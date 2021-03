Ganancias: 7 claves para entender las modificaciones al impuesto y qué efecto tendrá sobre los salarios de los trabajadores

El oficialismo y la CGT consensuaron medidas para morigerar el impacto del Impuesto a las Ganancias sobre los aguinaldos

El proyecto de reforma al impuesto a las Ganancias comenzará a debatirse hoy en un plenario las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. El análisis de la iniciativa se abrirá a las 15 y, con la expectativa de que tenga un tratamiento parlamentario rápido, girará sobre una serie de puntos clave que aspiran a reducir la carga impositiva para más de 1 millón de contribuyentes.

Los puntos principales sobre los que reposan los cambios son dos, un nuevo piso de ingresos de trabajadores en relación de dependencia a partir del cual se está sujeto al tributo y la reducción del impacto sobre aguinaldos. Sin embargo, hay también un tecnicismo que hace que este año muchos trabajadores perciban reintegros de parte de la AFIP y otros cambios menores en juego.

1- Piso de $150.000

El proyecto sobre Ganancias que impulsa el oficialismo modifica el artículo 30 para aumentar la deducción especial a partir del cual se calcula el impuesto, con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta $150.000 brutos.

Se estima que el piso de $150.000 beneficiará a 1.267.000 personas

2- Cantidad de contribuyentes beneficiados

Esta medida -según los cálculos del oficialismo- beneficiará a 1.267.000 personas, del total de dos millones de asalariados registrados que hoy pagan ese tributo.

3- Aguinaldos

La otra modificación surge de la reunión que mantuvo el presidente de la Cámara Baja con una veintena de dirigentes sindicales. El impulsor del proyecto, Sergio Massa, escuchó los planteos de la CGT y, tras estudiar las sugerencias incluyó un cambio sobre el Sueldo Anual Complementario. Con la sanción de la Ley se eximirá del pago del tributo a los aguinaldos con base en sueldos de hasta 150 mil pesos.

4- Devoluciones

Como se trata de un impuesto anual será retroactivo al primero de enero, con lo cual se devolverá el dinero que se ha descontando de los salarios en el primer trimestre y se excluirá del calculo del gravamen el aguinaldo de los que están beneficiados con esta medida.

“Los mencionados beneficios, que fueron incorporados teniendo en cuenta pedidos de la CGT y legisladores tras mantener reuniones con el presidente de la Cámara, ya han sido validados con el Ministerio de Economía y AFIP”, transmitieron desde la Presidencia de Diputados a través de un comunicado. El impacto de la medida podría verse reflejado en los recibos de sueldo de abril.

5- Jubilados

La ley establece que un jubilado, para acceder al beneficio de no pagar Ganancias si gana menos de 8 haberes mínimos, no puede tener otros ingresos distintos a la de la jubilación. Por caso, si tiene intereses de un plazo fijo pierde el beneficio. Se propone flexibilizar ese punto estableciendo un monto mínimo de ingresos por debajo del cual no se pierde el beneficio.

6- Concubinos

Hoy, la ley permite deducir para el impuesto a las Ganancias solamente al cónyuge. Se ampliará esa deducción al concubino o concubina. Para graficar este impacto, las fuentes mencionaron que en 2018 en la Ciudad de Buenos Aires se verificaron 1.711 uniones convivenciales (13%) y 11.732 matrimonios (87%).

7- Zona patagónica

El proyecto incorporará un artículo que establezca que se mantiene vigente el beneficio del 22% adicional para la zona Patagónica. Esto beneficia a cerca de 83.500 empleados y jubilados que pagarán el impuesto en esta zona, pero con una menor carga tributaria.

