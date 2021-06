Impuesto interno a los autos de “lujo”: la lista completa de los casi 400 modelos por los que se paga una alícuota de hasta el 35%

Un Mercedes-Benz Clase C

El Gobierno actualizó el martes el impuesto interno que aplica sobre automóviles 0 kilómetro, por lo que impactará en el precio de vehículos nuevos que pasarán a tener un componente impositivo extra de entre 20 y 35 por ciento de acuerdo al modelo y otros que ya están alcanzados tendrán un reajuste de precio cercano al 14 por ciento. Desde el 1° de junio el tributo incluirá a los automóviles que superen los $2.900.000. Hasta esta semana, ese tope era de 2.500.000 pesos.

Las marcas pueden reaccionar a los cambios impositivos para tratar de blindar a sus modelos de la carga impositiva, de manera tal de evitar la caída en las ventas que resultaría de un salto en el precio final de las unidades. Sin embargo, con precios a mayo, existe todo un universo de vehículos 0 kilómetro a cuyos precios hay que agregar el recargo que supone el impuesto.

Con la última actualización, el 20 por ciento de impuesto, que implica una tasa efectiva del 25%, impactará en los vehículos con precio mayorista igual o mayor de $2.012.678, lo que significa unos $2.900.000 de precio al público. La tasa de 35 por ciento -es decir, una tasa efectiva del 54%- se aplicará a aquellos 0 kilómetro con valores mayoristas desde $3.715.714, es decir, cerca de $5.300.000 al público.

La base imponible se aplica sobre el “precio mayorista”, que no tiene en consideración otros factores como el IVA y la comisión de venta del concesionario. Los cambios que se aplican cada tres meses tienen como referencia el Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM) de enero, febrero y marzo. En ese trimestre ese índice tuvo un incremento de 14 por ciento.

Taos, elnuevo modelo de VW fabricado en el país pagará el impuesto

El “impuesto a los autos de lujo” es una de las grandes trabas para las concesionarias y automotrices que buscan determinar sus precios para evitar ese techo que supone un salto para los precios al consumidor. En los hechos, el ajuste del 14% en el tope también supone una señal de largada para aumentos, ya que las unidades que estaban ubicadas justo por debajo de los $2.500.000 hasta esta semana pasan a poder ajustar sus precios casi $400.000 sin superar el mínimo a partir del cual se empieza a sufrir el castigo del Impuesto Interno.

De esta manera, a partir de este mes, habrá un nuevo modelo de fabricación nacional que quedará incluido entre los que estarán alcanzados por el impuesto interno, que será el Volkswagen Taos, que el jueves pasado se lanzó a la venta. El otro modelo de fabricación local que ya lo pagaba es la Toyota SW4.

Asimismo, queda por verse cuál será el impacto sobre los vehículos con precios no alcanzados por el impuesto. Las terminales tienen modelos cuyos precios al público hoy se ubican por debajo de los $2,5 millones y no sobrepasan ese tope justamente para no pagar el tributo. Esos modelos con precios “topeados”, según la jerga de las concesionarias y terminales, seguramente verán incrementados los precios pero siempre por debajo del límite que les impone el impuesto.

SW4, la camioneta de Toyota hecha en el país que también paga el impuesto al lujo

Luego está la lista, en su mayoría integrada autos importados premium, que ya pagaban los diferentes niveles de impuesto interno. Son casi 400 modelos de unos 35 marcas. Los datos correstonden al final de mayo y son de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

La lista completa

ALFA ROMEO

Guilia

2.0T AT AWD Veloce (280cv)

2.0T AT RDW Distinctive (200cv)

2.9 Biturbo AT RWD Quadrifoglio (510cv)

Giulietta

1.4 Tbi MultiAir TCT Distinctive (170hp)

1.4Tbi 6MT Sprint (120hp)

1.8Tbi Veloce TCT (240cv)

Mito

1.4T Veloce MT6 (170cv)

