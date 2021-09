El problema de conseguir una garantía para alquilar: crece la contratación online de seguros de caución

Para que una persona califique no debe tener deudas previas y ser solvente con el sueldo

Alquilar una propiedad siempre tiene sus dificultades. Además de tener que pagar valores altos por estos días (los nuevos aumentos desde la nueva Ley de Alquileres promediaron 50% en agosto), la necesidad de realizar un acuerdo por una propiedad comprende disponer de una garantía que avale el cumplimiento del contrato.

Y si bien la mayoría de los dueños pretenden incluir una vivienda, los inquilinos que no pueden acceder a ese requisito tienen la posibilidad de obtener un seguro de caución, donde el “asegurador” se compromete a indemnizar al propietario si el inquilino no paga.

“Por otro lado, ante un incumplimiento accederán al dinero del contrato mes a mes desde el primer reclamo y el asesoramiento y la gestión eficiente del conflicto sin costos” (González)

En los últimos tiempos más gente recurra a esta alternativa. La garantía es un servicio para los inquilinos que cuentan con un buen perfil, pero no tienen o no quieren comprometer a terceros pidiéndoles que sean garantes con una propiedad para alquilar. Para calificar no deben tener deudas preexistentes y un ingreso solvente para hacer frente al costo locativo mensual, entre otros requisitos.

Pablo Sebastián González, presidente de Hoggax, le dijo a Infobae: “Esta opción representa una tranquilidad para los propietarios que saben que tienen un inquilino que fue evaluado profesionalmente. Por otro lado, ante un incumplimiento accederán al dinero del contrato mes a mes desde el primer reclamo y el asesoramiento y la gestión eficiente del conflicto sin costos”.

El seguro de caución es uno de los instrumentos de garantía previsto en la Ley N° 27.551. Es ideal para aquellas personas que no cuentan con una garantía propietaria, porque la reemplaza y permite firmar el contrato de alquiler.

Los seguros de caución se pueden tramitar desde un teléfono o computadora, informando algunos datos personales y de ingresos que se utilizan para evaluar el perfil del inquilino y con un algoritmo de calificación crediticia en forma inmediata y automática se obtiene la aprobación

“La cobertura básica incluye alquileres impagos y ocupación indebida hasta la restitución de la propiedad. También se puede extender la cobertura -con costo- a expensas y servicios. En caso de que el inquilino no abone lo comprometido, la compañía indemnizará al propietario”, añadió González.

Desde este sector indicaron que en los últimos meses han realizado más de 1.500 análisis en Buenos Aires, y que en un 75% de los candidatos a alquilar pudieron acceder a la firma del contrato.

Cómo funciona

Los interesados en alquilar pueden hacerlo con sólo unos clics. Desde una plataforma integral, se permite cotizar, gestionar y precalificar al instante. Funciona como bróker de seguros. Se puede tramitar desde un teléfono o computadora, informando algunos datos personales y de ingresos que se utilizan para evaluar el perfil del inquilino y con un algoritmo de calificación crediticia en forma inmediata y automática se obtiene la aprobación.

Si la precalificación es exitosa, se sube la documentación respaldatoria (constancia de ingresos, DNI y modelo del contrato a firmar), se revisa y se emite la póliza online en 24 horas, y con la posibilidad de pagar hasta en 12 cuotas.

“L<b>a cobertura básica incluye alquileres impagos y ocupación indebida hasta la restitución de la propiedad.</b> También se puede extender la cobertura -con costo- a expensas y servicios” (González)

Pablo Borella, director de Caucionhoy, dijo que “para el inquilino se trata de una solución rápida y accesible para obtener su garantía y para el propietario, representa una tranquilidad contar con una cobertura emitida por una aseguradora aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (a diferencia de las empresas que otorgan fianzas comerciales ya que estas últimas no cuentan con tantos controles como sí los tienen las aseguradoras, por ejemplo)”.

La garantía fue siempre una preocupación tanto para el propietario como para el inquilino. Con esta póliza, el inquilino obtiene una solución rápida y segura. Por su parte, el propietario obtiene una doble garantía ya que previo a la emisión de la caución, se analiza el perfil financiero y la capacidad de pago de quien desea alquilar. A la vez, las inmobiliarias tienen un aliado para cerrar operaciones en 24 horas, que antes podían trabarse por trámites burocráticos.

A modo de referencia, para un alquiler mensual de $ 25.000, el costo por única vez con impuestos es $ 37.188 y la cobertura tiene una vigencia de 36 meses (la duración de los contratos locativos por la Ley N° 27.551)

“Nuestra garantía es apta para todo el país. Cualquier inmueble puede garantizarse, tanto departamentos como casas, oficinas o locales comerciales, y permite hacerlo para uso personal y comercial. Realizamos un trabajo de pre calificación caso a caso. En el que no solo ponderamos las cuestiones económicas sino otras, como co-garantes o certificados de estudio. Creemos que cada caso es único e intentamos ser flexibles contemplando diversas situaciones”, detalló Gustavo Daniszewski, director general de GarantíaYa.

Los especialistas informaron que si está todo bien, un seguro de caución se puede llegar a aprobar en sólo un minuto.

Valor

El costo depende de distintas variables como la cobertura seleccionada (básica o con adicionales) y la financiación elegida (se puede pagar en hasta 12 cuotas con Mercado Pago).

“Nuestra garantía es apta para todo el país. Cualquier inmueble puede garantizarse, tanto departamentos como casas, oficinas o locales comerciales, y permite hacerlo para uso personal y comercial” (Daniszewski)

A modo de referencia, para un alquiler mensual de $25.000, el costo por única vez con impuestos es $37.188 y la cobertura tiene una vigencia de 36 meses (la duración de los contratos locativos por ley).

Daniszewski, precisó, que “en el caso de alquileres de viviendas a 3 años es de aproximadamente dos alquileres, menos descuentos circunstanciales como Hot Sale o convenios especiales con diferentes universidades”.

Qué pasa sino se paga el canon locativo mensual

La peor situación para un propietario es si una persona deja de pagar el alquiler. O se atrasa por diferentes motivos.

“En ese caso, realizamos una preaprobación de los inquilinos y en caso de existir un conflicto nos ocupamos del desalojo post contractual y de todo los trámites legales y judiciales que pudieran ocurrir. Con este tipo de fianza, el propietario se asegura cobrar todos los alquileres pactados”, sostuvo Daniszewski.

Ante un incumplimiento, el propietario o la inmobiliaria que administra su propiedad, no necesitan mandar una carta documento ni realizar ninguna gestión complicada, simplemente se comunican con el sitio especializado para propietarios para avisar que no recibieron su dinero.

“Dentro de los diez días reciben el pago. En la medida que el incumplimiento se extendiera se continuará pagando mes a mes mientras gestiona la deuda con el inquilino sin costos de ningún tipo para el propietario”, concluyó González.

SEGUIR LEYENDO: