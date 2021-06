Prohíben a la más grande plataforma de criptomonedas del mundo operar en el Reino Unido

El logo de Binance, en un reciente evento sobre Blockchain e innovaciones digitales

La Autoridad Financiera británica emitió este domingo una “advertencia a consumidores” contra Binance Holdings Company, registrada en las Islas Caimán y Binance Market Limited, su operación en el Reino Unido, ambas controladas por Changpeng Zhao, un chino-canadiense y CEO de la plataforma de criptomonedas más grande del mundo, que fundó en 2017.

La agencia británica prohibió a Binance dejar de actuar en todas las actividades financieras en el Reino Unido. “Binance Markets Limited no tiene permitido emprender ninguna actividad regulada en el Reino Unido”, dijo en un comunicado la Financial Conduct Authority (FCA) y agregó que “ninguna otra entidad del Grupo Binance tiene autorización, registro o licencia para llevar a cabo actividades reguladas” en territorio británico.

Binance Markets Ltd había pedido ser registrada en Reino Unido, pero según fuentes citadas por el diario británico Financial Times, retiró recientemente su aplicación, lo que fue confirmado por la FCA, que revisó exhaustivamente la plataforma en las últimas semanas aunque declinó precisar si decidió no aprobar a Binance se debió a sus controles para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Binance es la principal plataforma de operación de criptomonedas del mundo. Según TheBlockCrypto, un portal especializado, en mayo procesó operaciones en criptomonedas por USD 1,5 billones (esto es, USD 1,5 millones de millones de dólares) y tiene 13,5 millones de usuarios. En los primeros meses de este año, durante el furor de Bitcoin y otras criptomonedas, Binance llegó a operar USD 80.000 millones por día, volumen que últimamente se redujo para todas las plataformas. Igualmente, encabeza con comodidad el ranking de plataformas de criptomonedas del mundo: según el servicio especializado Statista el viernes pasado operó USD 17.300 millones, casi 70% más que su más inmediato seguidor (Gráfico).

Binance es por amplio margen la mayor plataforma de operación de criptomonedas del mundo

La plataforma está siendo investigada también en EEUU y en Japón, cuyo regulador financiero emitió recientemente alertas diciendo que Binance estaba ofreciendo servicios en el país, sin tener autorización para hacerlo.

Un vocero de la FCA citado por la agencia Bloomberg dijo además que “un número significativamente alto de negocios de criptomonedas no cumplen los estándares requeridos en materia de control de lavado de dinero, lo que resultó en que más del 90% de las plataformas que habían pedido permiso para operar retiraron sus pedidos.

Scotland Yard

La denegación de permiso para operar y la emisión de alertas se produce luego de que el el jueves 24 detectives de la Met (la Policía Metropolitana de Londres, más conocida por su sede en Scotland Yard) captaron 114 millones de libras en operaciones de lavado de dinero a través de criptomonedas. Se trata del más grande decomiso de dinero “cripto” realizado hasta ahora en el Reino Unido y uno de los más grandes a escala global, según reportó Chainalysis, una suerte de “forense” de operaciones a través del sistema de cadena de bloques, la tecnología base de Bitcoin y la mayoría de las criptodivisas del mundo.

“Podemos hacer de Londres un lugar increíblemente difícil para los criminalesr”, declaró el detective Joe Ryan, en tanto que el Comisionado Graham McNulty, de Scotland Yard, dijo que una de las prioridades de la agencia es reducir la violencia en las calles de Londres. “Hay un vínculo inherente entre dinero y violencia”, explicó. “La violencia es usada para extorsionar, chantajear y controlar y para proteger las ganancias de las actividades criminales; el efectivo sigue siendo rey, pero a medida que la tecnología y las plataformas se desarrollan, algunos criminales están recurriendo a métodos más sofisticados para lavar sus ganancias; pero, como especialistas, trabajamos día y noche para estar un paso delante de ellos”.

Changpeng Zhao, CEO de Binance

En EEUU, Binance está siendo investigada por el Departamento de Justicia y por el servicio de impuestos internos (IRS, por sus siglas en inglés) por presuntas actividades ilícitas. Hace dos semanas, Bloomberg informó al respecto que “como parte de la investigación, los funcionarios que investigan el lavado de dinero y los delitos fiscales han buscado información de las personas con conocimiento del negocio de Binance”, plataforma a la que algunos investigadores también relacionaron contra el ciberataque a la red de oleoductos Colonial Pipeline, que paralizó la grilla de distribución y por unos días provocó escasez de combustible en EEUU. Colonial pagó un rescate millonario a los hackers, aunque posteriormente el FBI logró detectar parte del rescate en criptodivisas.

La investigación del IRS se refiere “tanto a la conducta de los clientes de Binance como la de sus empleados”. La firma también es investigada por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EEUU, para verificar “si permitía a los estadounidenses realizar operaciones ilegales”.

Binance y Changpeng

Binance está constituida en las Islas Caimán y tiene una oficina en Singapur, pero carece de una sede corporativa Central, precisó Chainalysis. Changpeng Zhao, su CEO y fundador, más conocido como CZ, nació en China, pero se crió en Canadá. De 44 años, cultiva un perfil que algunos señalan como un mezcla de Mark Zuckerberg (el fundador de Facebool) y Steve Jobs, el creativo y difunto fundador de Apple. Hijo de docentes, de adolescente trabajó como cocinero en McDonald’s y, de noche, en una estación de servicio. Luego estudió ciencias de la computación en la Universidad McGill, en Montreal, lo que le sirvió para desarrollar software para procesamiento de órdenes en la bolsa de Tokyo y para trading de futuros en la bolsa de Nueva York.

A los 27, ya era jefe de Bloomberg Tradebook, un servicio de asesoramiento de inversiones y administración de fondos y fue promovido rápidamente para dirigir equipos en Nueva Jersey, Londres y Tokyo. En 2005 se mudó a Shanghai, en China, donde fundó su primer negocio, Fusion Systems, un software para operaciones de bolsa “de alta frecuencia”. En 2013 aprendió sobre Blockchain y Bitcoin, se unió a un proyecto llamado Blockchain.info y en 2017 fundó Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, hoy en el centro de la tormenta.

