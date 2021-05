El dramático reclamo de un comerciante cordobés a los concejales de su ciudad: “No tienen idea sobre el sector privado”

Comerciantes de Arroyito, Cordoba en el Concejo Deliberante

En medio de las nuevas restricciones que estableció el Gobierno vía DNU para morigerar los contagios de coronavirus, se dio el último lunes un duro testimonio en la ciudad de Arroyito, Córdoba, en la que un comerciante relató el drama que atraviesan las pymes ante la imposibilidad de poder abrir sus negocios.

Durante una Sesión Especial del Concejo Deliberante de dicha ciudad para ratificar o rectificar el DNU emitido por el Poder Ejecutivo Nacional que fijó un nuevo confinamiento, el dueño de un comercio cuestionó al cuerpo del concejo por votar a favor de las restricciones que no permiten abrir a los comercios no esenciales: “Ustedes no conocen la actividad privada, no tienen ni idea. Por eso legislan como legislan”.

“No es tan difícil fundirnos. Porque venimos de un año en el que ustedes se nos pegaron parásitamente y no cedieron ni un mango. Nosotros estamos metiéndole el pecho. Ustedes no conocen la actividad privada, no tienen ni idea. Por eso legislan como legislan. Todo como un bloque político corporativo. Encima se tiran unos con otros. La gente está asqueada. Dan asco. Dan vergüenza”, lanzó el comerciante en medio de la sesión.

Según informó el portal de noticias ViaPaís, la votación para aplicar el confinamiento fue cuatro votos a favor y cuatro en contra, con uno de los concejales ausente por cursar la enfermedad. En consecuencia, el voto definitorio fue de la presidente del Cuerpo, María José Esposito, quien lo hizo de forma afirmativa y disparó fuertes reclamos de los vecinos.

Las cadenas de un comercio cerrado fueron registradas este miércoles, con la silueta de una persoana con tapabocas al fondo, en la capital argentina. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

De la sesión especial participaron además de los concejales, propietarios de gimnasios, centros de actividad física, centros de recreación infantil, comercios y centros de entretenimiento.

“Dan asco, dan asco porque parecen una plataforma de lanzamiento político, me dan vergüenza. Nosotros no venimos a pedir migajas acá, no queremos un plan, ni una fotito para el Facebook de la muni, yo quiero darle de comer a mis hijos”, manifestó el comerciante.

“Les voy a decir algo, yo voy a abrir el miércoles y el que piense en acercarse la va a ligar de arriba, no sé qué va a pasar, pero los espero, ¿Saben por qué?, Porque ninguno va a ir a pagarnos el alquiler. Son una vergüenza. Supuestamente nos representan, no nos representan nada, representan solo su bolsillo”, añadió, lo que disparó una catarata de críticas hacia los ediles de otros comerciantes presentes en la sesión.

Como en otros puntos del país, Arroyito fue sede de una protesta de los comerciantes locales ante las restricciones dispuestas por el gobierno. El martes hubo una manifestación convocada a través de las redes sociales bajo la denominación “ciudadanos libres”, que se dio cita en la Plaza 25 de Mayo, en el centro de la localidad cordobesa, y en la que los vecinos y comerciantes volvieron a manifestar su desacuerdo por el DNU que afecta a los trabajadores no esenciales. En ese marco, hubo una caravana de autos reclamando poder abrir sus comercios.

Cabe recordar que el DNU rige desde el último sábado 22 de mayo a las 0 horas hasta el domingo 30 de mayo inclusive. Con la decisión, quedaron suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Por su parte, quedaron habilitados los comercios esenciales y, en el caso de la gastronomía, únicamente pueden funcionar con envío a domicilio y take away.

