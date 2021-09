Estafas virtuales: avanza una investigación de fraudes cometidos a clientes del Banco Provincia

Los fraudes virtuales se cometieron durante la cuarentena de 2020

La policía bonaerense llevó adelante este viernes cinco allanamientos en la ciudad de Bahía Blanca, en el marco de una investigación penal por estafas virtuales cometidas contra clientes de Banco Provincia. Además, se hizo un allanamiento en Córdoba. Según fuentes judiciales, las estafas se realizaron a través de medios informáticos y hasta el momento se investigan 24 hechos cometidos por la misma banda en junio de 2020, en plena pandemia, una situación que facilitó las defraudaciones .

Las modalidades eran variadas: lograron que los clientes del banco les proporcionaran las claves y en algunos casos accedieron a los datos mediante phishing. La causa trabaja sobre la hipótesis de una asociación ilícita dedicada a la cometer estafas virtuales en distintas zonas del país. Es llevada adelante por la fiscal Ximena Santoro, titular de la UFI 7 del Departamento Judicial de Quilmes, que además de los allanamientos pidió la detención de las personas involucradas. Ahora el juez de garantías, que en un primer momento rechazó las aprehensiones pedidas por la fiscal, evaluará nuevamente ese pedido después de estudiar la evidencia recogida en los allanamientos.

“Es muy alentador que por primera vez estemos ante un avance significativo en relación con las estafas virtuales” (Cuattromo)

“Es muy alentador que por primera vez estemos ante un avance significativo en relación con las estafas virtuales”, aseguró el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo. Y agradeció el trabajo conjunto y coordinado con los diversos organismos del Estado provincial y la Justicia para desactivar estas modalidades. Desde la entidad, aseguraron que los que usan el banco para hacer estafas van a ser denunciados.

“Durante la pandemia las estafas virtuales se convirtieron en un problema para el sistema financiero a nivel global, porque las medidas de distanciamiento hicieron que todas las personas se volcaran masivamente a operar a través de los canales digitales y el delito también se trasladó a ese ámbito. Desde Banco Provincia fuimos desarrollando nuevas medidas de seguridad para prevenir este tipo de fraudes, pero aún restaba que la Justicia atrapara a los responsables”, agregó el director del banco, Sebastián Galmarini.

Las estafas virtuales aumentaron significativamente a nivel mundial desde el inicio de la pandemia

Las estafas virtuales aumentaron significativamente a nivel mundial desde el inicio de la pandemia y como consecuencia de la digitalización de las relaciones sociales y operaciones bancarias. A través de estas maniobras y mediante engaños realizados por teléfono, redes sociales o vía correo electrónico, los delincuentes logran que sus víctimas les entreguen sus claves bancarias. Con esa información privilegiada extraen el dinero de sus cuentas y, como suele ocurrir también, solicitan créditos de adjudicación inmediata a nombre de las personas estafadas.

Las recomendaciones de seguridad del banco

En computadoras y dispositivos:

- Mantener actualizado tu sistema operativo. Y tener instalado antivirus y firewalls.

- No instalar software no autorizado o proveniente de sitios no confiables.

Navegando por Internet

- Desactivar la opción autocompletar en tu navegador web.

- Borrar el historial y las cookies periódicamente.

- No hacer clic en las ventanas emergentes en la web con advertencias de seguridad o promociones especiales.

• No hacer clic en las ventanas emergentes en la web con advertencias de seguridad o promociones especiales.

Es clave tomar precauciones al ingresar información personal en la web

- Tomar precauciones al ingresar información personal en la web: verificar que sea un sitio seguro en la barra de direcciones, empezando con la sigla “https://” y a su vez muestre el ícono de un candado cerrado. No ingresar información personal en ventanas emergentes. No ingresar información personal desde equipos o redes de wifi públicas o desconocidas.

Para los clientes que usan Banca Internet Provincia (BIP):

- Usar token como segundo factor de autenticación en tus transacciones.

- No ingresar desde equipos o redes de wifi públicas o desconocidas.

- No ingresar desde un link que se encuentre en un e-mail.

- Generar una clave de acceso difícil de suponer sin datos personales, caracteres repetitivos, secuencias lógicas o iguales a las de otros servicios.

- No almacenar la clave en e-mails, archivos o en la opción de guardar contraseña de los navegadores.

• Modificar la clave en forma periódica e ingresar la clave mediante el teclado virtual.

- Al terminar de operar, siempre hacer clic en el botón “cerrar sesión”.

Para el uso de tarjetas:

- Cuidar los datos de la tarjeta: nunca revelar la clave a un tercero. Evitar enviar los datos por servicios de mensajería como WhatsApp o redes sociales.

- Al realizar pagos con tarjeta verificar cuando es deslizada (no perderla de vista, principalmente en restaurantes o estaciones de servicio) y que solamente lo hagan una vez.

- En compras online utilizar el Servicio de Tarjetas Segurizadas, un servicio de autenticación en línea que permite vincular una tarjeta a una contraseña personal para realizar compras online. Procurar utilizar navegadores que trabajen con SSL como Chrome o Internet Explorer.

SEGUIR LEYENDO: