Casas llave en mano, crece la demanda de quienes eligen tener todo resuelto antes de mudarse

La piscina y el área de parrilla, algo que no pueden faltar en una vivienda a pasos del verde

Por el apuro en mudarse, el poco tiempo disponible o por evitar la suciedad y ruido, decenas de familias (en su mayoría jóvenes) optaron el último año por el formato “casa llave en mano” para la edificación de su hogar en countries o barrios abiertos cerca del verde. El concepto es pagar y abrir la puerta de la vivienda para habitarla sin tener que lidiar con diferentes cuestiones que acarrea una construcción nueva.

Al elegir esta posibilidad, según los entendidos, es importante enfocarse en un estilo de construcción que ofrezca una buena relación entre calidad y precio.

“Antes de iniciar un proyecto hay que tener en consideración diferentes aspectos, desde el tipo de terreno en el que se construirá hasta la forma en que la unidad encajará con el entorno, tanto en relación con las comunidades como el ecosistema”, dijo Federico Castillo, CEO de Berlín Houses, a Infobae. “En algunas propuestas debe incorporarse el entorno dentro del diseño, y si la vivienda se ubicará en un complejo en Pinamar Norte, una zona de bosques con gran variedad de especies autóctonas, tomamos la decisión de integrar estos aspectos dentro de la construcción con enfoque sustentable”.

En algunas propuestas incorporamos el entorno dentro del diseño, si la vivienda se ubicará en en Pinamar Norte, una zona de bosques tomamos la decisión de integrar estos aspectos en la construcción (Castillo)

Para comprender el tipo de proyecto antes de edificarlo se realiza un estudio de campo que permita conocer la zona, la gente que habita allí, cómo vive, características del suelo, rentabilidad de la localidad y otros aspectos, de modo de evaluar si funcionará bien.

“Cuando se construye una casa llave en mano es importante asegurarse que lo sea realmente, que todos los ítems estén involucrados y no quede nada afuera. Por ejemplo, incluir los interiores de placares, mamparas de duchas, artefactos de iluminación en el interior y exterior, nivelación del terreno, sistema de riego automatizado, césped sembrado, entrada peatonal y vehicular, alambre perimetral, entre otros. Y que dentro del precio final (y no estimado) estén comprendidos todos los honorarios, permisos de obra, aportes a colegios profesionales, conexión de los servicios, y responsabilidad por parte de la empresa constructora respecto a fallas o problemas que puedan presentarse durante la construcción”, indicó Esteban Edelstein Pernice, socio a cargo del marketing de Victoria Homes, firma del grupo Castex.

Primeros pasos, planos y presentaciones

Una vez obtenido el lote, hecha la limpieza del terreno, verificado que todo esté en orden, es común que los interesados se reúnan con el equipo de arquitectura y una vez firmado el contrato de construcción y definido el proyecto. tienen que ir escogiendo tonalidades, colores y terminaciones hasta la entrega de su vivienda.

Las galerías permiten disfrutar de la vivienda tanto en verano como en épocas de frío

Daniela Pérez de Graffe, directora comercial del Grupo Coria, destacó a Infobae que “para aprobar un proyecto de construcción se requiere principalmente un profesional matriculado. Tiene que autorizarse ante la Comisión de arquitectura en caso de que la vivienda se construya en un barrio cerrado y ante la Municipalidad del partido correspondiente. Nuestras casas se levantan en sistema tradicional: fundadas sobre platea de hormigón armado, con ladrillos portantes. La cubierta es metálica, con aislante y canaleta y bajadas pluviales. Los muros portantes exteriores son de 23 centímetros, con cámara de aire, lo que logra una excelente aislación térmica”.

Para la habilitación de una obra los principales permisos que se deben presentar son: Declaración jurada de derechos de construcción; Formulario 903, que se obtiene en ARBA; carpeta de obra completa que incluya: informe de deuda de todos los profesionales actuantes, el pago al día de la tasa S.U.M. (tasa de servicios urbanos municipales) del propietario, documentos que acrediten el vínculo (escritura, boleto de compraventa, cesión, entre otros), tres planos de obra (uno visado por el colegio y dos sin visar), un informe de archivo, el pago de varios timbrados y un libre deuda del Juzgado de Faltas.

Cuando está todo autorizado se inicia la obra desde los cimientos. Cientras se presentan los trámites, lo usual es el acopio del material: cal, arena, cemento, pisos. Ganarle tiempo a la inflación no es un detalle menor.

Las habilitaciones deben hacerlas un equipo de arquitectos y gestores. Hay permisos municipales, y de obra dentro del barrio privado donde, sin esto ordenado la obra no comienza y se pierde dinero y tiempo (Centi)

“El consejo es no iniciar a construir si no se tiene experiencia, y contratar una constructora con trayectoria y de la zona, para evitar problemas. Las habilitaciones deben hacerlas un equipo de arquitectos y gestores, hay permisos municipales y de obra dentro del barrio privado donde se va a construir. Sin esto ordenado la obra no comienza y se pierde tiempo y dinero. El final de obra también es algo que la constructora debe dar como servicio”, subrayó Adrian Centi, director comercial de Biloba.

Una construcción llave en mano dura entre 4 y 12 meses

Diseños y que no puede faltar en una casa moderna

Las constructoras deben estar muy de cerca en las tendencias que ofrece la arquitectura moderna. El hormigón visto es actualmente un material muy popular que ofrece una combinación de calidad y diseño que permite construir viviendas duraderas.

