El Banco Provincia pagó en pesos una deuda que podía saldarse en dólares antes de las restricciones cambiarias

La sede del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) canceló este mes el vencimiento de un cupón de intereses de una Obligación Negociable ley argentina del tipo “peso link” emitida en 2018, antes del establecimiento del control de cambios a partir del 1 de septiembre de 2019, que se fue reforzando en los meses posteriores.

Al ser colocado en el mercado el 18 de abril de 2018, el BAPRO estableció que si la ON denominada “Título de Deuda Clase VIII a tasa variable por valor nominal $2.928 millones” estaba registrada en la Caja de Valores de Buenos Aires, los intereses serían pagaderos en pesos, pero permitía a la vez pagar los intereses correspondientes “en dólares a un Tipo de Cambio igual al del promedio de los últimos 3 días de la circular A 3500 del BCRA” -el tipo de cambio mayorista- si dichos títulos estuviesen registrados en Euroclear.

Euroclear es uno de los mayores sistemas de compensación y liquidación de valores financieros del mundo. Jurídicamente es una empresa de servicios financieros cuya sede central está en Bruselas, pero tiene secciones en muchas plazas financieras importantes como París, Ámsterdam, Londres, Estocolmo y Helsinki.

El control de cambios indica que las deudas anteriores a la reimplantación de las regulaciones solo pueden pagarse en dólares si están contabilizadas y registradas en esa moneda

Desde el Banco Provincia señalaron a Infobae que “se trata de Obligaciones Negociables en pesos emitidas por BAPRO en 2018. Si bien los prospectos de los títulos preveían la posibilidad de ser pagados en dólares si los mismos se encontraban depositados en Euroclear y Clearstream, fueron pagados en su totalidad en pesos de acuerdo a la normativa vigente al momento del servicio vencido el 19 de julio de 2021″.

“Las normas cambiarias a la fecha indican que las deudas anteriores a la reimplantación de las regulaciones iniciada en septiembre de 2019, solo pueden pagarse en dólares si están contabilizadas y registradas en esa moneda. Por lo tanto, de acuerdo a esta normativa y la interpretación que hace el BCRA de la misma, no se habilita el acceso al mercado de cambios para liquidar estos bonos que están contabilizados en pesos, a pesar de que el banco cuenta con los dólares suficientes en su cartera propia”, detallaron en el BAPRO.

Desde la Gerencia de Comunicaciones del banco público precisaron además que “los pagos de los vencimientos efectuados desde septiembre de 2019 se realizaron íntegramente en pesos conforme la normativa cambiaria vigente desde ese momento”, por lo tanto, ya existía el antecedente de la cancelación en pesos de estos títulos emitidos antes del establecimiento del “cepo”. Y enfatizaron que “la normativa incluso impide utilizar dólares propios” en cartera de la entidad.

Asimismo, desde el Banco Central indicaron a Infobae que “se trata de una Obligación Negociable en pesos con ley argentina” y que en ese caso “no hay acceso al Mercado Único y Libre de Cambios -MULC- para pagar deuda local en pesos”. Añadieron que “dichas cláusulas de pago en divisas no aplican, son de cuando no había controles de capitales. No existe ese antecedentes de que se pagó en dólares con las restricciones ya vigentes”.