1.4T Veloce TCT (170cv

Stelvio

2.0T AT AWD Distinctive (200cv)

2.0T AT AWD Veloce (280cv)

2.9 Biturbo AT RWD Quadrifoglio (510cv)

AUDI

A1

Sportback 30 TFSI (116cv)

Sportback 35 TFSI (150cv)

A3

35 TFSI S-Tronic (150cv)

40 TFSI S-tronic S-line Style 4Ptas.

Sportback 35 TFSI S-Tronic (150cv)

Sportback 40 TFSI S-tronic S-line Style

A4

40 TFSI Advanced S-tronic (190cv)

40 TFSI S-tronic (190cv)

A6

55 TFSI S-tronic Quattro (340cv)

Allroad 55 TFSI S-tronic Quattro (340cv)

A7

Sportback 55 TFSI S-tronic Quattro (340cv)

A8

60 TFSI Tiptronic Quattro (460cv)

L 60 TFSI Tiptronic Quattro (460cv)

e-tron

55 Quattro (300kw)

Sportback 55 Quattro (300kw)

Q2

30 TFSI S-tronic Sport (116cv)

Q3

35 TFSI (150cv)

40 TFSI Quattro (180cv)

Sportback 35 TFSI (150cv)

Sportback 40 TFSI Quattro (180cv)

Q5

45 TFSI Offroad S-tronic Quattro (252cv)

45 TFSI Sport S-tronic Quattro (252cv)

Q7

45 TDI S-Line Quattro (249cv)

55 TFSI Offroad Quattro (340cv)

55 TFSI S-Line Quattro (340cv)

Q8

45 TDI Tiptronic Quattro (249cv)

55 TFSI Tiptronic Quattro (340cv)

RS Quattro (600cv)

TT

RS Coupé 2.5 TFSi S-Tronic Quattro (400cv)

TTS Coupé 2.0 TFSi S-Tronic Quattro (310cv)

TTS Roadster 2.0 TFSi S-Tronic Quattro (310cv) (L17)

BAIC

X25

1.5 AT (114hp)

X35

1.5 AT (114hp)

1.5 MT (114hp)

X55

1.5T CVT (148hp)

X65

2.0 6AT Luxury (176cv)

BMW

Serie 1

118i Advantage (140cv) 5Ptas.

118i Sport Line (140cv) 5Ptas.

M135 xDrive M Performence (306cv)

Serie 2

218i Gran Coupé Advantage (140cv)

220i Coupé LCI II MSport (184cv)

M240i Coupé LCI II MPerformance (340cv)

Serie 3

320i Sedán Sport Line (184cv)

330i Sedán Sport Line (252cv)

M340i xDrive MPerformance Sedan (387hp)

Serie 8

M850I MPerformance Coupé (530cv)

20i sDrive SportLine (192cv)

X2

M35i MPerformance (306cv)

sDrive20i MSportX (192cv)

X3

M (480cv)

X4

xDrive 3.0i xLine (252cv)

X6

40i xDrive MSport (340cv)

M (600cv)

X7

50i MPerformance (530cv)

Z4

sDrive 30i MSport (258cv)

CHANGAN

CS15

1.5 Luxury AT (107cv)

CS75

1.8T Elite 6AT 2WD (177cv)

CHEVROLET

Camaro

SS V8 6.2 8AT (461cv)

SS V8 6.2 8AT Convertible (461cv)

Equinox

1.5T 6AT Premier AWD (172cv)

Tracker

1.2T Premier AT 4x2 (132cv)

TrailBlazer

2.8 TD 4x4 Premier AT (200cv)

CITROEN

C5

1.6 6AT Feel Pack (165cv)

Jumper

2.2 HDI MT6 L2H1 435 (130cv)

2.2 HDI MT6 L2H2 435 (130cv)

2.2 HDI MT6 L3 440 Chasis (130cv)

2.2 HDI MT6 L3H2 435 (130cv)

Jumpy

1.6 HDI 6MT Busines (115cv)

1.6 HDI 6MT Busines Mixto (115cv)

DS

DS3

CrossBack 1.2T PureTech AT6 GRAND CHIC (155cv)

CrossBack 1.2T PureTech AT6 SO CHIC (155cv)

DS7

CrossBack 1.6T AT PureTech Performance Line (165cv)

CrossBack 2.0 Hdi AT GRAND CHIC (180cv)

CrossBack 2.0 Hdi AT GRAND CHIC OPERA (180cv)

CrossBack 2.0 Hdi AT SO CHIC (180cv)

FERRARI

488

GTB (670cv)

Pista (721cv)

Spider (670cv)

FORD

Bronco

Sport 1.5 EcoBoost Big Bend

Sport 2.0 EcoBoost Wildtrack

Kuga

Hybrid eCVT 2WD SE (2.5/e) (165cv-130cv/203cv)

Hybrid eCVT 2WD Titanium (2.5/e) (165cv-130cv/203cv)

Mondeo

2.0 Ecoboost GTDI SEL (240cv)

2.0 Ecoboost GTDI Titanium (240cv)

2.0h eCVT Titanium (140cv/L4)

2.0h eCVT Vignale (140cv/L4)

Mustang

GT 5.0L 10AT (466cv)

Mach 1 (480cv)

Territory

1.5T CVT SEL (143cv)

1.5T CVT Titanium (143cv)

FOTON

Tunland

2.8 MT 4x4 Luxury Cab/doble (170cv)

GELLY

Emgrand Fe 3

Active 1.8 CVT (140cv)

Drive 1.8 5MT (140cv)

Emgrand GS

Balance 1.8 6AT (GL) (140hp)

Balance 1.8 6MT (GL) (140hp)

Executive 1.8 6AT (GSP) (140hp)

Emgrand X7 Sport

Active 2.4 6AT (GL) (162hp)

Drive 2.0 6MT (GS) (141hp)

Executive 2.4 6AT 4WD (GT)

GREAT WALL

Wingle 5

2.0 TD C/Doble 4x2 6MT Luxe (137cv)

2.0 TD C/Doble 4x2 6MT Standard (137cv)

2.0 TD C/Doble 4x4 6MT Standard (137cv)

2.0 TD C/Simple 4x2 6MT Standard (137cv)

Wingle 6

2.0 TD C/Doble 4x4 6MT Dignity (137cv)

H2

1.5T Luxury AT (141cv)

H6

2.0T 7AT (190cv) (L21)

HONDA

Accord

2.0T EXT AT (250cv)

CRV

1.5 iVtec EX CVT 2WD (190cv)

1.5 iVtec EXT CVT AWD (190cv)

2.4 LX CVT 2WD (186cv)

Hr-V

1.8 i-VTEC EX CVT 2WD (140cv)

1.8 i-VTEC EX-L CVT 2WD (140cv)

Pilot

3.5 V6 i-VTEC 24v TOURING AWD (280cv)

HYUNDAI

Creta

1.6 Safety AT (123cv)

1.6 Safety+ AT (123cv)

1.6 Style AT (123cv)

Ioniq

Hybrid 1.6N (105cv)

Kona

1.6T 7AT Safety+ 2WD (177cv)

1.6T 7AT Safety+ 4WD (177cv)

1.6T 7AT Style 2WD (177cv)

1.6T 7AT Ultimate 4WD (177cv)

Santa Fe

New Santa Fe 2.2 CRDI 4WD 8AT GLS 7Pas

New Santa Fe 2.4 2WD 6AT GLS 7Pas.