“Por el contexto de pandemia, al momento de invertir, las personas se empezaron a enfocar en propiedades que contaran con áreas amplias rodeadas de naturaleza, en contraste con departamentos ubicados en el centro porteño o de una ciudad grande. Espacios amplios y luminosos con parrilla se volvieron un requisito excluyente. Esto es muy demandado cerca de Buenos Aires y La Plata, por ejemplo”, señaló Castillo.

Los expertos coinciden que se privilegian al máximo todos los espacios y se potencian las visuales y la utilización de los ambientes en relación a las áreas verdes.

Fernando Victoria, socio gerente de Victoria Homes, comentó que “es vital la calidad constructiva, el cuidado y detalles de las terminaciones, las especificaciones técnicas y los equipamientos. Una vivienda moderna, debe disponer de ventanas de doble vidrio hermético (DVH), griferías de cierre cerámico, pisos de porcelanato, muebles de cocina de diseño, sistemas duales de descarga de inodoros, entre otros”.

Actualmente, la gente se inclina por los diseños vanguardistas, con líneas rectas que permitan aprovechar los espacios.

“Una casa de 4 ambientes tarda en promedio unos 4 meses, pero nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Nuestros condominios tienen un plazo de entrega promedio de 12 meses que es un récord en el mercado, actualmente en barrios como Cañada Village 3 tenemos opciones en obra con financiación del 50% en pesos y valores de pozo”, dijo Pérez de Graffe, del Grupo Coria.

El hormigón visto es actualmente un material muy popular que ofrece una combinación de calidad y diseño que permite construir viviendas duraderas y elegantes

En cuanto al personal, diversos gremios intervienen en la construcción de una casa, en promedio son unas 10 personas a diario durante las distintas instancias de la obra, que suele extenderse 12 meses.

Centi, dijo que “los diseños mas buscados son casas cómodas y funcionales en una planta con ventanales amplios para aprovechar en muchos barrios las vistas hacia lagunas, bosques, golf, entre otras áreas. Los clientes son mas exigentes y las casas deben contar con losa radiante, lugares de guardado, un estudio o escritorio para los chicos, islas o desayunadores en cocinas integradas y funcionales y baños confortables. Sobre los materiales utilizados, cimientos y cuidados básicos para que luego no aparezcan vicios de construcción y el peor enemigo, que es la humedad, construimos con sistema tradicional y paneles internos, así las casas son secas, térmicas, acústicas y antisísmicas”.

Valores y gana quien dispone de ahorros en mano

El costo del metro cuadrado depende de varios factores. En primer lugar, del alcance, si solo se presupuestará la construcción o si se cotizará todo lo que tiene incluido la casa llave en mano.

“En el presupuesto se incluyen todos los ítems como planos de construcción, el riego, los interiores de los placares, por ejemplo. El otro aspecto tiene que ver con las especificaciones, la calidad que tendrán las terminaciones, si incluirán DVH ( doble vidrio hermético), que tipo de porcelanato se instalará en los pisos, si tendrá losa radiante o radiadores, si las ventanas serán de piso a techo o estándar”, detallo Edelstein Pernice.

La cocina debe estar integrada con el living y comedor para que fluya el concepto abierto

Estos aspectos influyen en el precio, que pueden variar desde los USD 500 a los USD 1.500 el m2. Según los entrevistados, sigue sigue ventajoso construir, sobre todo para quien tiene billetes en mano que obtiene beneficio por los costos medidos en dólares frente a la inflación.

Victoria, aclaró, que, “igualmente es muy importante que los clientes entiendan que la construcción de una casa es una película. Es un error pensar que va a costar lo que dice el presupuesto de hoy, nosotros le sugerimos a los clientes que evalúen los distintos escenarios de devaluación y de inflación en el costo edificable para que puedan tener distintas ideas respecto a lo que les va a costar construirla”.

Innovaciones

Hacer casas inteligentes donde a pocos clics de un dispositivo digital se puedan accionar la apertura de puertas y ventanas, controlar luces, el riego y la seguridad es una de las tendencias de las casas que actualmente se edifican.

Castillo dijo: “Nos enfocamos en realizar unidades full electric que generan un bajo impacto medioambiental que son potenciadas por paneles y termotanques solares. El estilo industrial se encuentra en auge, la pintura en color negro o con estética de óxido y la incorporación de la herrería como elemento clave”.

Además de tener gran luminosidad natural con ventanales, deben estar integrados la cocina, living y comedor (concepto abierto). Los ambientes deben vincularse a través de una amplia galería hacia el jardín.

La luminosidad y el estilo minimalista está presente cerca del verde

“En tiempos de tele trabajo cobra mucha importancia la inclusión de un estudio (que puede flexibilizar su uso y convertirse en otro dormitorio). En la planta alta una suite principal con baño y vestidor más dormitorios con un baño compartimentado y un play room completarían la propuesta”, dijo Victoria.

Se colocan la mayor cantidad de ventanas disponibles según los metros cubiertos que escoja el cliente, en todas las casas no puede faltar la galería con parrilla conectada a cocinas amplias y luminosas.

“Lo innovador depende de lo que el cliente esté dispuesto a invertir y a aceptar, es usual agregar baños exteriores o de pileta para no ingresar mojados a casa, alguna habitación en planta baja por mayores o alguien con problemas de movilidad, grupos electrógenos a gas que sirven para cualquier problema con el suministro eléctrico”, concluyó Centi.

SEGUIR LEYENDO: