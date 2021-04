Un conflicto en terminales portuarias de Buenos Aires tiene paralizadas las exportaciones de pollo y carne

La cola de camiones para entrar a puerto se estira.

Un conflicto en las terminales portuarias tiene paralizada desde la Pascua, y en algunos casos desde antes, las exportaciones de pollo, carne y otros productos que demandan cadena de frío, denunció hoy Roberto Domenech, presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), miembro del “Consejo Agroindustrial Argentino” que se dio a conocer en una reunión con Cristina Kirchner en el Senado de la Nación.

El Consejo engloba a más de 40 entidades y cámaras y en julio del año pasado presentó a la vicepresidente un plan para aumentar las exportaciones argentinas a USD 100.000 millones y generar 700.000 nuevos empleos. Para el gobierno, fue una oportunidad (algunos hasta sospechan que una creación) para restarle poder de interlocución a la “Mesa de Enlace” de las entidades del campo.

El respaldo de la vicepresidente fue clave para que, en octubre, el Consejo tuviera una reunión de casi 3 horas con el gabinete económico, encabezado por el propio jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con la presencia de los ministros Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Luis Basterra (Agricultura), el titular del BCRA, Miguel Pesce, la de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, Jorge Neme. Allí se acordó la conformación de 4 “Mesas Técnicas” en el marco de la “Estrategia Nacional Agroalimentaria” (ENA) para “aumentar los niveles de producción, el valor agregado, las exportaciones y los niveles de empleo”.

Lindas palabras, pero los hechos van por otro lado.

Conflicto en Terminales Portuarias 4 y 5 3

Del dicho al hecho

El viernes, impaciente con las cifras de inflación y el precio de los alimentos, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, blandió la posibilidad de que el gobierno suba las retenciones o cierre las exportaciones de carne vacuna. Y esta mañana, Domenech, de CEPA, uno de los tres referentes del Consejo que se reunió con Cristina Kirchner, denunció en el programa radial CNN Campo que, por un conflicto en las Terminales 4 y 5 del Puerto de Buenos Aires, eso de hecho ya está sucediendo.

“Es una suma de elementos: desde Pascua, está cerrada la entrada, no se puede entrar ni sacar contenedores, la producción no se puede organizar ni se pueden canalizar las exportaciones. No se sabe muy bien por qué. Una terminal está por cerrar, hay amparos de por medio, por la pérdida de fuentes de trabajo. En el medio estamos los que producimos. El año pasado ya perdimos 15% de exportaciones por pérdida de competitividad debido a las retenciones y las devaluaciones en otros países, y ahora tenemos este tema que afecta las exportaciones de pollo y carne”, dijo un Domenech desconcertado por las respuestas oficiales.

Iluminados por el bloqueo

Tomala vos, dámela a mí ....

“Uno consulta, y te dicen “Transporte”, otros dicen “Seguridad”, que esto lo tiene que cuidar Prefectura. Lo concreto es que uno queda trabado ahí y no se puede producir ni exportar. No podés retirar el contenedor vacío por lo que ya vendiste ni cargar lo que llevaste a puerto. Y el barco se termina yendo. Es un problema más en este panorama caótico”, dijo el dirigente empresario.

Sobre las causas del conflicto, Domenech respondió que el Gobierno no lo atribuye a ningún gremio en particular. “No podemos determinarlo, no hay cara visible. Desde el ministerio de Transporte nos dicen que es un problema de Seguridad, otros dicen que la responsabilidad es la Administración General de Puertos (AGP), pero no hay una cara visible ni un gremio identificado con el reclamo”. En cuanto a las pérdidas, no dio cifras, pero apuntó al daño. Los contenedores varados demandan frío y los equipos de frío tienen funcionamiento durante determinado tiempo, señaló.

El comprador dice que te espera, pero empieza a comprarle a otro. Después ya no podés hacer valer la calidad del producto. Pedís que te compren, y contra eso va el precio (Roberto Domenech, presidente de CEPA)

“Tenés clientes en China, Europa, África y tenés que explica esto; es muy difícil. El comprador dice que te espera, pero empieza a comprarle a otro. Después ya no podés hacer valer la calidad del producto. Pedís que te compren, y contra eso va el precio”, dijo Domenech, Para quienes producen y exportan “hay una situación tras otra”, se quejó.

El Consejo Agroindustrial, recordó, tiene como política no entrar en temas de coyuntura, sino conseguir un marco previsible para exportar. “Estas cosas debilitan el concepto: si logramos una ley que dé previsibilidad, ¿de qué va a servir si después tenemos situaciones como esta?”, reflexionó el atribulado presidente de CEPA.

Conflicto en Terminales Portuarias 4 y 5 1

El conflicto portuario

A fines de marzo, Trabajo había dictado la conciliación obligatoria en un conflicto en los Puertos de Buenos Aires y Dock Sud por “el vencimiento de la concesión de la Terminal 5”, que afectaría los empleos del área. Cuatro gremios comenzaron un paro general para que el Gobierno prorrogue la concesión y la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo dictó la conciliación para que los trabajadores retomaran las actividades en las Terminales 4 y Río de la Plata (TRP). Los gremios se habían movilizad hasta Olivos para dejar un petitorio al presidente Alberto Fernández, pidiendo la extensión de la concesión y preservar los empleos y la “paz social”.

Previamente, la Justicia había rechazado una medida cautelar de Bactssa, concesionaria de la Terminal 5, que invocando “tratamiento desigual” pedía la extensión de su contrato (vence el próximo 15 de mayo) hasta 2022, igual que los contratos de las Terminales 4 y Río de la Plata (TRP), también prorrogados. La concesión de T4 y TRP es de los 90s. La de Bactssa (T5) fue adjudicada en 2015 y ya tuvo una prórroga. Los gremios invocan pérdidas laborales para 600 familias.

Acceso bloqueado

La aventura de exportar

Mientras, los ministerios se pasan la pelota, el conflicto se prolonga, productores y exportadores pierden clientes y mercados y la “Estrategia Nacional Agroalimentaria” para llevar las exportaciones a USD 100.000 millones se queda en los papeles.

A propósito de las exportaciones, el economista Eduardo Levy Yeyati tuiteó hoy un gráfico de su reciente libro, “Dinosaurios & Marmotas”, en el que precisa que el número de empresas exportadoras en la Argentina cayó de 14.444 en 2007 a 9.066 en 2020. Marcelo Elizondo, experto en el tema, ahondó en la cuestión. “Y eso es el número de empresas inscriptas como exportadoras. El monto exportado por c/u muestra algo aún peor. Exportan regularmente más de 1.000 millones de US$ anuales solo 13. Más de 100 millones, 58. Más de 50 millones, 101 empresas. Y mas de la mitad no exporta todos los años”.

El tuit de Levy Yeyati sobre la fuerte reducción del número de empresas exportadoras de la Argentina, y los datos adicionales de Elizondo

La situación en las Terminales del puerto de Buenos Aires de la que se lamentaba Domenech explica claramente el porqué.

SEGUIR LEYENDO: