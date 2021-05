El Gobierno prorrogará por 60 días la vigencia de la Ley de Biocombustibles

Darío Martínez, Secretario de Energía (@dariomartinezpj)

El Gobierno prorrogará a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia durante 60 días la vigencia de la ley de Biocombustibles, la cual vence el próximo 12 de mayo, ya que el Congreso de la Nación no sancionó otra norma, a pesar que hay una media sanción que fue aprobada por unanimidad en el Senado avalando extender la normativa.

Ayer durante su visita a la provincia de Tucumán, el Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez confirmó la decisión. El funcionario compartió una jornada de trabajo con el Gobernador Juan Manzur, donde supervisaron la implementación de diferentes iniciativas de eficiencia energética por parte de la Empresa de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de Tucumán (EDET) y se interiorizaron sobre la producción de bioetanol en dos ingenios azucareros.

“Estamos trabajando en un decreto de prórroga mientras se discute el nuevo régimen, hay que ser respetuoso del Poder Legislativo, pero entendemos que habrá una nueva ley que contempla el corte de bioetanol de caña de azúcar en su totalidad y protege las pymes”, dijo el Secretario de Energía.

Y agregó: “Es un tema importante para la región y para el país hablar sobre la prórroga del régimen de biocombustibles y sobre la nueva ley y proyecto de ley, donde el corte con bioetanol con caña de azúcar queda todo incluido para llevar tranquilidad a esos puestos de trabajo”, indicó.

El régimen a prorrogar propone, entre otras cosas, una estructura de beneficios y promociones para las empresas radicadas en el interior del país, y también un piso de corte de biocombustible que obliga a las petroleras a cumplir con un límite del 10% en diésel con mezcla de soja y del 12% en naftas con bioetanol de caña y maíz.

Sigue el debate por la prórroga de la Ley de Biocombustibles.

Pero en diputados surgió una nueva iniciativa que es impulsada por el oficialismo, a través del diputado por Santa Fe, Marcos Cleri, que será tratado en los próximos días en la comisión mixta. El mismo establece un nuevo marco regulatorio con un corte del 5 % para el biodiésel y la posibilidad de reducirlo hasta un 3 %.

En el caso del bioetanol, se mantiene el corte en un 12 % y la caña de azúcar mantendrá el 6 %, mientras que el maíz otro 6 %. Por último, se propone que solamente en el caso del maíz, la Secretaría de Energía podrá reducir el corte a un 3 %.

Ley ovina

Otro de los temas que la producción agropecuaria sigue con atención es el de la Ley Ovina. Si bien estricta y técnicamente la Ley no venció, si no que lo hará a fin de año, sí lo hizo un artículo que establecía los fondos con el cual la norma se financiaba, por lo que, tanto desde el sector como desde la política consideran a la norma vencida. Esto no habría sido así de tratarse su prórroga en el Congreso Nacional, pero la falta de acuerdo legislativo, el no impulso de un proyecto por parte del Ejecutivo y demás avatares que se dieron a lo largo de estos últimos meses no permitieron la extensión de la misma y dejaron a la Ley 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina casi sin efecto.

Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro. (Foto: Gustavo Ortiz)

Sin embargo, todavía puede ser prorrogada. En la actualidad hay una serie de proyectos de Ley para su tratamiento que incluyen cambios en determinados puntos, especialmente, los ligados a la actualización de fondos para las iniciativas que propone la Ley, como así también un diseño de la nueva norma ideada por la Mesa Ovina Nacional (MON), que más que una legislación para la recuperación propone una de fomento. Este proyecto consensuado en toda la cadena productiva se discutió con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Al respecto, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, reclamó al Congreso que haya celeridad para el tratamiento de los proyectos de ley vinculados al sector: “Es lamentable que las iniciativas legislativas relacionadas con la producción no avancen. Un caso es el de la Ley Ovina, donde expreso firmemente mi apoyo al pedido de prórroga y renovación de la normativa vigente. El sector necesita ser promovido para incentivar la implantación de pasturas y nutrir a animales, incorporar tecnología para la puesta a punto de frigoríficos adaptados a nuevas demandas sanitarias generando alimentos saludables y sustentables”, señaló el dirigente que integra la Mesa de Enlace.

SEGUIR LEYENDO: