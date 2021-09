Diez aerolíneas “fake”: la increíble historia de empresas aéreas que no despegaron ni una sola vez

Oceanic Airlines tomó notoriedad tras aparecer en la serie Lost y ser parte de la promoción del programa

A lo largo de la historia del mundo aerocomercial, han existido muchos casos de aerolíneas que se llegó a pensar que existían, pero que nunca fue así, sin siquiera haber operado una única vez.

En ocasiones fueron creadas para estafar pasajeros, en otras tuvieron la intención real de volar y conformarse como una aerolínea pero fracasaron en el intento, también hubo empresas que se diseñaron para encubrir algún negocio, y hasta hubo artistas que lanzaron su empresa aérea a modo de performance artística.

Así, se han sucedido historias fascinantes y a veces increíbles sobre aerolíneas “fake” que nunca despegaron un sólo avión. El sitio en inglés Aerotime Hub reunió los 10 casos más interesantes y curiosos que cumplen con dos condiciones: a través de su marketing u otros medios deben haberse posicionado como una compañía aérea real, ofreciendo servicios de pasajeros y/o carga a sus clientes pero nunca realizaron un solo vuelo comercial real durante toda su existencia. Aquí el listado, en orden decreciente:

10. Sunrise Airways

La historia de esta empresa no fue tan espectacular pero sí fue la primera en establecer un patrón que continuaría en los años venideros.

En 1995, cuando Internet era algo todavía nuevo y brillante, apareció un sitio web que hablaba sobre una nueva aerolínea europea low cost que ofrecía boletos a un precio ligeramente más bajo de lo que uno podría esperar de manera realista. No estaba registrada y no tenía aviones propios. Si bien las “aerolíneas virtuales” -empresas que alquilaban su fuerza laboral y aeronaves a otras compañías- habían existido durante décadas, Sunrise Airways levantó sospechas.

Tenía un nombre similar al de otra empresa ya existente -Sunrise Air, de Taiwán- y su sede figuraba en Hungría. En la actualidad se puede encontrar poca información sobre otros aspectos de su funcionamiento, salvo que no se realizaron vuelos y, muy probablemente, no hubo intención de realizarlos en primer lugar. Después de que algunos canales de televisión estadounidenses publicaron segmentos que desacreditaban las operaciones del operador, el sitio web se cerró y la empresa desapareció, dejando a algunos viajeros descontentos y muchas preguntas.

9. Germany AirLines / Germani Airways

Posiblemente, el portador del nombre más genérico y difícil de googlear de la lista, Germany AirLines y su compañía hermana Germani Airways, fueron ejemplos típicos de un fraude bien planeado. Ambas empresas aparecieron en el verano de 2018, aparentemente con sede en Suiza, y con un sitio web bien diseñado, presencia en las redes sociales y otros atributos de servicios reales. Se podían comprar billetes de Basilea a Kosovo y el precio era realista, aunque lo suficientemente bajo como para llamar la atención. Al menos varios suizos desprevenidos mordieron el anzuelo.

Luego de recibir un boleto falso, dos días antes se notificó a los supuestos clientes del vuelo que su viaje fue cancelado. El reembolso llegaría pronto, decía la nota. No hace falta decir que el dinero nunca llegó y cualquier intento de llegar a la empresa fue imposible.

Germany AirLines o Germani Airways fueron sitios web falsos que promocionaban una aerolínea inexistente para estafar a los compradores distraídos. EFE/José Jácome/Archivo

Un par de meses después, los sitios web desaparecieron, las páginas de Facebook se abandonaron y los teléfonos de atención al cliente dejaron de responder. Los estafadores cobraron su recompensa y desaparecieron, dejando a la gente sin dinero ni vuelos. Los servicios suizos de protección al consumidor iniciaron inmediatamente una investigación y rastrearon a ambas supuestas aerolíneas hasta alguna empresa con sede en Alemania dirigida por personas de origen kosovar. Nada más se supo de la investigación.

8. Skyline Airways

Skyline Airways ganó notoriedad en 2019, después de que un famoso programa de televisión francés promocionara sus servicios y sus precios notables. A medida que la gente comenzó a registrarse para los vuelos, aparecieron varios problemas. La empresa ofrecía viajes en su propio avión, pero ninguno de ellos estaba registrado. La aerolínea no tenía código IATA ni certificado para operar. Quienes reservaron sus vuelos no recibieron correos electrónicos de confirmación y no dudaron en presentar denuncias ante las autoridades.

Unos días más tarde, cuando el rumor aumentaba, el gerente de la compañía, que se presentó como el CEO, pero aparentemente no lo era, apareció en la televisión pública alegando que todas las acusaciones eran falsas. Según él, la aerolínea iba a arrendar sus aviones a empresas chárter, no se enviaron confirmaciones por problemas con el sitio web y no había necesidad de ser alarmista.

Al parecer, si había razones. Nunca se realizaron vuelos, las autoridades tomaron medidas enérgicas contra los estafadores y todo el asunto se convirtió en otro ejemplo de fraude.

7. MOM Air

El caso de MOM Air tiene todas las características de los fraudes mencionados anteriormente: una sorprendente similitud con las aerolíneas reales existentes (en este caso, WOW air recientemente desaparecida), un sitio web y presencia en las redes sociales que afirman vender boletos. Si bien tampoco tenía aviones ni estaba registrada como una aerolínea, no se trató de un fraude y no pretendía estafar a pasajeros desprevenidos.

Imagen promocional de MOM Air que era parte del trabajo del artista islandés Oddur Eysteinn Friðriksson

Fue una obra de arte del islandés Oddur Eysteinn Friðriksson, que saltó a la fama a finales de 2020. La imagen de MOM Air, de una manera sorprendente pero sutil, se burló de todas las características de las aerolíneas de bajo costo contemporáneas, desde su over the top marketing -”estamos aquí para hacer una revolución”- a una política de precios que llegaba a ofrecer chalecos salvavidas y papel higiénico por un precio adicional.

Curiosamente, a pesar de lo claro de las alertas, muchas personas se tomaron el proyecto en serio. “Recibí muchas quejas, miles de solicitudes de reserva, miles de seguidores en Instagram, múltiples solicitudes de empleo, miles de comentarios, cobertura global que llega a millones, cooperación de influencers, patrocinio de empresas, múltiples ofertas de servicios y más”. dijo Friðriksson el 19 de noviembre de 2020, presentando su proyecto en la Universidad de las Artes de Islandia.

6. Oceanic Airlines / Oceanic Airways

Oceanic Airlines es la única aerolínea perteneciente al mundo de la ficción cinematográfica y televisiva de esta lista, va mucho más allá de “marcas” como Trans-American Airlines, de la comedia de culto Airplane de 1980, o Windsor Airlines, de la película de acción de 1990 Duro de matar 2. Apareció por primera vez a mediados de la década de 1960 y desde entonces sirvió como aerolínea en decenas de películas, programas de televisión, videojuegos y cómics.

Su ascenso al estrellato fue cimentado por el programa de televisión Lost, cuyo material promocional incluía un sitio web, un comercial breve, comunicados de prensa y otras cosas que hicieron que los eventos presentados en el programa fueran mucho más reales. Durante un tiempo, fue muy difícil creer que Oceanic Airlines está inventada y no se puede tomar un vuelo de Sydney a Los Ángeles a bordo de sus aviones.

5. LoneStar Airways, LoneStar y Lone Star Air

Hubo tres aerolíneas poco conectadas entre ellas pero con nombres similares: LoneStar Airways, LoneStar y Lone Star Air. Todos ellos de Liberia, y ninguno de ellos real, al menos hasta ahora.

La primera operó en plena guerra civil liberiana entre 2002 y 2003. La empresa tenía un avión Boeing 727-200 pero todo era una fachada para el contrabando de armas. Su única aeronave llevaba toneladas de armas compradas en el mercado negro, eludiendo un bloqueo internacional, antes de que la ONU se enterara y detuviera toda la operación.

LoneStar abrió varios años después, tenía un sitio web y trataba de vender boletos para vuelos regionales que iban a comenzar “pronto”. Al modo de Sunrise Airways, se fue silenciosamente y no quedó claro cuántas personas fueron estafadas.

La última de las tres anunció su lanzamiento con una gran ceremonia en el aeropuerto más grande de Liberia a fines de 2020. Aún no está registrado, sus únicos aviones son decoraciones en pasteles presentados en la ceremonia, y no está claro cuándo volará, ni siquiera si volará alguna vez. También afirma ser administrado por Goldstar Air, otro participante de esta lista, lo que significa que hay pocas esperanzas de que haya algo real allí.

