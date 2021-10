Mercados: cierre de semana mixto para las acciones y leve suba del riesgo país en Wall Street

Aunque la aplicación de mayores controles cambiarios le agregó incertidumbre al “view” sobre los activos argentinos, cierta pasividad en las cotizaciones del Wall Street permite que las acciones y bonos evoluciones con escasas variantes al cierre de otra semana financiera movida y acortada por feriado local.

Las acciones cedían ligeramente este viernes en Nueva York, en una sesión volátil luego de datos que mostraron un crecimiento del empleo en Estados Unidos menos veloz de lo previsto, aunque el informe no era tan débil como para desviar a la Reserva Federal de sus planes de empezar a reducir sus compras de activos este año.

En ese marco, los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares registraban números mixtos a las 14:20 horas. Entre los ganadores destacaban Tenaris (+4,5%), IRSA (+2,4%) y Banco Macro (+2,1%), mientras que del lado perdedor encabezaba Mercado Libre (-1,7%).

Los bonos Globales en dólares exhibían una mínima tendencia bajista, faltos de la referencia del mercado doméstico, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la diferencia de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con emisiones emergentes subía 13 unidades para la Argentina, a 1.595 puntos básicos.

El recinto neoyorquino comenzó la jornada optimista, pero a los pocos minutos de la apertura, sus tres índices, que amanecieron en verde, fueron cayendo en las pérdidas, para después regresar a las ganancias, en un margen de apenas quince minutos. Por la tarde, el tecnológico Nasdaq restaba 0,5%, y el Dow Jones, un 0,2 por ciento.

La creación de empleo fue menor a la esperada en EEUU y alcanzó 194.000 puestos de trabajo, frente a las previsiones de analistas de 500.000 nuevos empleos. Gracias a esto la tasa de desempleo en Estados Unidos se redujo al 4,8% en septiembre, cuatro décimas menos respecto al mes anterior, y la más baja desde que la pandemia de COVID-19 impactó en el mercado laboral del país norteamericano a comienzos de 2020, informó el Departamento de Trabajo estadounidense. La cifra del mes pasado constata la ralentización de la generación de empleo en el país después de los 235.000 empleos de agosto y los 1,05 millones creados en julio.

La tasa de desempleo en EEUU cayó a 4,8% desde el 5,2% en agosto, mientras que el salario promedio por por hora subió 0,6%, por encima de lo esperado

“Este número más bajo no empujará a la Fed a tener que empezar antes el recorte de estímulos. Ahora podría pasar que decida iniciar el proceso en diciembre en lugar de noviembre, pero eso no moverá demasiado el barco y es probable que el ‘tapering’ se lleve a cabo a finales de este año”, dijo a EFE Ryan Detrick, estratega jefe de mercado en LPL Financial.

Si bien los inversores esperan que la Fed se apegue a sus planes de reducción gradual de estímulos este año, las cifras bajo las estimaciones tampoco provocaron cambios en las expectativas de alzas de tasas de interés. Los futuros de la tasa de fondos federales prevén un ajuste de 25 puntos para noviembre o diciembre del próximo año.

La creación de empleo en los EEUU fue menor a la esperada y el quitó impulso alcista a los mercados

Los valores de Conagra Brands Inc cayeron cuando JP Morgan rebajó la recomendación sobre el papel a “neutral” desde “sobreponderado”, un día después de que el fabricante de alimentos diversificados anunció aumentos de precios para amortiguar el impacto de la inflación y elevar su pronóstico de ventas.





