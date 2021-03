La provincia de Buenos Aires lanzó su plan de Precios Cuidados para los locales de cercanía

La provincia lanza su versión de Precios Cuidados

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó el programa Comprá Más Cerca, iniciativa que acuerda precios de referencia para productos esenciales en comercios de proximidad. En un acto en Malvinas Argentinas, junto al Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; la Secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español, y el Intendente local, Leonardo Nardini.

“El programa Comprá Mas Cerca sirve para complementar las políticas nacionales, como Precios Cuidados, y llegar a los almacenes y comercios de proximidad en los que se realizan el 70% de las compras cotidianas”, dijo el gobernador.

Según explicaron desde el entorno de Costa, este es un acuerdo de precios trimestral compuesto por una canasta de productos sin marca en donde cada comercio tendrá la posibilidad de elegir a sus proveedores. La intención de este punto es la de estimular a las pymes regionales a que puedan acceder en su zona de influencia a las góndolas de los locales de cercanía, pero esto también lo que podría generar es que un producto que se encuentra en un distrito no esté en otro. Y deberá contar con el 80% de los productos del listado disponibles en góndola. Inicialmente la canasta se inicia compuesta por 23 productos de las categorías: alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza

El formato del acuerdo de precios toma como referencia la canasta de Precios Cuidados Mayoristas y otros competidores para estimar el precio de compra del comercio de Proximidad, a ese valor se le adiciona “un margen razonable de comercialización y se analizan precios de mercado y Precios Cuidados”.

Pero un dato no menor es que no será uniforme en toda la provincia ya que cada municipio contará con sus propios precios “acordados de manera regional” con el fin de que no haya competencia desleal entre unos y otros.

Con respecto a la actualización de los valores de la canasta, desde la provincia señalaron que se actualiza “igual que Precios Cuidados. Para inicios de abril sale la nueva canasta de Precios Cuidados. Con eso, actualizamos nosotros. Entonces más o menos a mediados de abril ya tienen que estar todos los precios nuevos. Si un comercio se adhiere en marzo, no importan los 3 meses, los precios del programa se actualizan para todos, pos canasta de Nación”.

El formato establecido es que primero se firmará un convenio de adhesión con cada municipio en donde se implemente el programa y en cada Convenio se definen productos y precios, a renovar trimestralmente.

En cada Comercio se podrá encontrar el listado completo de productos junto a la señalética correspondiente a cada ítem particular y el acuerdo incluye que los comercios se comprometen a respetar las condiciones del Programa.

De todas formas habrá una fiscalización que se realizará en conjunto entre la administración de la provincia de Buenos Aires y los municipios.

Lista de precios cuidados de la provincia de Buenos Aires

“El Gobierno Nacional recuperó el espíritu del programa Precios Cuidados, que volvió a servir como una referencia de precios luego de que lo desvirtuaran en beneficio de las grandes cadenas”, sostuvo el Gobernador y agregó: “En acuerdo con los distintos actores, la iniciativa nacional alcanza al 30% de las ventas minoristas, por eso era necesario complementarlo y establecer referencias de precios en cada rincón de la Provincia”.

Por su parte, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español señaló a la agencia de noticias de la provincia de Buenos Aires que en donde señaló que el programa que lanzó la provincia de Buenos Aires para los comercios de cercanía “es el paso que faltaba para que el programa Precios Cuidados tenga un alcance territorial ya que Comprá Más Cerca complementa el acuerdo que tenemos con las grandes supermercados para llegar con canastas de productos a los comercios de cercanía y así a los vecinos y vecinas bonaerenses. Permite participar a los comercios locales y a las pymes de cada distrito que puedan proveerlos, es un nivel de capilaridad territorial que requiere el impulso de los referentes de la provincia y los municipios comprometidos en llevar las políticas del poder Ejecutivo Nacional y las de los territorios a la gente. Y mejorar la vida de las argentinas y los argentinos”.

