Álvarez Agis: “Es muy necesario que el acuerdo con el Fondo se firme cuanto antes”

Emmanuel Álvarez Agis, economista.

El ex viceministro de Economía del último Gobierno de Cristina Kirchner, Emmanuel Álvarez Agis, dijo que es necesario firmar un acuerdo con el FMI “cuanto antes” y no esperar a las elecciones, aunque condicionó esa conveniencia al contenido del acuerdo. “Si dice que hay que alcanzar el superávit fiscal en un mes, no firmes”, comentó .

En declaraciones a CNN Radio Argentina, Álvarez Agis se refirió al ritmo lento al que avanzan las conversaciones entre la Argentina y el Fondo de cara a un nuevo acuerdo que permita devolver los cerca de USD 44.000 millones de préstamo que otorgó el organismo en 2018 y 2019.

“El problema acá es que el FMI le dio a la Argentina un préstamo que equivale a la mitad de las exportaciones de un año, entonces es imposible que nosotros se lo devolvamos en 10 o 20 años. Entonces lo que tiene que empezar a pensar el Fondo junto con Argentina es de dónde va a salir la plata”, comentó el economista.

Es muy necesario que el acuerdo con el Fondo se firme cuanto antes, salvo que el contenido del acuerdo sea peor a no firmarlo

“Es muy necesario que el acuerdo con el Fondo se firme cuanto antes, salvo que el contenido del acuerdo sea peor a no firmarlo. No hablo de algo raro, es algo que pasó un año atrás con [el ex presidente, Mauricio] Macri”, dijo.

“Venís de una pandemia, vas a ir al superávit fiscal. ¿En cuánto tiempo? En un mes, entonces no firmes. Ahora, si el acuerdo dice que va a legar en 15 años me parece que el Gobierno se está pasando un poco”, agregó.

Dólar futuro

En referencia a la judicialización de la política económica, luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara una querella contra funcionarios del gobierno anterior por el préstamo del Fondo y ante el antecedente de la causa por el dólar futuro contra la vicepresidenta Cristina Fernández, Álvarez Agis dijo que la política económica no debería ser judiciable.

“Me parece que no hay que pagar la misma moneda. Cuando ocurrió lo de dólar futuro, una causa donde yo estoy absolutamente seguro que no hubo ningún hecho de corrupción, puede haber habido una buena o una mala política económica. E imaginate que lo discutimos hoy en los cursos de la facultad si fue buena o mal. O sea, es una discusión totalmente opinable. Pero cuando fue la causa de dólar futuro yo no escuché a un economista -pero un economista, no macrista o kirchnerista- sino un economista que no diga che, esto es una barrabasada las políticas económicas se juzgan en las urnas no en los tribunales”, opinó el ex funcionario de Axel Kicillof.

“Entonces no quiero pagar con la misma moneda. La deuda que emitió [el ex ministro de Finanzas, Luis] Caputo estuvo mal porque fue excesiva. El acuerdo con el Fondo que firmó Macri estuvo mal porque hizo que la economía se fuera barranca abajo. Eso no es judiciable”, agregó.

Las políticas económicas se juzgan en las urnas no en los tribunales”

Creo que hay un acierto por parte del Gobierno y una buena suerte para Argentina que se dio a partir del triunfo de Biden y estos paquetes extraordinarios que hacen que el precio de la soja esté por el techo y que, tal vez, incluso el FMI como nunca pasó en la historia salga a repartir plata a nivel internacional

Tarifas

Respecto al debate interno en el Gobierno sobre la necesidad de aumentar tarifas, Álvarez Agis dijo que tiene que ser diferencial.

“Lo que hay que encontrar es una diagonal entre los extremos sobre los precios de las tarifas”, explicó el exfuncionario durante el kirchnerismo, aunque advirtió: “Estamos entre la espada y la pared. Necesitamos que suban las tarifas, pero no hay que pasarse de rosca para no arruinar la recuperación”.

Por eso, el economista dijo que “la pandemia nos diferenció muchísimo a los privilegiados y golpeados. Creció mucho la desigualdad y las políticas que se necesitan no son horizontales, sino focalizadas y diferenciadas”.

SEGUIR LEYENDO: