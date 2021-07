Restricciones a los vuelos: las agencias de viajes denuncian el impacto fulminante en su actividad y advierten sobre la pérdida de rutas aéreas

FOTO DE ARCHIVO: Varios pasajeros con mascarilla caminan por una terminal del aeropuerto de Fráncfort, Alemania, el 1 de abril de 2021. REUTERS/Ralph Orlowski

El Foro Argentino de Consultores de Viajes (Facve), advirtió al Gobierno, mediante un comunicado, que las medidas impuestas por la Decisión Administrativa 643/2021 podrían desencadenar en la pérdida de rutas y más líneas aéreas. “Medidas de estas características, además de impactar fulminantemente en la actividad económica del sector viajes, podrían desencadenar también en importantes consecuencias de pérdida de rutas y líneas aéreas”, señalaron en el texto.

El 25 de junio pasado se publicó la Decisión Administrativa 643/202, la cual redujo de 2.000 a 600 el cupo de argentinos que pueden ingresar al país, lo que significó un aumento del número de ciudadanos que no pudieron volver en el tiempo planeado. Frente a esto, comenzaron a aparecer reclamos de distintos representantes del sector en los cuales el denominador común es el reclamo de previsibilidad. Desde el inicio de la pandemia, ya son tres las aerolíneas que se fueron de la Argentina (Latam, Qatar Airways y Air New Zealand) mientras que otras seis suspendieron las actividades en el país de forma indefinida (Emirates, Ethiopian Airlines, Alitalia, Gol, Azul Linhas Aéreas Brasileiras y Air Canada).

En su texto, Facve, advierte sobre este peligro y lo difícil que será recuperarse. Del mismo modo, consideran que Ezeiza es una frontera posible de controlar mediante una buena coordinación de los actores involucrados, respetando el cumplimiento de los protocolos y seguimientos.

Avión de Aerolíneas Argentinas Foto: Analia Garelli/cbri

A su vez, reclamaron al Gobierno por la habilitación de vuelos con fecha posterior al 12 de julio. La Decisión gubernamental del pasado viernes 25 de junio autorizó a la ANAC (Asociación Nacional de Aviación Civil) a habilitar vuelos hasta esa fecha. Por lo cual, según denuncia el foro en su comunicado, se produce un colapso de la capacidad de respuesta de las agencias como de las aerolíneas.

En el mismo sentido se había pronunciado Faevyt (Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo). “Estamos a disposición del Gobierno para trabajar en la solución de los pasajeros que se encuentran en el exterior”, señaló a Infobae el vicepresidente de la federación, Andrés Deya. “Hoy la gran preocupación es que no está confeccionado el calendario de vuelos posterior al 12 de julio; todas las personas que tienen vuelos programados para después de esa fecha no saben si podrán o no volver”, agregó.

Viajeros llegan al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

“Lo que necesitamos es mayor previsibilidad. Nuestro sector requiere de un trabajo que lleva más tiempo, no podemos trabajar con decisiones que se toman sobre la fecha límite y de un día para el otro”, sostuvo Deya, para quien las últimas medidas generaron una situación “insostenible”. La falta de autorizaciones posteriores al 12 de julio, según el ejecutivo, “colapsó la capacidad de respuesta de las agencias”, que reciben constantes reclamos de los pasajeros varados para los cuáles no tienen respuesta.

“Son las aerolíneas las que deciden cómo reprogramar los vuelos en base a los itinerarios que les haya aprobado la ANAC, la cual a su vez trabaja sujeta a las decisiones gubernamentales. Evidentemente la situación es desfavorable para todas las partes, comenzando por los varados que son quienes se encuentran desamparados, lejos de sus hogares”, agregó Deya.

El vicepresidente de Faevyt señaló que el sector desea brindar soluciones: “Tenemos la experiencia necesaria como para ser tenidos en cuenta por el Gobierno, junto a IATA y a Jurca, para establecer una mesa de diálogo y buscar soluciones cuanto antes; la situación se volvió insostenible para el sector”.

A estos reclamos manifestados por el Foro de Consultores y la Faevyt se suman la solicitada del pasado 4 de julio emitida por Jurca (Cámara de Líneas Aéreas en Argentina) y el duro comunicado de IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) en el contexto de las organizaciones aerocomerciales y turísticas que reclaman entablar un diálogo en conjunto para buscar soluciones para el sector.

La industria turística ha sido de las más golpeadas por la pandemia de Covid-19. “El sector está en crisis desde el 19 de marzo del 2020”, sentenció Andrés Deya. “No podemos salir de esta situación y recuperarnos porque no hay suficiente actividad”, agregó.

En este sentido el directivo de Faevyt rescató que la temporada de invierno podrá realizarse sin impedimentos por parte del Gobierno. Matías Lammens, ministro de Turismo y Deporte, dijo en el día de ayer que “no vamos a promover el turismo en vacaciones de invierno pero no está prohibido”. Deya respaldó esa postura ya que en su opinión las industrias turísticas provinciales “necesitan sí o sí de la realización de la temporada para su recuperación”.

