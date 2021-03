El inversor más exitoso de la historia llegó a la Bolsa porteña: cómo se puede apostar por la acción del mítico Warren Buffett

Warren Buffett (Reuters)

Este mes se incorporaron a la Bolsa porteña 21 nuevos Cedear en la Bolsa porteña, unos vehículos en pesos que están respaldados con acciones de empresas que cotizan en el exterior, es decir, permiten invertir en activos de afuera sin sacar el dinero del país. En la lista de novedades se destacó el Cedear de Barkshire Hthaway, el fondo de inversiones de Warren Buffett, uno de los más respetados del mercado global. La llegada al mercado local no pasó desapercibida dado el interés de ahorristas locales que al comprar la acción se asocian a las inversiones que decide el mítico empresario estadounidense .

Los Cedear (Certificado de Depósito Argentino) son papeles en pesos que tienen como subyacente activos del exterior. Los hay de Bank of America, Petrobras, Coca-Cola, Wall-Mart y más de 250 otras acciones que no cotizan en el país. Pero el hecho de que sean un certificado no quiere decir que no estén asociados a la acción que representan: siguen su cotización con exactitud. La única diferencia es que lo hacen en pesos y, cada suba o baja en dólares del papel en Wall Street se traduce en avances y retrocesos del certificado pero en moneda local y a un tipo de cambio similar al dólar contado con liquidación.

El nuevo papel empezó a cambiar de manos en la Bolsa local el 8 de marzo pasado y, en poco más de una semana de operaciones, se se ubicó entre los Cedear más demandados, al acumular operaciones por casi $78 millones.

Entre los nuevos certificados, el de Berkshire Hathaway se encuentra entre los más operados con un volumen total de $141 millones en tan solo 8 días hábiles –a un ritmo promedio diario de $17 millones-, detallan datos de Portfolio Personal. Está entre los más operados entre los Cedear nuevos, pero no el más operado: mueve mucho menos de los $190, $200 millones que se operan diariamente en Cedears de Tesla, Apple y Mercado Libre.

El atractivo que le ven en el mercado a la empresa de Buffet es que, a diferencia de otras que implican apostar por empresas puntuales, al comprar esta acción en particular se logra seguir una estrategia de inversión diversificada en si misma. Berkshire Hathaway, al fin y al cabo, es una empresa financiera que no hace más que comprar y vender acciones u otros activos.

“Al ser un fondo de Buffett uno se está asegurando que invertís en el view de una persona que sabe mucho de mercado y que va a estar mirando el top 10 de empresas del mundo. Dentro de este fondo están Apple, Coca-Cola, American Express, General Motors y otras grandes empresas”, explicó Gloria Patrón Costas, analista de Portfolio Personal.

Los Cedear permiten invertir en acciones que cotizan en otros mercados desde la Bolsa porteña

“Uno está comprando la estrategia de Berkshire Hathaway, es una forma de diversificar a través de un sólo instrumento de inversión”, agregó.

Para José Bano, de Invertir Online, es una forma de imitar las apuestas del “oráculo de Omaha”, como fue apodado Buffet, con una única inversión.

“Es como poner plata en un fondo común de inversión, sólo que el portfolio manager es Warren Buffett”, resumió.

Cedears como los de Berkshire Hathaway se transan en la Bolsa local como cualquier bono o acción. Para poder acceder a ellos hay que abrir una cuenta de inversión en el banco del que se es cliente o crear una cuenta en una sociedad de Bolsa (agente de liquidación y compensación o Alyc, en la jerga). Las comisiones por comprar o vender rondan el 0,5% de cada operación, mientras que la inversión mínima depende del valor de cada Cedear. Por ejemplo, el de Berkshire cotizaba ayer a $1.759,50.

Warren Buffett es considerado uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos. El fondo que dirige posee más de 60 empresas, entre ellas la aseguradora Geico, el fabricante de pilas Duracell y la cadena de restaurantes Dairy Queen. Hijo de un legisladora estadounidense, la primera vez que compró acciones fue a los 11 años y la primera vez que declaró impuestos fue a los 13.

Tiene 90 años y el año pasado la revista Forbes lo ubicó cuarto en su ranking de personas más ricas del mundo, detrás de Jeff Bezos, Bill Gates y Bernard Arnault. Con datos a septiembre del año pasado, la publicación calculaba su fortuna en USD 73.500 millones.

Sus declaraciones públicas son seguidas con avidez por inversores de todo el mundo y la reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway, que se celebra cada año en Omaha, supo llenar estadios de béisbol en años previos a la pandemia, debido al interés de los accionistas por escuchar los criterios de inversión del magnate.

