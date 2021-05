Crece la fuerte intervención del Banco Central para evitar la suba de las cotizaciones alternativas del dólar

Desde el martes pasado, el mercado de los dólares alternativos no le da tregua al Banco Central. Sus intervenciones en bonos en dólares ese día subieron a USD 7 millones nominales, mientras que en los días previos no llegaba a USD 1 millón. A partir de ese día, cada vez tuvo que comprar más bonos en dólares para revenderlos en pesos a menor valor para que no suban el dólar MEP ni el contado con liquidación. Día a día, las intervenciones en dólares fueron escalando y ayer intervino en el mercado con USD 24,3 millones, es decir 300% más que el martes y 2.300% si se lo compara con las ruedas de calma.

La estrategia al principio era ordenada y prolija para que no queden desarbitrados los dos bonos que participan en este mercado: el AL30 en el oficial y el GD30 en las mesas de dinero. Pero en las últimas dos ruedas el Banco Central dejó correr al dólar al principio y cuando el contado con liquidación a 48 horas alcanzó $ 160 y amagaba ir por más, salió a vender bonos en dólares que el mercado se los pagaba en pesos. Por supuesto, la diferencia cambiaria favorecía a los operadores y el Banco Central trabajaba a pura pérdida porque su objetivo era bajar el precio de los dólares alternativos.

El AL30 en su versión en pesos, el 27 de abril operó $ 17,7 millones y al día siguiente aumentó a $ 53,8 millones. En la rueda de ayer operó $ 54,1 millones. Desde los primeros días de enero, no se operaba esa cantidad.

El tema es que a pesar de que cada día el Central pone más pesos y vende dólares de sus reservas no puede detener la suba de los dólares alternativos. El dólar MEP con operaciones por USD 26,3 millones aumentó 77 centavos a % 153,33, pero en las mesas de dinero donde se negocia con el GD30D, se pagó $ 155,08, un peso más caro que la rueda del lunes.

El contado con liquidación, con un elevado volumen de USD 73,1 millones, subió 41 centavos a $ 156,63 en el mercado oficial, mientras que en el mercado de los operadores aumentó $ 1,10 a $ 159,35.

El dólar mayorista subió 12 centavos a $ 93,72. Sorprendió la suba porque es un aumento del ritmo de devaluación. El día anterior había devaluado 4 centavos. Los negocios alcanzaron USD 359 millones por la firme presencia de los exportadores. La oferta le permitió comprar al Central USD 150 millones de los cuales a las reservas llegaron USD 73 millones y las elevaron a USD 40.433 millones. Una parte de los dólares que quedaron en el camino se utilizaron para frenar la suba de los dólares alternativos. Otra parte de la caída, se explica por la baja del oro y a la caída del euro y otras monedas porque el dólar se revaluó 0,38% frente a las 6 principales divisas del mundo.

En el exterior, la suba de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, provocó una leve alza del riesgo país de 5 unidades a 1.559 puntos básicos. La renta de los títulos norteamericanos a 10 años ahora está en 1,59% y esto favorece a la región porque evita la salida de dólares hacia el norte.

Lo curioso es que si el país sale a buscar deuda al exterior debería pagar 20% de interés y las empresas privadas que están renovando deuda, lo están haciendo a tasas que están levemente por encima de 8%. Por caso, Pan American Energy colocó un bono con vencimiento en 2027 por USD 300 millones a la par (USD 100) con un cupón de 9,12% y ahora cotiza sobre la par a USD 104,40 lo que da una renta de 8,05% anual. Los bonos de la deuda argentina cotizan a un 40% de su valor.

En el mercado libre, el “blue” padeció la oferta de las manos amigas, pero igualmente logró subir $ 1 a $ 154. Sin embargo, para la apertura de hoy quedó en $ 153. Los bonos indexados por el CER, tuvieron una leve recuperación. El TX21 que vence el 5 agosto subió 0,06% y el TX22, 0,17%.

La Bolsa no escapó al mal clima de los mercados que se agravó por la disputa interna que hubo en la Secretaría de Energía con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Los negocios alcanzaron a $ 782 millones y el S&P Merval, el índice de las acciones líderes, perdió 0,44%. Las empresas de energía encabezaron las bajas y también las subas. Por caso, Transener cayó 3,15% y Transportadora de Gas del Sur, 2,40% mientras Transportadora de Gas del Norte subió 3,10%.

Los ADR’s -certificados de tenencia de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- volvieron a sus niveles habituales y operaron $ 2.609 millones coincidiendo con el reacomodamiento de precios de las acciones tecnológicas en el mundo que, a pesar de los buenos balances, vienen en baja. Los ADR’s argentinos, tuvieron una rueda negativa. Las mayores caídas fueron las de Despegar (-4,42%), Telecom Argentina (-3,85%) y Globant (-2,96%).

Hoy habrá un test. Se licitarán 5 bonos por $ 6 mil millones, sin precio mínimo para captar más inversores. El resultado le servirá al mercado para tener más datos de cómo serán las licitaciones que se avecinan desde el 21 de mayo hasta fines de agosto que suman más de $ 300.000 millones de los cuales una buena parte están en poder de los fondos extranjeros, principalmente de Templeton y PIMCO que no tienen intenciones de renovar por lo tanto aceptarán solo efectivo y no van a pujar por los nuevos títulos. Esos pesos que cobrarán, harán presión sobre el dólar contado con liquidación, porque los llevarán a sus cuentas en el exterior.

SEGUIR LEYENDO