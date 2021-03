Comenzará hoy a tratarse en Diputados el proyecto para que los sueldos menores a $150.000 no paguen Ganancias

El proyecto de reforma al impuesto a las Ganancias comenzará a debatirse hoy en un plenario las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. El análisis de la iniciativa, que busca un alivio fiscal para mas de un millón de trabajadores, se abrirá a las 15 con las exposiciones que brindarán el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont.

También expondrá ante ese plenario, conducido por los legisladores oficialistas Carlos Heller y Vanesa Siley, el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.

De acuerdo al proyecto, la entrada en vigencia será retroactiva a enero pasado, con lo cual a los trabajadores que perciben hasta $150.000 pesos de salarios brutos se les reintegrará la suma que se les descontó de sus salarios a lo largo del primer trimestre del año. El oficialismo aspira a tener aprobada la ley antes de que finalice el corriente mes, de manera que con el sueldo de abril se pueda hacer la devolución, lo que impactará en los haberes de los empleados y jubilados.

La medida, según los cálculos del oficialismo, beneficiará a 1.267.000 personas del total de 2 millones de asalariados registrados que hoy pagan ese tributo

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, señaló que “el Congreso tiene la oportunidad de mostrar qué rápido y bien resuelve una demanda histórica de trabajadores y clase media desde que nació la tablita de (el exministro de Economía José Luis) Machinea. Este es el recorte más fuerte del impuesto a las ganancias a los trabajadores. Cumplimos la palabra empeñada”.

La intención del oficialismo es realizar una ronda de consultas a lo largo de la actual semana y emitir dictamen si es posible. De no ser posible esto último, la idea es firmar el despacho entre el 15 y el 16 de marzo, previo a su tratamiento en el recinto de sesiones el miércoles 17 o el jueves 18, según fuentes parlamentarias consignadas por Télam.

El proyecto sobre Ganancias que impulsa el oficialismo modifica el artículo 30 para aumentar la deducción especial a partir del cual se calcula el impuesto, con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta $150.000 brutos. Esta medida -según los cálculos del oficialismo- beneficiará a 1.267.000 personas, del total de dos millones de asalariados registrados que hoy pagan ese tributo.

Como se trata de un impuesto anual será retroactivo al primero de enero, con lo cual se devolverá el dinero que se ha descontando de los salarios en el primer trimestre y se excluirá del calculo del gravamen el aguinaldo de los que están beneficiados con esta medida. “Los mencionados beneficios, que fueron incorporados teniendo en cuenta pedidos de la CGT y legisladores tras mantener reuniones con el presidente de la Cámara, ya han sido validados con el Ministerio de Economía y AFIP”, transmitieron desde la Presidencia de Diputados a través de un comunicado.

La aplicación retroactiva de la ley y que el aguinaldo quede exento del tributo en los salarios de hasta $ 150.000 brutos, implican que el estado dejará de recibir $10.000 millones que quedarán en los bolsillos de trabajadores y jubilados, según estimaron en el massismo.

Desde la oposición, el vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO), dijo que Juntos por el Cambio hará hincapié en su pedido de una “equiparación entre los trabajadores en relación de dependencia y los autónomos”.

Por su parte, el diputado de Consenso Federal Alejandro “Topo” Rodríguez señaló a Télam que en las reformas del proyecto “no deben olvidarse de los autónomos ni de eximir de ganancias a las Pymes que reinvierten y crean trabajo”

Cambios finales

Sobre el final de la jornada de ayer se conocieron tres modificaciones finales al proyecto que llegará al plenario de comisiones, según confirmaron a Infobae fuentes cercanas a Massa:

- La ley establece que un jubilado, para acceder al beneficio de no pagar Ganancias si gana menos de 8 haberes mínimos, no puede tener otros ingresos distintos a la de la jubilación. Por caso, si tiene intereses de un plazo fijo pierde el beneficio. Se propone flexibilizar ese punto estableciendo un monto mínimo de ingresos por debajo del cual no se pierde el beneficio.

- Hoy, la ley permite deducir para el impuesto a las Ganancias solamente al cónyuge. Se ampliará esa deducción al concubino o concubina. Para graficar este impacto, las fuentes mencionaron que en 2018 en la Ciudad de Buenos Aires se verificaron 1.711 uniones convivenciales (13%) y 11.732 matrimonios (87%).

- El proyecto incorporará un artículo que establezca que se mantiene vigente el beneficio del 22% adicional para la zona Patagónica. Esto beneficia a cerca de 83.500 empleados y jubilados que pagarán el impuesto en esta zona, pero con una menor carga tributaria.

