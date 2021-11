Brasil acelera la reducción de aranceles del Mercosur y quiere crear un G7 de economías emergentes

El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes. REUTERS/Adriano Machado

El ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, dijo hoy que espera que el Mercosur anuncie en los próximos días una reducción del 10% en el Arancel Externo Común del bloque para la gran mayoría de bienes y servicios. En una videollamada a un evento en Río de Janeiro, Guedes dijo que la reducción se aplicaría al 87% de los productos y servicios.

El 9 de octubre pasado, luego de varios meses de tensión entre los gobiernos de Argentina y Brasil, el canciller argentino, Santiago Cafiero, mantuvo en Itamaraty, la cancillería brasileña, una reunión bilateral con su par brasileño, Carlos Alberto Franca, donde se acordó discutir una rebaja del 10% en el Arancel Externo Común del Mercosur. Cafiero, que en su gestión en Brasil estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el embajador argentino, Daniel Scioli, mientras del lado brasileño participó Reinaldo Salgado, el embajador de Brasil en Buenos Aires.

La reducción del Arancel Externo Común parece ser la forma en que los gobiernos de Alberto Fernández y Jair Bolsonaro zanjaron de momento sus diferencias. Brasil y Uruguay pretenden además una mayor liberalidad para que los cuatro miembros del bloque, que también incluye a Paraguay, puedan negociar Acuerdos de Libre Comercio, a lo que se opuso fuertemente la Argentina y produjo un fuerte choque de posiciones entre el presidente argentino y su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, en la Cumbre por el 30 aniversario del bloque, en marzo pasado.

Imagen de la delegación argentina en la Cumbre de marzo, por los 30 años del Mercosur. Solá era aún canciller y Cafiero, jefe de Gabinete

La reducción de los niveles del Arancel Externo Común fue acordada en la última reunión (el 9 de octubre), en la que ganó la posición argentina de no bajar la AEC más del 10%, dijo Gustavo Perego, director de la consultora Abeceb, que sigue de cerca los avatares de la política y la economía brasileñas.

Según Perego, el anuncio se enmarca en la situación política en que se encuentra ahora el gobierno de Bolsonaro, con el empresariado “picándole el boleto a la agenda de reformas de Guedes, porque no ven a Bolsonaro reeligiendo en 2022″.

El anuncio de una baja del AEC, es un tipo de acción que reafirma la política liberal del gobierno y le permite ante el empresariado brasileño mostrarse como la contracara de la Argentina, dijo Perego a Infobae. “Puede ser que se anuncie, pero todavía no se conoce listado de productos que quedarían fuera de la baja del AEC y si hay acuerdo de los cuatro miembros”. Además, agregó, otro problema es que si bien en la Argentina esta modificación puede ser aprobada por decreto, en Brasil el procedimiento es más complejo. “No sé si hoy el gobierno de Bolsonaro tiene la capacidad política para implementarlo. Si hoy están en condiciones o no; de los anuncios a la realidad hay que esperar un poco”, señaló.

G7 “mais grande”

A la reunión en Brasil asiste Marcelo Elizondo, en su carácter de presidente del capítulo argentino de la Cámara Internacional de Comercio. Fue allí, en un evento organizado por empresarios privados en el que también expuso el vice de Bolsonaro, Hamilton Maurao, que Guedes precisó un objetivo geopolítico brasileño mucho más ambicioso que los retoques al Mercosur.

Bolsonaro, entre Xi Jinping y Putin, en una reunión del BRICS, que ahora pretende agrandar a G7 de emergentes, sumando a México e Indonesia . REUTERS/Adriano Machado

Lo que se propuso Guedes, contó Elizondo a Infobae, fue la generación de un nuevo “Grupo de los Siete” (G7) de economías emergentes, que estaría integrado por los 5 países que originalmente integraron el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) a los que se agregarían Indonesia y México.

Sería un grupo de fuerte musculatura geopolítica, con aportes de todos los continentes, incluidas las dos mayores economías sudamericanas, la brasileña y la mexicana, que le permitirían a Brasil disminuir la importancia relativa del Mercosur.

Guedes destacó que ese nuevo G7 tendría un PBI conjunto superior al original (EEUU, Japón, Alemania, Francia, Reino Unidos, Italia y Canadá) y puede actuar en bloque en defensa de sus intereses.

El ministro brasileño reconoció allí que Brasil quiere reducir el Arancel Externo Común más del 10% acordado de momento con la Argenina, pero por el momento se conforma con “lo posible” y subrayó que el propósito es una mayor integración de Brasil y el Mercosur al mundo a través de la negociación de acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, India, Canadá, Corea del Sur, Indonesia, Japón y El Líbano .

Y aseguró que la reducción del 10% en el AEC se implementará “rápidamente”.

