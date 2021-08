Facundo Manes volvió a pedir un debate con Diego Santilli antes de las PASO

Facundo Manes estuvo en el Council y pidió un acuerdo político

En lo que fue su primera aparición en el Council of the Americas, el precandidato a diputado nacional por Juntos en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, aprovechó sus 10 minutos de exposición para hacer un repaso de los ítems que desarrolla en la campaña y mandar un mensaje a su competidor en las PASO, Diego Santilli.

El neuro especialista realizó una video conferencia desde su consultorio e hizo referencia a que está dando “el paso” desde la sociedad civil a la política comprometido en desarrollar “un futuro que nos lleve al desarrollo a un país más igualitario”.

Luego de asegurar que de la pandemia se puede salir mejores o peores, hizo referencia a que esta crisis global sanitaria también significó “una crisis social, ideológica, educativa, moral y económica” pero que en el caso de la Argentina “no le podemos echar la culpa de la pandemia a los problemas estructurales, lo que hizo fue hacerlos más visible y que los veamos con mayor desparpajo”.

Manes le apuntó a Diego Santilli por no querer debatir

Como suele repetir en la campaña, Manes se muestra como lo “nuevo” y se despega de lo “viejo” y así lo hizo saber al señalar que “nadie puede tirar la primera piedra” respecto de las culpas del estado de situación del país porque “la Argentina transita hace décadas” un proceso de caída. Y también buscó correrse de la discusión oficialismo-oposición al decir, en varias oportunidades, que “la grieta nos empobrece y nos embrutece, nos impide unirnos”.

“Desde hace mucho tiempo pero ahora con urgencia Argentina necesita una acuerdo que la estabilice y nos convoque a todos, que no sea una propuesta de un partido o una coalición. El último gran proyecto de la Argentina fue vivir en democracia y no fue de un partido o una persona sino que lo hicieron millones de argentinos. No podemos enfrentar una crisis de esta características con las mismas herramientas de siempre porque eso fue lo que nos trajo acá”, agregó.

Al igual que la mayoría de los candidatos y políticos que suelen exponer en el Council of América, Manes dijo que el país tiene que “mejorar la calidad institucional” y en la misma medida “integrarnos al mundo. En todos los países hay grietas, pero tienen políticas de desarrollo”.

Manes hizo referencia a la creación de un sistema educativo de “calidad” para que vuelva a ser una herramienta de igualdad en la sociedad y a otro punto que se está imponiendo en la campaña: “la gente no quiere planes, quiere trabajar. Tenemos que trabajar en esa transformación”.

"Tenemos que erradicar el mito de que somos una sociedad rica porque no lo somos"

A partir de ese momento apuntó a que “tenemos que erradicar el mito de que somos una sociedad rica porque no lo somos. No estamos en vías de desarrollo y necesitamos comenzar a aprender porque la economía del mundo es el conocimiento y es verde”.

Aunque dijo que las políticas “pendulares trastornaron a la argentina” y que en general la dirigencia “improvisa” frente a los países desarrollados que lo lograron sobre la base de la previsibilidad, aseguró ser “optimista”. “Tenemos que dejar de debatir como repartir pobreza y empezar a repartir riqueza. La economía del conocimiento, la economía circular, es básico, es el nuevo paradigma, y sin un acuerdo básico va a ser muy difícil que podamos crecer”, indicó.

En este punto volvió a señalar a Santilli y, sin nombrarlo, dijo que hace falta “recuperar la capacidad de debatir, por eso estoy pidiendo debatir en esta campaña”. “Seguramente si nos escuchamos nos vamos a dar cuenta que tenemos más punto en común de los que creemos”, planteó.

