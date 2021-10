Francisco en IDEA: la trastienda de cómo se gestó el mensaje del Papa a los empresarios argentinos

Francisco en el Coloquio 2021

“No se puede vivir de subsidios”, aseguró hoy el Papa Francisco por medio de un video en el 57 Coloquio de IDEA.

El mensaje del Sumo Pontífice, fuera de agenda y una sorpresa para muchos de los presentes, fue muy bien recibido entre los presentes.

“Los subsidios sólo son una ayuda provisoria. No se puede vivir de subsidios. Porque el gran objetivo es brindar fuentes de trabajo diversificadas que permitan a todos construir el futuro con el esfuerzo y con el ingenio”, dijo el Papa y recordó a su familia de inmigrantes piamonteses “que no vinieron a nuestro país con ganas de ser mantenidos sino con un enorme deseo de arremangarse para construir un futuro para su familia”. “Es curioso, no ponían la plata en el banco, los migrantes, sino que ladrillos y terreno. La casa, primero, miraban hacia adelante, hacia la familia. Inversión de familia”, agregó en su discurso.

El video se pidió a través de allegados a pontífice en el país hace más de 4 meses, cuando se preparaba el Coloquio y se definió que el tema central del encuentro sería el empleo

Infobae reconstruyó la trastienda de cómo se gestó el mensaje de Francisco a los empresarios argentinos. El video se pidió a través de allegados a pontífice en el país hace más de 4 meses, cuando se preparaba el Coloquio y se definió que el tema central del encuentro sería el empleo.

Fue un secreto que sólo muy pocos ejecutivos conocían. El archivo se grabó hace meses en el Vaticano y estuvo guardado en la computadora de uno de los dirigentes de la cúpula empresarial hasta hoy. Nunca figuró en la agenda oficial.

Gildo Onorato, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)

“Desde IDEA estamos convencidos que el empresariado necesita trabajar con la economía popular en conjunto. Por eso se le pidió un mensaje que sea para todos”, destacó Roberto Murchison, presidente de IDEA.

El video del Papa precedió al panel de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Gildo Onorato, secretario gremial de la organización, fue uno de los oradores durante el segundo día del Congreso, y el link fundamental para conseguir el video y gestionarlo con el entorno del Papa.

Onorato, que tiene una buena relación y diálogo con Francisco, prefiere no contar detalles de cómo se gestó el pedido. “El video fue muy inspirador y es parte de la propuesta de articulación que estamos teniendo con las empresas de IDEA. Francisco es una inspiración para construir puentes y derribar prejuicios”, le dijo a Infobae. Francisco celebró el diálogo entre empresarios y la UTEP.

IDEA lleva adelante la iniciativa ACTUAR (Aprender, Conectar y Trabajar Unidos por Argentina), un proyecto que tiene como propósito la promoción del trabajo formal y el desarrollo de la economía popular, y que está destinado a fortalecer a personas socioeconómicamente vulnerables de Argentina.

“Fue un mensaje muy bueno. No se esperaba y generó muy buenos comentarios”, resumió Miguel Blanco, director de IDEA, CEO de Swiss Medical y coordinador del Foro de Convergencia Empresarial, en el stand de Infobae.

No es la primera vez que Francisco habla en IDEA. En 2013, meses después de asumir su papado, envió un texto que fue leído por Blanco, titular de ese Coloquio. “Su santidad, el Papa Francisco, saluda cordialmente a los organizadores y participantes del 49º Coloquio Anual del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina”, comenzó el mensaje.

El flamante Papa invitó a los empresarios a “promover en la vida empresarial los valores que hacen fecunda su actividad, poniendo siempre atención primaria a la dignidad de la persona humana y su inserción en el mundo laboral, así como al verdadero bien común de toda la sociedad”.

