios clientes residenciales o sus aseguradoras han demandado a Tesla y al proveedor de piezas Amphenol (APH.N) por incendios relacionados con sus sistemas solares, según documentos proporcionados por el grupo de transparencia legal PlainSite. Henkes también presentó una queja ante la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de EE.UU., que, según informó la CNBC este año, estaba investigando el caso. La CPSC y Amphenol no respondieron al pedido de comentarios de Reuters.

