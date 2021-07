Los planes de Re/Max para la Argentina: crecimiento en medio de la pandemia y expansión federal

Sebastián Sosa, presidente de Re/Max Argentina y Uruguay

Incluso en un contexto muy complicado, para la economía general y para el sector inmobiliario, y en medio de la pandemia, las oficinas de la cadena Re/Max registran crecimiento desde el segundo semestre de 2020. Ahora la compañía buscará ampliar su perfil federal: promete cubrir pronto todo el territorio argentino y llegar a cada provincia. También consolidar el reciente Índice del M2 Real, lanzado y creado junto con la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (Ucema) y la plataforma Reporte Inmobiliario, para aportar información sobre el mercado de real estate específico de cada plaza que se investigue.

“ Ayudamos a encontrar su nuevo hogar a más de 45.000 familias por año. La red presentó un crecimiento interanual del 60% y la cuota de mercado de las oficinas adheridas a la marca alcanza el 22% en CABA, mientras que en provincia de Buenos Aires es del 10 por ciento”, destacó en diálogo con Infobae Sebastián Sosa, presidente de Re/Max Argentina y Uruguay.

El ejecutivo también hizo foco en la disputa legal y la polémica con las cámaras y colegios del sector inmobiliario y aseguró que no tienen ningún plan de irse del país. “Desarrollamos el negocio legítimamente desde hace más de 16 años, promoviendo el crecimiento y evolución del mercado, conformando así la red inmobiliaria con mayor presencia de Corredores y Martilleros matriculados”, destacó.

El conflicto lleva poco más de un año y comenzó con un reclamo judicial del sector inmobiliario tradicional que asegura que la empresa no puede funcionar en el país ya que no prestan servicios acordes a la actividad colegiada en la actualidad. La denuncia la hizo el Colegio Profesional Inmobiliario (Cucicba) ante la Inspección General de Justicia (IGJ), que regula y controla a las sociedades comerciales. Cucicba acusa a Re/Max de hacer un “ejercicio ilícito” de la actividad y no está de acuerdo con su modelo comercial de franquicias.

Fuente: Índice M2 Real. El valor por m2 de los departamentos usados de 1 ambiente

La Inspección General de Justicia (IGJ) dictaminó en contra de la empresa, pero la medida fue apelada ante la justicia comercial por la empresa.

“La IGJ contestó esta semana la presentación nuestra, pero no ha logrado sostener las bases de su resolución, que confiamos será revocada porque no se ajusta a derecho y constituye un avasallamiento inaceptable de derechos. La causa está en sus inicios, y la Cámara deberá determinar los próximos pasos, pudiendo ordenar la producción de la prueba ofrecida”, detalló Sosa.

En este sentido, la Cámara Comercial Nacional deberá decidir si la resolución de la IGJ es válida. La empresa habla de arbitrariedad y perjuicios reputacionales provocados por el organismo oficial.

Sosa, amplió: “Ejerceremos todas las defensas que corresponden para amparar nuestra absoluta legalidad y el derecho a seguir trabajando”.

- ¿A qué responde la puja por parte de las cámaras y colegios del sector?

- Responde al crecimiento comercial que tienen nuestras oficinas adheridas. Un éxito comercial que los Colegios tratan de frenar con argumentos incorrectos y sacados de contexto. Quieren evitar el crecimiento de competidores que han innovado en el mercado, no nos olvidemos que los titulares de los Colegios también son dueños de inmobiliarias. Existen prejuicios infundados de orden ideológico que, sin toda la información o basados en información errónea, conducen a errores de interpretación. Esta resolución de la IGJ surge de una denuncia cursada por Cucicba, pero carece de fundamentos y pruebas. Ese cuerpo colegiado presenta información errónea a las instituciones estatales con el evidente objetivo de impedir el crecimiento de una red de inmobiliarias de gran éxito en todo el país.

También brindan servicios complementarios que incluyen herramientas de marketing, plataforma tecnológica de gestión, eventos, charlas y programas de motivación

- ¿Analizaron salir de la Argentina?

- Cómo toda empresa seria, Re/Max estuvo y está en regla. Esto no implica el cese ni suspensión de nuestra actividad. Asimismo, las oficinas adheridas a la red seguirán prestando servicio a sus clientes, como lo han hecho hasta ahora y tomaremos todas las acciones que correspondan para defender sus derechos y desestimar esta acción. Tanto en la Argentina como en Uruguay, las oficinas que conforman la red son emprendedores argentinos. Podríamos haber elegido cualquier lugar del mundo y vinimos a hacerlo acá. Seguimos eligiendo al país y quiero tener la libertad de seguir emprendiendo en nuestro país.

- Los acusan de trabajar con monotributistas y personal no matriculado.

- Cada inmobiliaria adherida cuenta con un martillero o corredor público inmobiliario responsable. Nuestra red tiene más de 500 martilleros profesionales. A su vez, estos arman equipos de trabajo para realizar las tareas que no son indelegables, como pueden ser visitas a las propiedades, coordinación para obtener material audiovisual para mostrarlas y estar cerca del cliente, entre otras. Al igual que todas las inmobiliarias del país, las oficinas adheridas también cuentan con sus equipos conformados por agentes (figura reconocida por el Código Civil y Comercial) e inscriptos ante las autoridades fiscales. Algunos son monotributistas y otros responsables inscriptos. Las oficinas adheridas a Re/Max no son las únicas inmobiliarias que tienen este modelo de negocio. Los agentes, a diferencia de los vendedores de una inmobiliaria tradicional, son personas capacitadas y motivadas para ofrecer el mejor servicio inmobiliario enfocado al cliente.

- ¿Qué debe hacer un interesado en ser parte de la red?

- Lo más importante es saber que nuestra compañía no ejerce el corretaje, la actividad de la sociedad es la prestación de servicios complementarios a la actividad inmobiliaria y la licencia para el uso de una marca. El corretaje es ejercido por oficinas de propiedad y gestión independiente, liderada por Corredores y Martilleros Públicos, quienes celebran contratos con sus clientes, intermediando en la compraventa de inmuebles. También brindan servicios complementarios que incluyen herramientas de marketing, plataforma tecnológica de gestión, eventos, charlas y programas de motivación, por ejemplo, con el objetivo de potenciar su actividad, para sí y para sus colaboradores.

- Las operaciones hoy se hacen con fuertes negociaciones, ¿hasta cuanto logra hacerle bajar el precio un comprador al vendedor?

- Cada operación es diferente y depende de las necesidades de cada una de las partes. Lo que se hace desde la red es mediar y acompañar a cada uno de los clientes que desean comprar o vender una propiedad. Según nuestro Índice de MT2 real, durante todo el 2020 en y hasta mayo del 2021, en CABA, observamos brechas más cortas, de entre 6,4% a 8,7%, en base al último precio de publicación. Si se tiene en cuenta el primer precio de publicación hasta el cierre, la brecha puede subir a entre 12% y 17 por ciento.

- ¿Dónde notan más movimiento en Capital y donde en el GBA?

- En Capital, en Palermo, Caballito y Belgrano. En GBA, Tigre lidera el listado, aunque las zonas más alejadas y con más espacios verdes que se volvieron muy solicitadas. Los barrios como Pilar del Este (Pilar), San Sebastián (Escobar) y Praderas de Luján (Luján) son los que más han crecido en los últimos meses.

