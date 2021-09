El FMI evitó hablar de la crisis política en el Gobierno pero afirmó que continúan las negociaciones

Gerry Rice, vocero del FMI, dijo que las conversaciones continúan pero no hay fecha para nuevas reuniones de alto nivel entre funcionarios y el equipo técnico del Fondo

El Fondo Monetario Internacional prefirió no opinar sobre la crisis política que se desató esta semana dentro del Gobierno tras las elecciones primarias, pero aseguró que aún así las negociaciones para un nuevo programa financiero continúan, aunque desde el organismo no tienen todavía fechas precisas sobre cuándo habrá nuevas reuniones entre los equipos técnicos y los funcionarios argentinos.

En una conferencia de prensa, el vocero del FMI Gerry Rice fue consultado sobre la derrota del oficialismo en las PASO del domingo y la fractura dentro del gabinete que quedó expuesta este miércoles. “El FMI no hace comentarios sobre cuestiones políticas, ni especulamos alrededor de eso”, se excusó Rice.

El funcionario, de todas formas, aseguró que “continuamos el trabajo con las autoridades para profundizar las discusiones técnicas y llegar a un acuerdo auspiciado por el FMI que siente las bases para un crecimiento sustentable e inclusivo y que ayude a la Argentina a superar los desafíos que presenta”, mencionó, aunque dijo que “no tenemos una actualización sobre el timming del nuevo programa”. Días antes, el presidente Alberto Fernández había sugerido que el acuerdo con el Fondo estaba “cerca”.

“No hay fechas específicas. Las discusiones están sucediendo, pero no tenemos fechas para una misión”, ya sea en Buenos Aires o en Washington, apuntó Gerry Rice. Respecto a la presentación del Presupuesto, que ya descuenta un acuerdo con el organismo, el funcionario del FMI dijo que “sería prematuro comentar sobre el presupuesto. Estamos trabajando de manera cercana”, insistió el vocero.

Respecto a cuándo podría tener lugar una discusión dentro del FMI sobre la política de sobretasas de interés, algo que el Ministerio de Economía buscó instalar como un tema involucrado en la negociación del nuevo programa, Rice recordó que el comunicado de minstros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 que pidió “hacer una revisión” sobre esa cuestión”. “Está avanzando ese proceso. Probablemente haya una reunión informal del directorio”, para tratarlo.

El Presupuesto 2022 que presentó Guzmán descuenta que habrá un acuerdo con el FMI. REUTERS/Agustin Marcarian

El ministerio de Economía confirmó, con la presentación de la ley de ingresos y gastos, lo que ayer había anticipado Alberto Fernández: durante 2022 no habrá pagos de capital al Fondo Monetario Internacional (FMI) que de acuerdo al cronograma de vencimientos actual alcanzan los USD 17.800 millones. En base a las estimaciones del Presupuesto 2022, esos pagos equivaldrían a un 4% del PBI.

Durante la presentación de la ley de Hidrocarburos, tanto Alberto Fernández como Martín Guzmán habían dado por sentado que el Presupuesto descuenta un acuerdo con el FMI que libere al Estado de tener que pagar USD 19.000 millones a ese organismo el año próximo. En ese sentido, el jefe del Palacio de Hacienda anticipó que la partida presupuestaria para obra pública sería en 2022 de 2,4% del PBI, por lo que sería mayor al 1,8% que estableció la ley de ingresos y gastos este año.

“Hoy tenemos que presentar el presupuesto dando por cierto que el año que viene no tenemos que cumplir compromisos externos, pero la realidad eso exige seguir adelante una negociación con el Fondo, conseguirla, lograrla. Pero lo cierto es que si ese acuerdo no existiera nosotros tenemos que hacer frente al pago de USD 19 mil millones el año entrante y las condiciones serían otras”, detalló el Presidente.

Y agregó que, en el caso de no lograr resultado favorable con el FMI, se vería afectado “no solo el potencial de inversión, sino la posibilidad el Estado tiene de promover el desarrollo que queremos promover, se vería afectada el crédito a las empresas, la salud, la obra pública, la ciencia y la tecnología”.

