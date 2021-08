Las consultoras privadas mantuvieron su pronóstico de inflación: 3% para julio y más de 48% para 2021

(Adrián Escandar)

Las consultoras económicas que integran el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central sostuvieron su pronóstico de elevada inflación con una leve suba en relación a su informe del mes pasado: estimaron un 3% para el IPC de julio, apenas 1 décima por encima del 2,9% del REM anterior, y un 48,2% para todo 2021, solamente 2 décimas por sobre el informe de junio.

Para los siguientes meses se mantuvo la proyección de los estudios económicos, excepto por el mes de noviembre 2021 para el que se incrementó (+0,1 p.p.). Para enero de 2022, se proyecta una variación de 3,2%.

En el computo anual, además del alza de dos décimas para 2021, los pronósticos del REM mantuvieron su cálculo de una inflación de 42 para 2022 y proyectaron un aumento de 36% para 2023 (1 punto porcentual por encima de la última encuesta).

En la proyección de evolución de la actividad económica, los consultores del REM esperan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2021 de 6,8% luego de registrarse en 2020 una caída de 9,9%. La cifra marca algo de optimismo en relación al 6,5% registrado el mes anterior.

“En cuanto a la variación trimestral desestacionalizada del PBI, la estimación para el segundo trimestre del año se corrigió aminorando la contracción estimada en 1,0 p.p. con relación a la encuesta previa hasta -1,5% s.e. En tanto, las y los participantes del REM, sugieren un crecimiento de 0,5% s.e. para el tercer y el cuarto trimestre del año”, agregó el informe del BCRA.

Dólar

En materia de tipo de cambio nominal mayorista, el pronóstico para fin de agosto es de $97,60, un 1,4% por encima del promedio de julio. Por su parte, la proyección para diciembre de 2021 se ubicó en $107,1 por dólar, mientras que lo estimado para fines del año 2022 arrojó un valor de $153,5 por dólar.

“La variación nominal prevista por las y los participantes del REM es de 29,6% i.a. para 2021 y de 43,4% i.a. para 2022. Respecto de la encuesta previa, se evidenciaron correcciones a la baja en casi todos los períodos pronosticados, a excepción del dato para los próximos 12 meses”, apuntó el informe del BCRA.

Con respecto a la tasa de interés, el REM pronostica el nivel de la tasa Badlar, la utilizada por los bancos privados para depósitos a plazo fijo superiores a $1 millón. Para agosto, se estimó que esa tasa se ubicará en el 34,1%, sin variaciones en relación al mes anterior.

“Se evidencia una tendencia estable de las previsiones mensuales hasta fines de año, ascendiendo el nivel de la tasa hasta 34,5%. En tanto, quienes mejor pronosticaron para el corto plazo la tasa de interés prevén en promedio que la misma se ubique en 34,4% a fines de 2021″, agregó el informe. A pesar de la elevada inflación que proyectan para el resto del año, los analistas económicos del REM no creen que el Banco Central vaya a elevar las tasas de interés como una vía para contrarrestarla.

Por último, quienes participan del REM prevén que las exportaciones de bienes se ubiquen en “un sendero mensual descendente en los siguientes meses”, promediando US$ 5.416 millones entre julio y diciembre de 2021. Los valores anuales previstos se ubicaron en US$ 67.274 millones en 2021 (US$842 millones por encima de lo proyectado un mes atrás) y en US$ 69.568 millones en 2022 (+US$1.493 millones).

