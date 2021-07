Restricciones para volar: aunque tengan fechas confirmadas, quienes viajen estos días al exterior no saben con certeza cuándo podrán regresar

No hay certeza sobre qué vuelos se habilitarán después del 12 de julio EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La restricción para el regreso de los turistas que están en el exterior —con un cupo que se redujo de 2.000 a 600 pasajeros diarios— dejó a miles de argentinos fuera del país sin fecha cierta de regreso al país. Según estimaron desde Jurca, la cámara que agrupa a las aerolíneas que operan en el país, para los que están varados en destinos que solo tienen un solo vuelo aprobado (por ejemplo, Lima o Bogotá) la demora para retornar podría extenderse hasta cinco meses si se mantiene la restricción diaria para el ingreso.

La incertidumbre entre los que tienen fecha de salida para estos días –incluso aunque tengan fecha de regreso estampada en sus pasajes– es que puede pasar con su regreso. El Gobierno argentino no autorizó todavía ninguna operación aérea internacional con fecha posterior al 12 de julio . Por eso, una posibilidad es que su lugar en el viaje de vuelta pueda ser cancelado para darle prioridad a otro pasajero que lleva más tiempo varado.

Desde Anac, el organismo gubernamental que administra la aviación civil, señalaron que el reacomodamiento de los pasajeros es una decisión que corresponde a cada aerolínea

Desde ANAC, el organismo gubernamental que administra la aviación civil, señalaron que el reacomodamiento de los pasajeros es una decisión que corresponde a cada aerolínea y, por lo tanto, no hay un criterio único. Si las aerolíneas prefieren hacer esperar a algún pasajero para priorizar a otro que lleva más tiempo varado lo podría hacer, pero no es algo que se regule desde el organismo. Si no lo hacen, y respetan la fechas de vuelta de quienes viajan en estos días, la demora para los varados podría ser aún mayor a la esperado. Con todo, no hay nada definido por el momento.

En una de las aerolíneas europeas que tienen vuelos a Buenos Aires señalaron que las empresas van ubicando a los pasajeros en los cupos disponibles, pero que necesitan definiciones urgentes para reprogramar vuelos y poder traer a los varados. “Estamos pidiendo al Gobierno eliminar el cupo para traer a los varados. Un vuelo no se puede programar de un momento para otro”, alertaron.

La cantidad de pasajeros que pueden ingresar al país se redujo de 2000 a 600 por día

“Los vuelos que están restringidos son los de regreso y se les dio prioridad a los argentinos y residentes por sobre los que estaban iniciando el viaje desde Europa”, explicaron en otra línea aérea que opera desde Europa hacia la Argentina, con varios vuelos semanales. En ese caso, tampoco tienen vuelos autorizados con fecha posterior al 12 de julio.

¿Están recomendando a los pasajeros que no viajen?, consultó Infobae. “Eso es una decisión muy personal que toma cada pasajero. Nosotros no los llamamos para decirles que no viajen”. Con todo, la cantidad de personas que están saliendo del país se redujo “considerablemente”, detallaron desde otra empresa.

La incertidumbre es máxima ya que, a diez días de haberse decretado esta medida, el gobierno argentino no ha autorizado todavía ninguna operación aérea posterior al 12 de julio, alertaron desde IATA

Este lunes, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) insistió en su pedido de reunión con el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. “Es imprescindible que se establezcan con el Gobierno los requisitos de forma coordinada y previsible que permitan a la industria operar de forma estable, mientras que siga la pandemia. Así se podrá traer de vuelta a los miles de pasajeros afectados por las restricciones impuestas el 25 de junio”, señalaron.

“Esta normativa establece una reducción del 70% de la capacidad diaria anterior de 2.000 pasajeros que pueden ingresar al país y cada día que pasa, está dejando literalmente ‘tiradas’ a unas 1.400 personas en diversos lugares del planeta. La incertidumbre es máxima ya que, a diez días de haberse decretado esta medida, el gobierno argentino no ha autorizado todavía ninguna operación aérea posterior al 12 de julio”, explicaron.

Consultados por Infobae, fuentes del Gobierno aseguraron que desconocen si se extenderán o no las limitaciones actuales de los vuelos a partir del 9 de julio. Antes de la pandemia se operaba 155 vuelos internacionales diarios y actualmente el límite es de tres o cuatro por día. Las restricciones actuales también impactan a la carga aérea: según los datos de IATA, alrededor del 70% de las productos que se importan —entre ellos insumos básicos para la salud— se trasladan en las bodegas de los aviones de pasajeros.

