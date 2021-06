Barómetro global: cuáles son los 10 principales riesgos que enfrentan las empresas en 2021

La pandemia provocó disrupciones en el 94% de las empresas del mundo, según un estudio. Según empresarios y expertos, los brotes pandémicos . EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

La disrupción o directa interrupción de actividades empresarias a causa, por ejemplo, de problemas en la cadena de suministros, es el principal riesgo que enfrentan las empresas este año, según el “Barómetro de Riesgo Global 2021” publicado por Allianz, una de las grandes aseguradoras del mundo.

Nada menos que 41% de los 2.769 empresarios, consultores y expertos consultados en 92 países y abarcando 22 sectores industriales respondieron que ese era el riesgo número uno e incluso anterior a la emergencia del coronavirus, pero profundizado a partir de ésta, al punto de que 94% de las compañías globales sufrieron algún tipo de disrupción durante la pandemia.

Muy cerca, con el 40% de las respuestas en cada caso, se subieron al podio el riesgo de la emergencia de una nueva pandemia, que implique problemas de salud y limitaciones a la movilidad del personal, y el ser víctima de ciber-incidentes, sea a causa de cibercrimen o simplemente por fallas en los sistemas de información o de seguridad internos.

En cuarto y quinto lugar del Top 10 de riesgos, con 19% de las respuestas, figuran desarrollos económicos desfavorables a una empresa, sector o conjunto de empresas (por volatilidad, competencia más intensa, estancamiento o excesivas fluctuaciones del mercado) y cambios legales o regulatorios que deriven en conflictos comerciales, imposición de tarifas o sanciones y desintegración de bloques comerciales, como sucedió con el Brexit.

En sexto lugar, mencionado por 17% de los encuestados, aparece el riesgo de ocurrencia de catástrofes naturales, como tormentas, inundaciones, vastos incendios o terremotos, cuestiones asociadas a la creciente preocupación por el cambio climático.

En séptimo lugar, mencionado por el 16% de los encuestados, figura el riesgo de explosiones o fuego en las propias instalaciones, en el octavo desarrollos macroeconómicos adversos, vinculados a políticas monetarias desacertadas, ajustes, cambios muy fuertes del precio de los commodities, inflación o deflación (esto es, híperrecesión). El “cambio climático” en sí mismo, mencionado como problema global por 13% de los encuestados, aparece en noveno lugar, y en el décimo el riesgo de violencia, reflejada en inestabilidad política, terrorismo, conmoción civil, protestas y saqueos.

El cambio más significativo respecto del Barómetro de Riesgo 2020 es el ascenso de la pandemia, que antes no llegaba a figurar en el Top 10. Aun ahora, con el masivo despliegue de vacunas en muchos países desarrollados, la circulación del virus y la emergencia de nuevas variantes sigue generando gran temor.

Otra preocupación en aumento es el ciber-crimen, al punto que según el informe en el último año provocó pérdidas por USD 1 billón (un millón de millones de dólares), una cifra 50 % superior a las pérdidas de ese origen hace dos años. Se trata de una tendencia en ascenso, en la medida que la pandemia aceleró precisamente la digitalización de los negocios y los volvió más susceptibles a los ciberincidentes, que pueden ser incluso auto-infligidos.

El informe fue elaborado por la división “Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), que, con bases en 31 países del mundo hace evaluación de riesgo para el asegurador global. Las respuestas a la encuesta fueron recopiladas entre octubre y noviembre de 2020 y se enfocaron en los riesgos tanto para grandes (más de USD 500 millones de facturación anual), medianas (USD 250 millones a USD 500 millones) y pequeñas (menos de USD 250 millones) empresas. Con predominancia de las grandes empresas, que aportaron el 44% de los encuestados.

Según el informe, dados los amplios efectos que tuvo la pandemia, no sorprende que la disrupción o directa interrupción de negocios siga siendo la principal preocupación de empresarios, consultores y expertos. La misma preocupación ya estuvo al tope en 7 de las 10 últimas ediciones del Barómetro de Riesgo Global de Allianz. Tampoco es sorprendente que la probabilidad de ciber-incidentes preocupe tanto a profesionales del riesgo, lo que explica el énfasis en torno de la revisión y diversificación de cadenas de abastecimiento, la mayor atención a los riesgos específicos que afronta cada empresa y la construcción de mayor “resiliencia” corporativa.

Allianz resalta también que algunas empresas e incluso enteros sectores de actividad sufrieron en el pasado grandes disrupciones de actividad, pero la pandemia de coronavirus es el primer “evento catastrófico” que afectó la interconectada y moderna economía global, exponiendo en particular la vulnerabilidad de las cadenas de suministro.

Al respecto, cita que un estudio de Euler Hermes, otro evaluador de riesgos, detectó que 94% de las compañías globales sufrieron disrupciones a causa del Covid-19, que en algunas industrias, como la automotriz, provocaron una completa paralización de actividades, y que 26% de las compañías de EEUU reconoció “disrupciones graves” en su funcionamiento.





Las disrupciones están fuertemente asociadas a los riesgos identificados en el Barómetro, afectan fuertemente el balance de las empresas y dejaron de ser un ejercicio teórico para convertirse en una preocupación no solo de los aseguradores, sino de la alta gerencia de las empresas, en particular para riesgos no asegurables.

Además, riesgos conocidos pueden tener consecuencias imprevistas, como el cierre –a causa de una nueva variante del virus- de puertos y fronteras británicos a fines de diciembre de 2020, en coincidencia con la congestión portuaria que suele darse en torno de la Navidad y con el final del período de transición del Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.

El informe también señala que si bien el despliegue de vacunas hace pensar que lo peor de la pandemia quedó atrás, las consecuencias económicas, políticas y sociales seguirán afectando a las empresas en los próximos años, como la aceleración de la digitalización y el trabajo remoto, el aumento de quiebras e insolvencias y las restricciones de movimientos y viajes. En ese sentido, el informe destaca el riesgo de desarrollos de mercado o macroeconómicos adversos y de violencia asociados al coronavirus, como el movimiento Black Lives Matter en EEUU y las protestas antigubernamentales en países de América Latina, el Medio Oriente y Asia, estimuladas por amplios niveles de desigualdad y falta de democracia.

Según Euler Hermes, el aumento del número de quiebras e insolvencias empezará a sentirse en la segunda mitad de este mismo año, a medida que cesen los programas de ayuda gubernamentales, por lo que se espera que el costo de los seguros de crédito aumente 25 % a nivel global y 29% en la eurozona. El número de insolvencias, estima el informe, aumentará un 12% en 2022. Consecuentemente, aumentarán también los ciber-riesgos, en la medida que el desplazamiento de personal de las empresas brinde a organizaciones cibercriminales oportunidades de acceso a redes e información sensibles, según notó Georgi Pachov, director de Manejo de Portflio y Precios de AGCS.

Los ciberincidentes son calificados de “cisne negro” en el informe, que cita un trabajo de la consultora McKinsey según el cual la pandemia adelantó 3 ó 4 años los procesos de digitalización de sus cadenas de operación y suministro, mientras que la importancia de los “productos digitales” se adelantó unos siete años. La mayor dependencia de la sociedad y las empresas aumenta enormemente los ciber-riesgos, porque si bien la digitalización -por ejemplo- de la cadena de suministros aumenta la transparencia y la eficiencia operativas y previene ciertos riesgos, puede llevar a complicaciones mayúsculas en caso de ciber ataques, fallas internas o cortes en el funcionamiento de la infraestructura energética o cibernética.