Tucson

2.0 N AT 2WD Style (155cv)

New Tucson 2.0D 4WD 8AT Full Premium FL 2019

New Tucson 2WD N AT Panorama Sunroof FL 2019

New Tucson 4WD N AT Full Premium FL 2019

New Tucson 4WD Turbo-GDI DCT AT Full Prem.FL 2019

Veloster

N 2.0T MT (250cv)

Sport 1.6T MT (204cv)

Tech 2.0 AT (150cv)

Ultimate 1.6T 7DCT (204cv)

ISUZU

D-Max

DC 4X4 6AT RBD

DC 4X4 6MT RBD

S3

1.6 CVT Intelligent (120cv) 5Ptas

S5

2.0T DCT Intelligent (163cv)

S7

2.0 DCT Intelligent (196cv)

2.0 DCT Luxury (196cv)

T6

C/Doble 2.0D 4x2 6MT Luxury (139cv)

C/Doble 2.0D 4x4 6MT Luxury (139cv)

X200

C/Simple 2.0D 6MT Luxury (136cv)

Jaguar

XF

2.0 Premium Lux. / Prestige

3.0 S

JEEP

Compass

2.0 TD Limited Plus AT9 4x4 (170cv)

2.0 TD Trailhawk AT9 4x4 (170cv)

2.4 Limited Plus AT9 AWD

2.4 Longitude AT6 FWD

2.4 Sport AT6 FWD

Grand Cherokee

Limited 3.6 V6 8AT (286hp)

Overland 3.6 V6 8AT (286hp)

SRT 6.4 8AT V8 Hemi (465hp)

Renagade

2.0D 9AT Trailhawk 4x4 (170cv)

Wrangler

Rubicon 3.6 AT8 2Ptas.

Unlimited Rubicon 3.6 AT8 4Ptas.

Unlimited Sahara 3.6 AT8 4Ptas.

JETOUR

X70

1.5T AT (147cv)

1.5T MT (147cv)

KIA

Carnival

2.2 TD 8AT Full (197cv)

2.2 TD 8AT Premium (197cv)

2.2 TD 8AT Premium TC

Cerato

2.0 SX 6AT 4Ptas. GT Line (152cv)

Sorento

2.4 N 4x2 AT (172hp)

Soul

1.6 EX 6AT Premium (129cv)

Sportage

EX 2.0 CRDI AT 4x4 Full (185cv)

EX 2.0 CRDI MT 4x4 Full (185cv)

EX 2.0 N AT 4x2 Premium (155cv)

LX 2.0 N AT 4x2 (155cv)

SX 2.0 N AT 4x4 (155cv)

LAND ROVER

Discovery

HSE 3.0 TDI (285hp)

SE 3.0 TDI (285hp)

Sport HSE

Range Rover

4.4 Vogue SE SDV8

5.0 Vogue SE V8

Evoque R-Dynamic Hybrid (2.0T/48V) (300hp)

Evoque SE Hybrid (2.0T/48V) (300hp)

Sport 3.0 HSE

Sport V8 5.0 HSE Dynamic

Velar 2.0T S (250hp)

Velar 2.0T S R-Dinamic (250hp)

Velar 2.0T S+ (250hp)

Velar 2.0T S+ (300hp)

Velar 2.0TD S (240hp)

Velar 3.0 S R-Dinamic (380hp)

LEXUS

ES

300h Luxury (181cv)

GS

350 F-Sport 8AT (315cv)

450h F-Sport CVT (342cv)

450h Luxury CVT (342cv)

IS

300 F-Sport (245cv)

300h Luxury (181cv)

LC

LC 500 Coupé (477cv)

LS

500h Executive 10AT (354cv)

500h F-Sport 10AT (354cv)

NX

300 F-Sport 6AT (235cv)

300h Luxury CVT (197cv)

RC

350 F-Sport (315cv)

350 F-Sport Mark Levinson (315cv)

RX

350 F-SPORT

450h F-SPORT

450h LUXURY

UX

250h (181cv)

250h F-Sport (181cv)

