El nuevo negocio del argentino que presidió General Motors para la región: comprará compañías de la cadena automotriz

Cabe destacar que Zarlenga pasó la última década en General Motors en una variedad de funciones operativas y financieras de alto nivel tanto en América del Sur, como en Asia

En agosto de este año el empresario Carlos Zarlenga sorprendió al sector automotriz tras dejar su cargo como presidente de General Motors en la región tras una década. Sin embargo, sus planes continúan dentro de la industria, aunque ya no desde una silla ejecutiva de una importante multinacional sino a partir de su nuevo proyecto. Qell Latam Partners buscará adquirir y construir compañías con valores de USD 500 millones a USD 3 mil millones con el objetivo es potenciar la industria, principalmente en Argentina y Brasil.

Zarlenga y Francisco Valim, un experimentado ejecutivo de empresas públicas en Brasil, son los cofundadores y general partners de Qell para la región, un fondo con sede matriz en San Francisco que dirigen Barry Engle y Sam Gabbita.

Formada en Brasil en septiembre de 2021, Qell Latam Partners se dedica a la transformación de la industria automotriz latinoamericana y apunta a encontrar nuevas eficiencias y permitir un crecimiento sostenible y empleos en una industria que estuvo muy afectada en 2020 por la pandemia de coronavirus. La firma también busca oportunidades en otras industrias manufactureras que están siendo alteradas de manera similar.

Creemos que el ecosistema automotriz en América Latina puede revitalizarse mediante la creación de una nueva estructura de la industria, ya que las empresas globales pueden estar quitando prioridad a sus operaciones en la región y las empresas locales pueden estar buscando nuevas vías de crecimiento (Zarlenga)

El objetivo de Qell es revitalizar un sector en un contexto de empresas globales que le están quitando prioridad a sus operaciones en la región y con las empresas locales que necesitan crecer

“Vemos una enorme oportunidad de crear una firma que va adquirir empresas y va a crear plataformas, las va a fusionar y va a aprovechar la capacidad instalada que existe y que hoy no está siendo aprovechada”, le dijo Zarlenga a Infobae.

“Estuve en General Motors muchos años y decidí crear esta nueva empresa junto con socios que están en la misma sintonía de lo que hace falta en la región. Tenemos una industria automotriz que es grande y puede operar en forma eficiente”, destacó.

El empresario aseguro que si bien el sector ha tenido mucha volatilidad, también registro históricamente períodos largos de crecimiento, incluso mayores a otras partes del mundo. ”Hasta 2030 creemos que habrá un crecimiento de 5% anual, obviamente que con fluctuaciones e idas y vueltas”, dijo.

Carlos Zarlenga (derecha) y Francisco Valim (izquierda), un experimentado ejecutivo de empresas públicas en Brasil, están a cargo de Qell Latam Partners

Según el ex presidente de GM, el último ciclo de inversión que se hizo en la industria automotriz no recuperó el costo del capital invertido por razones como la fluctuación del tipo de cambio y la volatilidad del volumen de la industria. “Esas inversiones no agradaron. Muchas de las empresas globales a lo largo de todo el sector, como terminales o proveedores, están pensando en alternativas para los activos en América del Sur y en algunos casos no las encuentran. Entonces se invierte menos, se reducen operaciones y en muchos casos terminan saliendo de la región. Hace falta seguir invirtiendo en ese tipo de movilidad y en esa parte de la industria pero hay reticencia para invertir de los jugadores globales. Haya posibilidad de construir alternativas importantes”, analizó.

Respecto al fondeo de su nuevo proyecto, Zarlenga afirmó que Qell no está interesada en empresas chicas sino en grandes, con fábricas, clientes, tecnología e ingenieros.

"Qell no está interesada en empresas chicas sino en grandes, con fábricas, clientes, tecnología e ingenieros", dijo Zarlenga (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni /Archivo)

Sobre su imprevista salida de General Motors, afirmó: “La experiencia que tuve el General Motors fue muy buena y la voy a atesorar toda mi vida. Crecí mucho en la empresa, aprendí muchísimo, tuve muchas oportunidades, hice grandes relaciones dentro y fuera de la empresa. Tengo enorme gratitud con ese tiempo, pero a lo largo de ese tiempo también aprendí mucho de esta industria. El hecho de que no se esté aprovechando esta oportunidad que hay hoy siempre me pareció un problema a resolver. Llegué a la conclusión que la forma de hacerlo es a través de una firma de adquisiciones como la que estamos lanzando. No se puede hacer desde adentro, desde ninguna silla ejecutiva en la industria”.

Zarlenga pasó la última década en General Motors en una variedad de funciones operativas y financieras de alto nivel en América del Sur y Asia. Bajo su liderazgo, GM estableció récords de ventas en toda Sudamérica, convirtiendo a Chevrolet en la marca más vendida en Brasil y a Onix en el vehículo más vendido. Antes, trabajó durante casi 15 años en General Electric en Europa, Asia y Estados Unidos. Entre otras funciones, fue Director Financiero del negocio Consumo e Industrial de General Electric en Europa, Medio Oriente y África.

SEGUIR LEYENDO: