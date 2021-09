Carlos Melconian: “En estas circunstancias, la inflación es imbajable”

Para el economista Carlos Melconian los próximos dos años serán de inflación y recesión

“La política económica requiere de una confianza de la que este Gobierno no dispone ni va a disponer. El acuerdo con el Fondo puede ser un paraguas de esos que se da vuelta y en 2022 y 2023 tenés que cruzar la 9 de Julio”. Con esta comparación, el economista Carlos Melconian describió el complejo panorama que se avecina para la economía argentina en los próximos dos años.

“ Va a ser una economía con inflación y con recesión, en términos generales. La inflación en imbajable en estas circunstancias ”, agregó el economista. “La tasa de interés está el 38%, por debajo de la infación. Y gracias a eso las deudas del Banco Central y del Tesoro y el gasto público se licúan. Es la manera que tiene berretalandia de no explotar. Que la inflación haga su trabajo, que licúe y licúe”.

Sobre el impacto de la derrota del Gobierno en las PASO, Melconian señaló: “¿Qué vas a hacer ahora? ¿Otro cambio del Gabinete? Esto ahora es apretar los dientes, aguantar. ¿Quién tiene la sartén por el mango? El votante. Están desesperados por colocar bicicletas en el conurbano. Me da lástima el país”.

El ex presidente del Banco Nación cuestionó el lugar que hoy ocupa la Argentina en el mundo. “No nos dejan jugar ni la B. Ni en el Mercosur. Nosotros no éramos así. Y algún día hay que decirle al mundo que nosotros no somos todas estas gansadas. “La Argentina tiene que ir a una reforma procompetitividad. No podemos jugar el campeonato ni con Brasil ni con Paraguay. Si tenemos presión fiscal, doble indemnización, es salir a jugar ese campeonato con 150 kilos y pantalones cortos”, graficó.

Melconian aseguró que el resultado de las elecciones se tiene que ratificar en noviembre

“Necesitás la licuadora. Cuando vos llegás al al gasto público de 2015, 2017, 2020 entra la licuadora. Que es la licuadora para los jubilados, los subsidios a la luz, al gas, a los planes, el componente del gasto de la Argentina. Lo hizo la política entre 2009 y 2015. Ahí la Argentina se pierde una oportunidad histórica que sirve para fundar el kirchnerismo”, señaló Melconian.

“ La gente con lo mucho, poco, más o menos, que entiende ya dijo ‘este quilombo no’. Ahora hay que ratificar en noviembre . El olfato de la gente dice ‘esto no lo quiero’. Esa cosa cubana no la quiero. Este es el debate que hay que dar en 2022 y en 2023. Un debate civilizado y racional; no hablar de prender fuego al Banco Central si querés juntar votos engañando a la gente. Hoy hay calentura en el mundo por la pandemia. El fuego sagrado de la gente dice ‘esto no lo quiero’. Pero hay que dar una vuelta mas de tuerca”, opinó el economista. “Yo yo estoy muy optimista porque la gente se avivó y hay que ratificar”.

Melconian anticipó que en los próximos 45 días se viene una “guerra jodida”. “Esto no tiene más remedio que emitir pesos y la emisión de pesos te lleva a la inflación. Siempre las agujas del reloj corren, van a ir ajustando sobre la base de apretar los dientes y usar los dólares de las reservas”, anticipó. El economista estimó hace algunas semanas que el dólar puede llegar a $195 a fin de año.

Con todo, señaló que tras el resultado de las elecciones lo que atraviesa la Argentina es algo nuevo. Porque el Gobierno se “autohereda”. “Aunque pierdan las elecciones, el Poder Ejecutivo continúa. Es una elección legislativa. Cuando llegaste a 2015 con la lengua afuera y se lo pasaste al Gobierno siguiente. Ahora imaginate con la legua afuera seguir vos dos años más”, remarcó.

