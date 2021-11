Pasajes sin cuotas: las aerolíneas y las agencias de viajes evalúan realizar un reclamo judicial

Las empresas del sector buscan alternativas para que se revierta la medida (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

La decisión del Banco Central de impedir la venta de pasajes internacionales en cuotas con tarjetas de crédito golpeó fuerte a las agencias de turismo y de las líneas aéreas, que ya evalúan realizar un reclamo judicial para evitar que se siga aplicando la medida. Este lunes habrá una reunión entre las principales cámaras del sector.

“Nuestros asesores legales están analizando alguna medida. No lo descartamos”, señaló Daniel Hana, presidente de Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt). “Hay varias cuestiones técnicas y legales que se están evaluando como la constitucionalidad de la medida y la legitimidad del reclamo que requieren tiempo ”, agregó.

Lo mismo señalaron desde la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca): “La idea es evaluar las distintas alternativas. La decisión de ir a la Justicia no está tomada pero tenemos que hacer un análisis previo”, dijo su director Ejecutivo Felipe Baravalle.

La semana pasada, cuando se dieron a conocer la medidas, las cámaras solicitaron una reunión con las autoridades del Banco Central y, luego de una respuesta favorable de parte de la entidad, esperan una convocatoria para los próximos días. “Pedimos una mesa de diálogo porque la decisión fue muy abrupta”, indicó Hana.

Desde el Ministerio de Turismo también confirmaron que en los próximos días convocarán a las entidades del sector para formar una mesa de trabajo, donde se podrán analizar algunas alternativas con respecto a la financiación de pasajes en cuotas.

Según estimaciones de Faevyt, las agencias de viaje perdieron un 50% de las ventas que previstas en el marco del Black Friday, las jornadas donde se iban a ofrecer amplios planes de financiación de hasta 12 cuotas para vuelos al exterior y que tuvo que ser suspendida apenas unas horas antes, cuando se conoció la medida del Banco Central.

“El impacto es grande porque la medida salió dos horas antes del evento que era el punto de partida de la venta de la temporada. Resultó una pérdida porque las agencias habían hecho una inversión en publicidad y pauta en medios. Las ventas se frenaron además porque se genera incertidumbre hasta que la medida se asimile y mientras tanto los clientes suspende cualquier decisión de compra”, analizó Hana.

“Pensamos que esta medida va a repercutir en las ventas ordinarias, de cualquier día, entre el 20% y 25% menos. El público que cuotificaba sus viajes va a dejar de hacerlo por no tener esa ventaja ya que directamente no tiene la capacidad para poder viajar . Los viajes corporativos se suelen hacer en un pago, pero todo lo que es viaje de placer tiene una alta incidencia”, manifestó el CEO de una agencia.

Las líneas aéreas alertaron que una consecuencia de la medida será la menor frecuencia de vuelos y una disminución también en la cantidad de turistas del exterior que lleguen a la Argentina. “Si no hay pasajero emisivo la ecuación no funciona solo con receptivo. Simplemente no se sostiene una operación donde no exista un cierto equilibrio entre estos”, destacaron desde Jurca a través de un comunicado. “Si había intención de atraer turismo o mejorar conectividad para atraer divisas, sin duda éste no es el camino”, dijeron.