MASERATI

Ghibli

Ghibli

S

S Q4

Levante

GTS

Q4

S

Trofeo

Quattroporte

Gran Lusso

Gran Sport

GTS V8

S Q4

MCLAREN

570 S

600 LT

720 S

GT

MERCEDES BENZ

AMG

A 35 4Matic (306cv) Hatchback

A 35 4Matic (306cv) Sedán

A 45 S 4Matic (421cv) Hatchbac

C 43 4Matic (390cv) Coupé

C 43 4Matic (390cv) Sedán

C 63 S (510cv) Coupé

C 63 S (510cv) Sedán

E 53 Coupé 4Matic (435cv)

E 63 S 4Matic (612cv) Sedán

GLC 43 4Matic (390cv)

GLC 63 S 4Matic (510cv)

GLC Coupé 43 4Matic (390cv)

GLC Coupé 63 S 4Matic (510cv)

GLE Coupé 53 4Matic+ (435cv)

GT C (557cv) Roadster

GT R (585cv)

GT4 63 S (557cv) Coupé 4Ptas.

Clase A

200 Progressive 7AT (163cv) Hatchback

250 AMG-Line (224cv) Hatchback

A200 Progressive 7AT (163cv)

A250 AMG-Line (224cv)

Clase B

200 Progressive AT (136cv) Sports Tourer

Clase C

200 AT Avantgarde (184cv)

250 AT AMG-Line (211cv)

300 AT AMG-Line (245cv)

300 AT AMG-Line (258cv)

300 AT AMG-Line (258cv)

300 City AT (204cv)

Clase E

450 4Matic AMG-Line Coupé (367cv)

450 4Matic AMG-Line Sedán (367cv)

Clase G

500 (422cv)

Clase GLA

200 Progressive (163cv)

250 AMG-Line 4Matic (224cv)

Clase GLB

200 Advance (163cv)

250 Progressive 4Matic (224cv)

Clase GLC

300 4Matic Off-Road (258cv)

300 Coupé 4Matic AMG-Line (258cv)

Clase GLE

450 4Matic AMG Line (367cv)

MINI

Cooper

Countryman F-60 Pepper AT (136cv)

Countryman F-60 S Chili AT (192cv)

John Cooper Works (231cv) Countryman S All4

John Cooper Works S LCI (231cv)

John Cooper Works S LCI GP (306 cv)

Pepper AT LCI (136cv) 3Ptas.

Pepper AT LCI (136cv) 5Ptas

S Chili LCI (192cv) 3Ptas.

S Chili LCI (192cv) 5Ptas.

MITSUBISHI

L-200

C/Doble 2.4 DI-D GLS AT (181cv)

C/Doble 2.4 DI-D GLS AT Full (181cv)

C/Doble 2.4 DI-D GLS MT Full (181cv)

Outlander

2.4 GLS 4WD CVT (169cv)

NISSAN

Leaf

Tekna (149cv-320Nm)

Murano

3.5 N Tapine XTronix CVT (260cv)

Sentra

Exclusive 2.0 CVT (147cv)

SR 2.0 CVT (147cv)

X-Trail

Exclusive 2.5 CVT (170cv)

PEUGEOT

2008

1.6 THP Sport Tiptronic (165cv)

3008

1.6 THP Allure 6AT (165cv)

1.6 THP GT Line 6AT (165cv)

2.0 HDI GT Line 6AT (150cv)

308

S 1.6 THP 6AT Allure Plus (165cv) 5Ptas.

5008

2.0 HDI Allure Plus Tiptronic (150cv)

PORSCHE

718

Boxster

Boxster GTS

Boxster S

Cayman

Cayman S

GTS

Spyder

911

Carrera 4S

Carrera 4S Cabriolet

Carrera S

GT2 RS

GT3

GT3 RS

Targa 4S

Turbo

Turbo Cabriolet

Turbo S

Turbo S Cabriolet

Boxster

Boxster (L/N)

Boxster S (L/N)

Cayenne

3.0 N V6 Tiptronic S (340cv)

Cayenne Coupe (340cv)

Cayenne S 3.0 N V6

Cayenne S Coupe (440cv)

Cayman

Cayman

Cayman S

Macan

2.0T

2.0T

GTS

Turbo (400cv)

