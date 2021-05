Casa Propia: se sortean los primeros 71.000 créditos para construcción y refacción

Se sortearán más de 71.000 créditos para refacción y construcción de viviendas del nuevo programa Casa Propia

Esta semana se sortearán más de 71.000 créditos para refacción y construcción de viviendas del nuevo programa Casa Propia , que fue lanzado por el Gobierno a fines del mes de abril. Según detallaron desde el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat el sorteo se realizará el martes 18 de mayo y se transmitirá en vivo por la Televisión Pública.

“Contará con la presencia de un escribano público para certificar todo lo actuado, y aquellos participantes que resulten ganadores podrán iniciar el proceso de conformación del crédito, de acuerdo a lo establecido en las bases y condiciones”, explicaron. La inscripción finalizó el pasado 7 de mayo y se registraron más de 128.000 solicitudes de todas las provincias del país.

En total, según el anuncio oficial, la nueva línea de créditos brindará 65.000 créditos personales a tasa cero para la compra de materiales y contratación de mano de obra, y otros 22.000 créditos hipotecarios para la construcción de viviendas nuevas, de hasta 60 metros cuadrados de superficie, en lote propio.

Con el objetivo de que más familias tengan la oportunidad de mejorar las condiciones habitacionales de su vivienda, esta línea posibilita el acceso al crédito para la compra de materiales y contratación de mano de obra.

La línea de créditos para la construcción anunciada por el Gobierno incluye 22.000 créditos de hasta $4 millones con un plazo máximo de 30 años para la construcción en terrenos propios. Los créditos que se actualizan a través de la fórmula Hog.Ar, con un tasa fija con capital ajustable en relación a la evolución de los salarios (según el Coeficiente de Variación Salarial publicado por Indec).

Los requisitos para acceder incluyen, entre otros: ser argentino o extranjero con residencia permanente, contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones o pensiones. La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre los $53.500 y $175.000. También se debe tener entre 18 y 64 años al momento de la inscripción.

Otro requisito es no ser propietarios o copropietarios de bienes inmuebles y no registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos nueve meses. No se admitirán terrenos que se encuentren en barrios cerrados o privados, que su tasación supere los $3.500.000 o que no sean de titularidad de los solicitantes, salvo familiares directos. El terreno deberá estar escriturado antes del 31 de marzo de 2021.

Los que accedan a estos créditos, solo podrán construir los modelos de viviendas del Programa (a excepción de quienes construyan al fondo o arriba de la casa de sus padres). La construcción deberá destinada a la construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente y no superar los 60 metros cuadrados de superficie.

En tanto, la línea de créditos para refacciones contempla montos de entre $100.000 y $240.000 con un plazo de 36 meses y actualización por la fórmula Hog.Ar, una tasa fija con capital ajustable de acuerdo a la evolución de los salarios (según el Coeficiente de Variación Salarial publicado por Indec). Los requisitos para acceder a esta línea son: ser argentino o extranjero con residencia permanente, tener entre 18 y 68 años, contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones o pensiones y que en total deberán estar entre $25.000 y $175.000 para el grupo familiar, entre otros.

