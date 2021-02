La nueva apuesta millonaria en Wall Street del fundador de uno de los unicornios argentinos

162

El emprendedor argentino Alec Oxenford jugó otra carta fuerte en su exitosa carrera internacional al captar USD 230 millones en una oferta pública en el Nasdaq para su compañía Alpha Capital, con la intención de fusionarse con una empresa de tecnología enfocada en América Latina.

En diálogo con Infobae, Oxenford y su socio, Rafael Steinhauser, contaron los detalles de este proyecto, que apunta a un nicho poco explotado en la región: el desarrollo de proyectos tecnológicos con una amplia financiación.

“Identificamos que en América hay empresas muy exitosas como Mercado Libre o Globant, pero que en un punto tienen su techo por el capital. A aquellas que necesitan más de 100 millones de dólares se les complica conseguirlo. Por esta razón, el mecanismo del Spac está teniendo mucho éxito en Estados Unidos y el nuestro es el primero en tecnología para América latina y logramos mucho éxito. Ahora empieza la parte interesante, que consiste en encontrar a los mejores emprendedores para que puedan desarrollar su máximo potencial y para que no estén limitados por la falta de capital”, explicó.

Del otro lado de la línea, Steinhauser agregó que “esta modalidad de salida a la bolsa de empresas tecnológicas no es nueva, pero en los últimos años mejoró y en este momento más del 50% de las ofertas iniciales públicas son con el Spac (Special Purpose Acquisition Company), que se diferencia de IPO porque tiene menos exigencias y es más eficiente”.

“El IPO requiere mucho esfuerzo y dinero, frente a una cosa más barata y eficiente en el Spac. Es más simple que el IPO. Una vez que tenés el dinero, hacés una fusión y la nueva empresa se torna pública en forma automática, con menos complejidad que el IPO”, detalló.

Rafael Steinhauser y Alec Oxenford, ejecutivos de Alpha Capital – Crédito foto: Ian Lopes

Además, destacó que “este mecanismo brinda más seguridad, porque, a diferencia del IPO, que no otorga certeza sobre el valor posterior en el mercado, en este caso el valor está prefijado. Esto tiene mucho sentido para América latina, porque no hay en la cadena de valor un desarrollo de la última etapa para obtener capital, ya que no hay tantos fondos que quieran aportar a una empresa en estas condiciones y los inversores institucionales de la región no están tan habituados a la tecnología todavía”.

“Lo curioso es que somos los primeros en ofrecer un producto así en el mercado de capital y por esa condición hubo escepticismo antes de la salida al mercado sobre si iba a funcionar o no. Pero nos fue bárbaro, tanto que los bancos al día siguiente subieron el derecho de 200 a 230 millones de dólares”, indicó, entusiasmado.

De un campo inicial de 20.000 empresas en las que potencialmente podían invertir, el foco se redujo a 50 en la región, entre empresas de servicio financiero, comercio electrónico, software y real state, entre otros rubros.

- ¿No temen que, con tantos cambios en el ciclo económico de la región, no haya interés en invertir en un proyecto de largo plazo como este?

- No, porque acá la recuperación es inmediata apenas se identifica una empresa con potencial -señaló Steinhauser.

El tweet de Oxenford de esta semana en el que se lamentaba por la destrucción de riqueza en la Argentina

“Argentina en particular produce grandes empresas, a pesar de que la situación de la economía local no es gloriosa; siguen surgiendo emprendimientos, porque hay mucho talento. Y estas ideas se pueden llevar más allá de las fronteras del país”, subrayó Steinhauser.

Oxenford se lamentó por la situación del país. “Es una lástima, más allá de la discusión sobre cuándo empezó el problema, si hace dos o siete décadas, pero la realidad es que el país viene perdiendo posiciones. Hace 25 años el país tenía cuatro grandes unicornios que eran los más relevantes a nivel global y hoy hay 37 y la Argentina tiene cinco, por lo que perdió un gran peso relativo. Es una pena porque al final de cuentas la riqueza del país depende de poder generar empleo privado de calidad”.

“Todos los países se desarrollan con esta fórmula: salarios más altos y ojalá puedan darse las cosas para que ocurra”, afirmó.

Según PRNewswire, esta firma anunció que pudo cerrar su oferta pública inicial en el reconocido mercado de capitales de Wall Street.

“Hay más de 20.000 empresas de tecnología en la región, según Crunchbase. Aunque generalmente han sido financiados por una creciente red local de inversionistas en una etapa temprana, el capital en una etapa posterior es muy escaso en la región, lo que limita severamente las oportunidades de crecimiento. Alpha busca resolver este dilema creando acceso a capital con mayor costo beneficio para las empresas en esta etapa avanzada”, se explicó.

“El objetivo de Alpha Capital es aprovechar nuestra experiencia para ayudar a algunos de los emprendedores más motivados y talentosos de América Latina a liberar todo el potencial de sus ideas”, explicó Oxenford, que años atrás se sumó a la Asociación de Empresaria Argentina (AEA).

En tanto, Steinhauser sostuvo que “nuestra experiencia, relaciones y profunda conexión con el sector tecnológico en América Latina nos colocan en una posición privilegiada para asociarnos con las empresas más extraordinarias de la región”.

Alec Oxenford fue presidente de arteBA (Horacio A. Agulla)

Los co-sponsors de Alpha incluyen a Innova Capital, FJ Labs y el Dr. Irwin Jacobs. A su vez, el equipo de gestión de Alpha tiene entre sus filas al director financiero Rahim Lakhani, al director de estrategia Alfredo Capote y al vicepresidente de estrategia Kirill Matalov.

La firma, que cotizará con el símbolo “ASPCU”, utilizará “los fondos para buscar una fusión con una compañía de tecnología enfocada en América Latina”.

Oxenford es un gran emprendedor tecnológico e inversor serial de Internet en América Latina, con más de 20 años de experiencia en el desarrollo, el crecimiento y la operación de startups de tecnología en todo el mundo”

En los últimos tiempos, fundó y presidió Letgo, que creció a más de 100 millones de descargas móviles antes de fusionar sus operaciones en EE. UU. con su competidor OfferUp el año pasado.

Además, confundó y fue CEO de OLX, que “se ha convertido en el mercado en línea más grande de su tipo en Brasil y otros mercados emergentes”. Letgo y OLX fueron startups unicornio, con valoraciones superiores a los mil millones de dólares. Oxenford también cofundó la plataforma de pago en línea DineroMail y la plataforma de subastas en línea Deremate.com en América Latina.

Steinhauser ha liderado las operaciones latinoamericanas de algunas de las empresas de tecnología, medios y telecomunicaciones más grandes, con más de 35 años de experiencia corporativa senior a nivel mundial en la industria. Se desempeñó como presidente de Qualcomm Latin America de 2011 a 2020, contribuyendo a la inclusión digital de Brasil y al lanzamiento comercial del primer teléfono inteligente global basado en tecnología SiP en Brasil. También lideró el esfuerzo para crear Qualcomm Ventures en la región, uno de los inversores de capital de riesgo corporativo más grandes de la región, que ha participado en varios startups unicornio. Steinhauser fue anteriormente presidente de Nortel Networks y Cisco Systems en Brasil.