Panamera

4S E-Hybrid

GTS

Panamera

Turbo S

RENAULT

Koleos

2.5 Intens 4WD CVT (170cv)

SOUEAST

DX3

1.5T CVT (156cv)

1.5T MT

SUBARU

Forester

2.0i AWD CVT DYNAMIC EyeSight

2.0i AWD CVT LIMITED SPORT EyeSight

2.0i AWD CVT X

2.0i AWD CVT XS

2.0XT AWD CVT SI Drive Turbo

2.5i AWD CVT DYNAMIC EyeSight

2.5i AWD CVT LIMITED SPORT EyeSight

2.5i AWD CVT XS

Outback

2.5i AWD CVT Limited - EyeSight

3.6R AWD CVT - Limited EyeSight

WRX

2.0 4D AWD CVT (270cv)

2.5T AWD STI

XV

2.0i AWD CVT

2.0i AWD CVT Dynamic Eyesight

2.0i AWD CVT Limited Eyesight

SUZUKI

Baleno

GLX MT 1.4 AT

Jimny

1.5 GLX AT (102cv)

1.5 GLX AT Bitono

1.5 GLX MT (102cv)

1.5 GLX MT Bitono

New Vitara

1.6 GL AT 4x2 5Ptas.

1.6 GL MT 4x2 5Ptas.

1.6 GL Plus AT 4x4 5Ptas.

1.6 GLX SR AT 4x4 5Ptas.

1.6 GLX SR AT 4x4 5Ptas.

Swift

1.2 CVT GLX (85CV)

SWM

G01

1.5T Premium AT

TOYOTA

86

GT 6AT (200cv)

GT 6MT (200cv)

C-HR Hybrid

1.8 SEG eCVT

Camry

2.5 L4 Sec.

3.5 XLE 8AT V6 (302cv)

Corolla

2.0 SEG CVT (170cv)

Hybrid 1.8 SEG eCVT

Corolla Cross

1.8 eCVT SEG

1.8 eCVT SEG LE

1.8 eCVT XEI

2.0 CVT SEG

2.0 CVT XEI

SW4

SW4 2.8 TDI SR AT 5as. (177cv)

SW4 2.8 TDI SRX AT 7as. (177cv)

SW4 2.8 TDI SRX MT 7as. (177cv)

Innova

SR 2.7 Nafta 6AT 8As. (166cv)

SRV 2.7 Nafta 6AT 8As. (166cv)

Land Cruiser

Prado 4.0 VX AT V6

VX 200 AT

Prius

1.8 CVT 24.5 kW/L (72cv)

Rav4

HV Limited CVT (218cv)

HV Limited CVT AWD (218cv)

HV XLE CVT (218cv)

VOLKSWAGEN

Golf

1.4 TSI Highline 250 DSG (150cv)

GTI 2.0 TSI DSG Cuero (230cv)

Nivus

Highline 200 1.0 TSI Tiptronic (116cv)

Highline Hero 200 1.0 TSI Tiptronic (116cv)

Polo

1.4 TSi GTS Tiptronic (150cv)

T-Cross

1.6 MSI Highline Tiptronic

200 TSI Comfortline Tiptronic

200 TSI Highline Tiptronic

Tiguan Allspace

1.4 TSi 250 DSG (150cv)

2.0 TSi 350 Comfortline DSG 4Motion (220cv)

2.0 TSi 350 Highline DSG 4Motion (220cv)

Vento

1.4 TSI AT Highline 250 (150cv)

Vitrus

1.4 TSi GTS Tiptronic (150cv)

VOLVO

XC40

2.0T T4 FWD Momentum (190hp)

2.0T T5 AWD R-Design (247hp)

XC60

T5 2.0T Momentum AWD (247hp)

T6 2.0T Inscription AWD (320hp)

XC90

2.0 D5 AWD Momentum (235hp)

2.0 T6 AWD Inscription (320hp)

