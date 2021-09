Naciones Unidas: en la pandemia, la gestión de riesgos no financieros es un pendiente para las empresas argentinas

Fotografía del 28 de enero de 2021 que muestra a una trabajadora de la fábrica de frigoríficos Samsung en la planta de Visuar, en la localidad bonaerense de Cañuelas (EFE/ Enrique García Medina)

Un informe elaborado por el Pacto Global de Naciones Unidas en Argentina titulado “La sustentabilidad, eje para gestionar los negocios en la pandemia”, que surge de una encuesta de alcance nacional entre empresas, arrojó que “solo el 54% de las firmas constituyó un comité de crisis para gestionar los impactos de la pandemia de coronavirus” y que “casi 1 de cada 4 organizaciones mantiene sus operaciones suspendidas”.

A más un año del inicio de la pandemia y su impacto en el contexto de los negocios, el informe relevó los aprendizajes del sector privado en relación a la gestión de riesgos no tradicionales o financieros. Asimismo, indagó acerca de la capacidad de resiliencia de las organizaciones, a partir de su proceso de toma de decisiones y el despliegue de acciones dirigidas a los diferentes grupos de interés.

En línea con los resultados de la encuesta realizada en 2020, el relevamiento de este año pretendía confirmar si aquellas empresas que incorporan criterios de sostenibilidad en su gestión, desplegaron un mayor número de acciones hacia sus grupos de interés y si experimentaron una menor disrupción a sus operaciones, en relación a aquellas organizaciones con perfil de gestión tradicional.

En ese marco, el informe arrojó que la pandemia alteró la importancia que las empresas asignan a los riesgos no financieros con el siguiente resultado: un 61% de las empresas dijo que le dio mayor relevancia después del Covid-19 mientras que el 38% restante respondió que le da igual importancia que antes.

Entre los principales aprendizajes de las empresas durante la pandemia, se destacan los “nuevos modelos de trabajo (teletrabajo, trabajo semipresencial y trabajo en burbuja) con un 83%, lo sigue la “importancia de la salud mental de los colaboradores” con un 55%, luego “nuevos métodos de liderazgo, con un 45%, “modificaciones en el producto o servicio ofrecido” con un 23% y “otros” con un 8 por ciento.

De la encuesta se desprendió además que casi la mitad de las empresas no cuenta con un comité de crisis para gestionar los impactos de la pandemia. En ese sentido, un 49% contaba con un comité de crisis mientras que un 15% si lo hacía y un 39% constituyó uno.

Entre los principales aprendizajes de las empresas durante la pandemia, se destacan los “nuevos modelos de trabajo (teletrabajo, trabajo semipresencial y trabajo en burbuja) con un 83% (EFE/Emilio Naranjo/Archivo)

La formación de un comité de crisis –según el relevamiento– es más probable a medida que aumenta el número de colaboradores de la empresa. De las empresas que ya tenían un comité de crisis en funcionamiento, un 22% cuenta con más de 250 empleados, un 17% tiene entre 50 y 250 empleados y un 11% menos de 50.

Entre las que constituyeron uno, 67% son firmas con más de 250 empleados, 52% tienen entre 50 y 250 empleados y un 20% tiene menos de 50. Mientras que entre las que no contaban con un comité de crisis, 11% cuentan con más de 250 empleados, 31% tienen entre 50 y 250 y un 69% cuenta con menos de 50.

En tanto, el informe destacó que casi 9 de cada 10 empresas discuten la gestión de riesgos no financieros a un nivel estratégico. Del total, un 12% lo hace a nivel directorio; un 20% a nivel de gerencia, 56% en ambos niveles y un 12% no lo discuten.

Cabe destacar que del perfil de las empresas que respondieron la encuesta, en mayor proporción, no son signatarias del Pacto Global de la ONU. Hay un 79% no firmante, un 19% que sí firmaron y un 2% que no se identifica.

Asimismo, las empresas participantes son predominantemente pymes. Un 27% cuenta con más de 250 empleados; 19% tiene entre 50 y 250 empleados y un 54% cuenta con menos de 50 empleados.

En el contexto del relevamiento, los líderes de empresas reconocen que aprendieron a incorporar esquemas más flexibles de organización del trabajo, tuvieron que sumar nuevos estilos de conducción y comunicación con sus equipos y sus grupos de interés, y destacaron que el ingreso al mundo digital se ha acelerado.

Miguel Galuccio, presidente y CEO de Vista Oil

“Conformamos un Comité de Crisis con referentes internos de la compañía, médicos y otros especialistas, con los que diseñamos cinco protocolos operativos específicos, enfocados en minimizar el riesgo de propagación del virus, desarrollar buenos hábitos de higiene y mantener la seguridad de los negocios, las operaciones y los proyectos incluso en el contexto de pandemia vigente. Establecimos equipos de trabajo reducidos, operando como células totalmente independientes, desde fines de marzo de 2020, para garantizar el distanciamiento social. Además, realizamos controles de acceso, pruebas de temperatura, chequeos médicos y de enfermería para los empleados antes de que ingresen a sus turnos”, destacó Miguel Galuccio, presidente de Vista Oil & Gas.

“La pandemia implicó enormes desafíos para la vida de las personas y de las empresas, que requirieron la adaptación y responsabilidad de cada uno para poder hacerle frente ala nueva realidad”, afirmó Luis Pagani, presidente y CEO de Arcor. “Enfrentamos el desafío de asegurar la continuidad de nuestras operaciones para poder abastecer a los consumidores y proveer a otras industrias esenciales con cartón, papel, bolsas, flexibles, alcohol y nutrición animal. Fue una tarea compleja que pudimos alcanzar gracias a la pasión y compromiso de un gran equipo de colaboradores”.

Luis Pagani, presidente del grupo Arcor

En ese sentido, Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina dijo: “El comité de Crisis transversal fue fundamental para dar respuesta a la crisis sanitaria. Una vez habilitada la posibilidad de volver, rápidamente el protocolo se puso en marcha y se pudo reiniciar la actividad productiva de manera segura”.

A su turno, Claudio Tomasi, representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Argentina, afirmó: “Vivimos en un mundo incierto. Las organizaciones y las personas estamos expuestos a riesgos climáticos, sociales y de gobernanza. La crisis social, sanitaria, económica y comercial que ha generado el COVID-19 nos obliga a poner en el centro de nuestras estrategias organizaciones y personales a la sustentabilidad”.

Y agregó: “Todas las organizaciones se han visto expuestas a garantizar la continuidad de sus operaciones en un tiempo récord. Los gobiernos han necesitado del sector privado para hacer frente a esta crisis. Las empresas de alimentos, las energéticas, las de logísticas, las de salud y muchas otras se volvieron más esenciales que nunca para nuestras economías, y para nuestro estilo de vida”.

“Las organizaciones y las personas estamos expuestos a riesgos climáticos, sociales y de gobernanza. La crisis social, sanitaria, económica y comercial que ha generado el COVID-19 nos obliga a poner en el centro de nuestras estrategias organizaciones y personales a la sustentabilidad” (Tomasi)

El Pacto Global Argentina es la iniciativa de responsabilidad social corporativa más grande del país, con más de 800 participantes, con presencia en 20 provincias.

Su objetivo es movilizar al sector empresarial a comprometerse con 10 principios universales de las Naciones Unidas y, en consecuencia, embarcarse en el propósito de contribuir a dar solución a los desafíos del planeta y la humanidad de cara al 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Septiembre de 2015.

SEGUIR LEYENDO: