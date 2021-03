Furor en las redes: el Banco Central de Jamaica le explicó a un argentino como hace para mantener la inflación en un dígito

Según el Instituto Estadístico de Jamaica, el índice de precios al consumidor (IPC) de ese país anotó un importante avance del 1,3% durante diciembre pasado, lo que llevó a la inflación anual a un 6,4% en todo el año. Compradores en Kingston, Jamaica, octubre de 2016. Foto: REUTERS/Henry Romero

El Banco de Jamaica, la el banco central de ese país, se destaca en redes sociales por su divertida y particular manera de explicar su trabajo, su política monetaria, sus objetivos y las herramientas que utiliza para alcanzarlos. A través de comics, videos publicados en Youtube y una muy activa cuenta de Twitter dispuesta a conversar con casi cualquier usuario interesado en su trabajo, la entidad no se destaca por un abordaje particular de su estrategia contra la inflación aunque sí por la manera de explicarla.

En su larga serie de ocurrentes publicaciones, el siempre dispuesto equipo de comunicación de la entidad jamaiquina atrajo las miradas de los internautas argentinos porque un compatriota le consultó cómo es que hacen para mantener estables a los precios. Y, como siempre, la entidad se mostró encantada de contestar .

La respuesta de la cuenta de Twitter del Banco de Jamaica a un usuario argentino.

El dato de 2020 supone una aceleración respecto del 3,91% de inflación anual anotado un año antes y el 3,74% de 2018. Jamaica adoptó en 2017 un régimen de metas de inflación, que busca como objetivo mantener al dato anual entre un 4% y un 6%. La inflación anual se mantiene en un dígito desde 2010, cuando marcó 12,61%, al tiempo que parece haber dejado atrás problemas inflacionarios importantes como el que vivió en 2008 cuando alcanzó el 22,03% anual o en 1992, cuanto alcanzó un 73,3%.

En 2020 Jamaica ocupó el puesto 101 en el Índice de Desarrollo Humano que elabora las Naciones Unidas, un ránking que mide ingreso per cápita, acceso a educación y salud, escolarización y otros indicadores en el que la Argentina ocupó el puesto número 46 a nivel. Es un país que enfrenta sus propios problemas en varios rubros. Pero, en lo que hace específicamente a su estabilidad monetaria, tiene bastante de lo que estar satisfecho. Al menos en comparación con la Argentina y su casi 36% de inflación en 2020 que cierra una década entera con datos de inflación en dos dígitos.

Esta semana, un argentino que utiliza como cuenta de Twitter @hpititiminisky le preguntó a la entidad jamaiquina como es que mantiene estables a los precios. Y la respuesta se viralizó en las redes argentinas.

Uno de los comics con los que el Banco de Jamaica explica su política monetaria a sus ciudadanos

“Cómo mantiene la inflación baja el Banco Central de Jamaica”, preguntó en inglés.

Y la autoridad monetaria caribeña fue muy feliz de contestar.

“Hola. Gracias”, respondió en español para luego desarrollar en inglés: “Al igual que cualquier otro banco central, lo hacemos controlando la oferta monetaria, principalmente a través de ajustes de las tasas de interés, y gestionando las expectativas del público mediante la transparencia y la comunicación proactiva sobre la inflación”.

“¿Y qué importancia tiene para su moneda mantener un presupuesto equilibrado?”, insistió el tuitero argentino.

“Sin la reforma fiscal y la mejora de los resultados fiscales incluidos en el programa de reforma económica en curso (ahora interrumpido por la COVID), que abarca dos administraciones políticas, la política monetaria no podría funcionar adecuadamente ni perseguir los objetivos de inflación”, agrego la cuenta del Banco de Jamaica, linkeando además a sus comics con los que explica el intento por conducir políticas monetaria y económica consistentes.