4. Puño Airlines

Puño Airlines fue una aerolínea ficticia creada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La supuesta empresa envió sobres a más de 200 delincuentes buscados en los Estados Unidos, desde narcotraficantes hasta criminales de guerra, en los que se les informaba que habían ganado un viaje all inclusive a las Bahamas que hasta incluía dinero para gastar en su estadía.

Foto real del operativo "Puño Airlines". Wikipedia USMS - http://www.usmarshals.gov/history/fist/fist8.htm

La policía estadounidense instaló un mostrador en el Aeropuerto Internacional de Miami, que ocultaba en realidad una emboscada de alguaciles preparados para arrestar a los criminales luego de que hayan atravesado el detector de metales.

De los más de 200 pasajeros sólo 14 fueron lo suficientemente crédulos para morder el anzuelo y cuando llegaron para reclamar su premio fueron arrestados.

3. Goldstar Air

El caso de Goldstar Air es diferente. La empresa ghanesa se estableció en 2014 y desde el inicio levantó sospechas. Su imagen de promoción era un Boeing 777 con la leyenda “Goldstar Air - Winds of Ghana” mal impresa, su sitio web tenía una descripción con múltiples errores de ortografía y fotos de muy baja resolución, incluso comunicados de prensa escritos en un mal inglés.

A pesar de esto, los directivos de la aerolínea tenían conexiones y mantenían reuniones periódicas con políticos de África occidental, incluso hizo donaciones a organizaciones benéficas y fue reconocida con premios de reputación empresarial.

Pero algo faltó para que sea una aerolínea real: volar. Goldstar Air solicitó certificaciones a las autoridades aeronáuticas del país pero no las consiguió. Anunció un programa de capacitación para sus pilotos y la compra de 5 aviones pero ambas cosas fueron falsas.

Su campaña publicitaria en 2016 llevó a la Autoridad de Aviación Civil de Ghana (GCAA) a publicar un aviso en el que advertía a los clientes que no confiaran en la compañía. En noviembre del 2020, Goldstar Air contactó a AeroTime para notificar que la compañía está en proceso de conseguir las aprobaciones necesaria y que continúa en su intención de operar vuelos comerciales.

Imagen promocional de dudosa calidad de Goldstar Air, la supuesta aerolínea ghanesa

2. Global Ghana Airlines

El puesto 2 también está ocupado por un caso de Ghana. Sin embargo, el caso es aún más evidente con Global Ghana Airlines, otra compañía que en realidad tiene su sede en los Estados Unidos.

Creada en 2016, pretende realizar vuelos entre la capital ghanesa, Accra, y Chicago, en EEUU. Incluso hay un sistema de reservas en su sitio web (que a diferencia de otros casos, está bien hecho) que funciona hasta el paso en que se intenta confirmar la reserva.

Desde el lanzamiento de esa supuesta ruta en 2019, la compañía ofreció todo tipo de excusas sobre por qué no comienza a operar. Por el momento, su vuelo inaugural no se produjo.

1. Baltia / US Global Airways

Baltia es una leyenda, un meme y el abuelo de todas las aerolíneas “fake” que existen. Todo comenzó en 1989, con la promesa de iniciar vuelos directos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, algo casi imposible en ese momento. Desde entonces, en sus tres décadas de historia, la compañía ha comprado el certificado de vuelo en numerosas ocasiones y siempre lo ha revocado. Cambió su modelo de negocio de operador intercontinental al regional y viceversa. Compró un Boeing 747-200 de Pakistán para dejarlo pudriéndose en las afueras del aeropuerto Willow Run (YIT) durante una década.

El Boeing 747-200 con la pintura de Baltia

A lo largo de esos años, no realizó un solo vuelo y no obtuvo un solo dólar de ingresos. Sin embargo, logró recaudar millones de dólares en capital. En 2017, la compañía se rebautizó como US Global Airways y trasladó sus operaciones a otro aeropuerto. El cambio no hizo que se saliera de la rutina de no tener operaciones de ningún tipo. En este punto, no estaba completamente claro qué impulsaba realmente a la empresa: si había alguna razón detrás o era simple incompetencia de sus directivos. Posiblemente, fueron ambos.

Finalmente, en 2018, se revocó su registro como compañía aérea, lo que significó que la aerolínea ya no podía vender acciones. A juzgar por las páginas de redes sociales abandonadas y el sitio web que ya no funciona, eso hizo el trabajo, y Baltia dejó de existir y sólo es recordada por los fanáticos como un caso extraño de la aviación.

