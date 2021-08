Council de las Américas: los empresarios exigieron menos grieta, colaboración Estado-privados y discutir el largo plazo

Susan Segal, titular del Consejo de las Américas, pidió colaboración entre el Estado y el sector privado (Adrián Escandar)

La edición del Consejo de las Américas dedicado a la Argentina que tuvo lugar este jueves contó con una participación menor de representantes del sector privado como disertantes, aunque muchos empresarios de primera línea asistieron de manera virtual. Para el empresariado, el Council de este año estuvo muy marcado por la coyuntura y los discursos de campaña, lo que le quitó espacio al debate sobre cuestiones de largo plazo.

El Consejo de las Américas contó con la participación de los ministros de Economía Martín Guzmán, de Relaciones Exteriores Felipe Solá, de Salud Carla Vizzotti, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y el titular del Banco Central Miguel Pesce, entre otros por el oficialismo y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y los candidatos María Eugenia Vidal y Facundo Manes por la oposición.

Durante el evento, el jefe del Palacio de Hacienda defendió el “proceso sólido de recuperación económica” y aseguró que el equipo económico actualizó las proyecciones de crecimiento económico oficiales para este año, que pasarán de ser de 7% a 8% como resultado final del 2021.

Con un tono más político, el jefe del Frente Renovador y titular de la cámara baja mencionó la necesidad de establecer “10 acuerdos básicos para la construcción de una Argentina para los próximos 20 años”, con propuestas sobre educación, modelo productivo, endeudamiento, empleo y “autocontrol” de los tres poderes del Estado, entre otras temáticas.

Para Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio y uno de los organizadores del evento, “dentro de los límites que tiene un evento virtual se pudo realizar un excelente evento en el que pudimos expresar las posiciones de todos los sectores”, dijo en diálogo con Infobae.

Sergio Massa fue uno de los disertantes en el Consejo por el oficialismo.

“De esto se sale con inversión, cuidando a los empresarios, motivando a los empresarios ya sean argentinos o extranjeros que inviertan generando desde el Estado las condiciones necesarias, dando la tranquilidad de que van a ser respetados”, aseguró.

“Cuando un empresario hace cualquier emprendimiento, sea chico o grande, el objetivo es ganar dinero. El Estado necesita que a los empresarios les vaya bien para que creen trabajo y paguen los impuestos. Es un camino virtuoso que si lo transitamos podemos combatir el flagelo de la pobreza”, agregó Grinman.

Por su parte, Marcelo Elizondo, titular de la consultora DNI especializada en comercio exterior y quien también participó de esta edición del Consejo de las Américas consideró que la celebración de un evento de estas características “es una buena noticia”, al tomar en cuenta alguno de los problemas en términos de relaciones internacionales que tiene el país como el conflicto dentro del Mercosur o la interrupción de las negociaciones con la Unión Europea, ejemplificó.

“A diferencia de otros años, este Council estuvo muy enfocado en la coyuntura. Y eso fue por la influencia de tres circunstancias: la virtualidad que quita posibilidad de debate; la campaña electoral que hizo que no haya participación del sector privado o expertos no políticos, lo que le quita cierto rol a especialistas diplomáticos o empresarios. Y tercero, la crisis tremenda que vive la Argentina, por lo que nadie quiere plantear cosas demasiado dramáticas”, dijo Elizondo en diálogo con este medio.

Marcelo Elizondo consideró que este Council estuvo muy ligado a debates de coyuntura. EFE /Juan Ignacio Mazzoni /Archivo

Por otra parte, mencionó que la articulación de políticas de Estado de largo plazo “es más necesario que nunca. La Argentina necesita un acuerdo en relación a políticas comunes de Estado. Muchas veces se hace demasiado énfasis al consenso, pero eso no es lo más importante, sino que sea sobre ideas comunes en la dirección adecuada”, aseguró.

“El problema es que esos consensos son disfuncionales. Por ejemplo, el gasto público no se puede tocar, la sobrerregulación económica como la laboral no se puede modificar, la economía no se puede abrir. Son muchos consensos vigentes que son disfuncionales. Todos los que gobiernan lo respetan como un statu quo”, cuestionó Elizondo.

En tanto que Susan Segal, presidenta de Americas Society y del Consejo de las Américas sostuvo que “hay muchos desafíos por delante, no solo en Argentina, sino también en América Latina y en todo el mundo”.

Guido Sandleris, ex presidente del BCRA, en el Council de 2019, la última edición presencial de evento

Asimismo, agregó: “Durante la pandemia muchos países han dado estímulos económicos a sus ciudadanos y a las empresas, buscando que todos tuvieran lo necesario para estar lo mejor posible, sin embargo, el desafío de la recuperación económica no será fácil. Para lograr esto y un crecimiento sostenible e inclusivo es fundamental reforzar la colaboración entre el sector público y el privado. Trabajando juntos con el mismo objetivo de reactivar la economía”.

Por último, Grinman concluyó que “hace años que venimos hablando de la necesidad de bajar un poco el volumen de las discusiones” en el arco político. “Dejar de lado las ideologías y ser más pragmáticos. Esto no significa no defender las ideas de cada uno, sino terminar con la famosa grieta. Vamos a encontrar el camino para transitarlo, que puede ser juntos oficialismo y oposición, pensando diferente pero pensando en el futuro del país. Un país normal, previsible, atractivo a las inversiones”, completó.

Entre las firmas que estuvieron presentes como asistentes se listaron AES Argentina, Chevron, Corporación América, Integra Capital, Moodys Investor Service, Pan American Energy (PAE), Citibank, JP Morgan, las entidades bancarias Abappra y Aba, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Argencon, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham), entre otras.

Un foro tradicionalmente orientado a seducir inversiones de empresas norteamericanas se teñirá así de tono político en plena campaña electoral, dado un clima de negocios todavía poco atractivo para esas firmas.

Hace algunos días, el CEO de Amcham, Alejandro Díaz había asegurado en declaraciones a Infobae que “hoy es muy difícil cautivar a un inversor, más allá de las oportunidades del país, si hay una política de comercio administrado y controles cambiarios y financieros”, además de los “desajustes macroeconómicos como una inflación de 50%, una brecha del 85% y un escenario de caída del PBI en los últimos 12 años”.

“La inversión va detrás de un país que razonablemente demuestra que está revirtiendo tendencia luego de la pandemia. No hay mucho para cautivar al inversor, más allá de aquellas áreas como energía renovable, minería, energías no convencionales o la búsqueda de talento humano para la economía del conocimiento”, consideró Díaz.

