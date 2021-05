La situación de Guzmán generó presión sobre el dólar: el viernes el BCRA vendió USD 100 millones para contenerlo

Guzmán, la vicepresidente y el presidente. El ministro no pudo echar a un subsecretario (Juan Mabromata/Pool via AP)

Hace dos semanas los mercados comenzaron a desestabilizarse con los rumores de la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía. Esta semana va a estar signada porque ese dato salió de la zona del rumor para entrar a la de la posibilidad.

Si hay algo que sostiene lo poco que queda de la economía, es el diálogo de Guzmán con los empresarios, inversores locales y extranjeros y el FMI . Fuera de él, los empresarios y exportadores se encontraban en un terreno hostil de controles de precios, subas de impuestos, inspecciones de la AFIP, amenazas de recortes de exportaciones y aumento de las retenciones.

Las subas de los dólares alternativos, la necesidad de llamar a las manos amigas para bajar al “blue” y la venta de dólares de las reservas por USD 100 millones, el viernes pasado, mostraron la intranquilidad de los mercados. De hecho, las reservas el viernes bajaron USD 97 millones a 40.263 millones.

Las intervenciones del Banco Central en la última semana para evitar la disparada del contado con liquidación y del dólar MEP, fueron más elevadas de lo habitual al punto que en el mercado de los Bonos AL30C (cable) se pasó de negocios de USD 1 millón nominales diarios a USD 20 millones. La diferencia está dada por la intervención del Central en el mercado para evitar la suba de los dólares alternativos. A pesar de que el Central jugó fuerte, los dólares alternativos en la semana subieron $ 5 o seas 3,23%. Mirar al “blue” es una distracción. Este dólar mide el humor de pequeños y medianos ahorristas. En cambio, los dólares alternativos, son para las manos más grandes. El contado con liquidación mide directamente la salida de dólares del país hacia cuentas del exterior.

La caída de las reservas del viernes y la fuerte venta para calmar al mercado, muestran que los dólares que va a entregar al agro tendrán como prioridad contener el precio del dólar para llegar a octubre con un dólar anclado -el precio del dólar mayorista subió 1 centavo diario a 6 centavos- y precios en baja.

Sin plan

Es decir, no hay plan económico sino una estrategia donde todo vale para crear un clima que atraiga votos congelando tarifas y sacrificando reservas. Esta brecha es la que aleja a Guzmán del sector más influyente del Gobierno.

El derrumbe de la Bolsa de 2,02% acompañó las señales negativas. Los escasos negocios por $ 500 millones mostraron a inversores que se alejaron del riesgo. No hay motivos (drivers) para invertir en las empresas argentinas cuando el gobierno combate su rentabilidad y los va a cargar de nuevos impuestos.

La Bolsa acompañó las señales negativas con escasos negocios y fuga del riesgo. No hay motivos para invertir en las empresas argentinas: el gobierno combate su rentabilidad y las carga de impuestos REUTERS/Agustin Marcarian

Los únicos bendecidos en la última parte del mes fueron los tenedores de bonos de la deuda en dólares. El viernes, el riesgo país bajó 7 unidades y en la semana 30 unidades a 1.548 puntos básicos.

Un mayo complicado

Mayo va a ser más complicado que abril no solo por los problemas económicos internos y por el recrudecimiento de la pandemia, sino porque en el exterior las Bolsas son una moneda que está en el aire y no se sabe cómo caerá. Los récords de Wall Street para algunos van a seguir y para otros llegó el momento de irse, aunque los futuros de anoche mostraban a los tres principales ndicadores (Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq) con subas de casi 0,40%.

La tasa de los Bonos del Tesoro es otra variable a seguir. Ahora está en 1,63% pero si continúa su alza, habrá fuga de capitales de la región.

También preocupa que el Banco Central no haya tomado nota de estos problemas. Ahora limitó las tenencias de los Fondos de Inversión en el “money market” colocaciones en peso a plazo. Con esto quiere que el dinero vaya a los bonos en pesos que se liciten en el futuro. El problema es que a esos fondos tienen una parte del dinero en plazos fijos y si se desalienta su colocación es más probable que esos pesos viajen al dólar antes que a los bonos del Estado que en las 4 últimas licitaciones mostraron su decadencia porque no cumplieron sus metas para atenuar el déficit fiscal con dinero tomado del mercado en lugar de emisión.

Desde hoy se podrá comprobar si el dicho de los norteamericanos “sell in may and go away” (vende en mayo y vete), tiene vigencia.

