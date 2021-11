Miguel Kiguel: “En la negociación del acuerdo con el FMI, estamos flojos de papeles”

Miguel Kiguel advirtió que "las devaluaciones no se hacen porque se quiere, se hacen porque te quedás sin reservas" (Colin Boyle)

“En la negociación con el Fondo me parece que estamos flojos de papeles, por el momento. Creo que no hay un programa económico porque el gobierno no quiere enfrentar una realidad que es muy difícil y que en gran parte la generó el mismo gobierno, al devaluar más despacio, al no aumentar tarifas y al congelar precios”, señaló Miguel Kiguel, ex secretario de Finanzas.

Para el economista, las conversaciones que está llevando adelante el ministro de Economía, Martín Guzmán, van a tener dos ejes principales que, en los hechos, serán dos exigencias por parte del organismo internacional: “La negociación con el Fondo siempre empieza por lo fiscal. Creo que ahí va a haber diferencias porque creo que Guzmán está pensando en un déficit de 3,3% del PBI y el Fondo va a pedir más, por una razón muy sencilla: la Argentina necesita salir de esta situación inflacionaria, necesita parar esto de que el Banco Central financie al Tesoro, y para eso tiene que bajar el déficit fiscal”.

El segundo punto complejo dentro de la negociación pasa por el nivel de las reservas del BCRA. “El Fondo le va a pedir un aumento de las reservas, que obviamente han bajado muchísimo este año, a pesar de que hubo USD 12.000 millones más de exportaciones de soja, que se fueron todas, y a pesar de que estuvieron los famosos derechos especiales de giro que nos dio el FMI, que fueron 4500 millones de dólares, que también prácticamente se han ido todos. El Fondo va a decir ‘mostrame cómo lo vas a hacer’”, señaló Kiguel en declaraciones a FM Milenium.

Kiguel criticó el esquema cambiario utilizado por el Banco Central hasta las elecciones del 14 de noviembre pasado: “Por suerte, el Banco Central dejó de intervenir en el mercado del contado con liqui, que era un dólar subsidiado. Nunca se entendió bien para qué se hizo y por qué regaló dólares. Ahora toda la intervención es en el mercado único libre de cambios y ahí está perdiendo reservas prácticamente todos los días”

“Para evitar la devaluación, hay que tener y ganar reservas. Es el problema más urgente porque el gobierno pasó toda la semana y no hizo nada. Esa inacción es difícil de entender en una situación que empieza a ser cada vez más dramático”, subrayó, a la vez que enfatizó que sin reservas “no hay poder de fuego”.

La escasez de reservas es “una clara amenaza” para el Banco Central. “Si no tenés reservas, la realidad te esfuerza a tomar medidas que no te gustan; las devaluaciones no se hacen porque se quiere, se hacen porque te quedás sin reservas,” apuntó.

En relación al tipo de cambio, Kiguel considera que lo prioritario es reducir la brecha cambiaria, que hoy supera el 100%: “Nadie quiere vender dólares a 100 cuando sabe que en el mercado valen 200. Entonces, aparecen todos los mecanismos posibles para evitar vender al precio oficial. Por supuesto que hay límites a eso, y de hecho se liquida mucho, pero creo que se liquida menos de lo que se podría liquidar”.

Para bajar esa brecha, cerrar un acuerdo con el FMI será una ayuda pero hará falta más. “Además de la confianza, hay un problema de miedo a la inflación y el dólar en este momento protege también de eso. No alcanza solamente con bajar el tipo de cambio paralelo o el contado con liqui; como mínimo, hay que empezar a acelerar fuertemente el deslizamiento del tipo de cambio. Por lo menos hay que probar eso para ver si sirve para empezar a recuperar reservas”, señaló Kiguel.

Al igual que otros economistas por estos días, el director de la consultora Econviews trajo a la memoria la devaluación que el ex presidente del BCRA, Juan Carlos Fábrega, dispuso en enero de 2014. “Uno no quiere ser dramático pero la situación se parece muchísimo a cuando estaba Fábrega y decidió un salto que no fue terrible, fue el 23%, la inflación más o menos se controló, no es que todo se desbandó con eso. Y la brecha bajó. Creo que hay que mirar esas experiencias porque si se aplican bien, con un programa, ayudarán a que se empiece a normalizar la economía”, concluyó.

