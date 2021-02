Mesas sectoriales y análisis de costos: cómo sigue el acuerdo de precios y salarios que busca el Gobierno

El Gobierno sentará en una mesa a empresas y gremios de cada sector para evaluar la cadena de valor y la formación de precios. (Presidencia)

Tras la primera ronda de encuentros con empresarios y gremios para “alinear expectativas” de precios y de salarios, el Gobierno avanzará en mesas sectoriales para analizar la estructura de costos de cada cadena de valor para trabajar con los ejecutivos y los sindicatos en un “ordenamiento” de distorsiones.

El siguiente paso en el acuerdo de precios y paritarias será diseñar una suerte de “mapa” del valor de los bienes. Para eso el formato de las reuniones cambiará en relación a las que tuvieron lugar la semana pasada: estarán divididas por sectores y las empresas y gremios dejarán de estar en encuentros separados y se sentarán en la misma mesa.

La agenda no está definida pero comenzaría desde la semana próxima y estarán representados los principales sectores productivos, aunque el rubro al que apunta con particular interés el Poder Ejecutivo, en este contexto, es en el de los precios de alimentos. Pero no será el único, ya para que establecer una línea de coordinación entre los aumentos de precios y los reajustes paritarios la mesa tripartita necesitará datos sobre la cadena de valor, que comprende insumos, logística, impuestos, según explicaron fuentes oficiales.

La recuperación de los ingresos de los hogares debería ser, estima el Gobierno, de entre 3 y 4 puntos por encima del ritmo inflacionario.

Solo con una radiografía más precisa sobre la situación es que la Casa Rosada podrá avanzar en alinear precios y salarios. “El objetivo es coordinar distintas variables que hacen a la explicación de esta macro desordenada que tenemos. El proceso inflacionario es dificultoso para las familias y empresas. Necesitamos saber cómo es el proceso de formación de precios y que puede aportar cada sector”, dijo este domingo la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca.

En ese aporte de cada parte, el Poder Ejecutivo afirma que el Estado también necesitará “ordenarse” para dar un horizonte de alineamiento de expectativas, y que eso es lo que intentó transmitir el ministro de Economía Martín Guzmán durante sus presentaciones ante sindicatos y empresarios en el Museo del Bicentenario en las sucesivas reuniones. La necesidad de reducir el déficit y de limitar la emisión monetaria fueron dos de los elementos mencionados por el jefe del Palacio de Hacienda que corren por cuenta de la conducción económica.

El Gobierno convocará a mesas por sector para discutir cómo se compone su cadena de valor. (Foto: Maximiliano Luna)

“Los trabajadores saben que una paritaria buena que puede lucir bien, si sube la inflación, se termina llevando ese aumento. No estamos diciendo que el problema de la inflación es por el maíz o el plástico, pero es un problema macroeconómico. Por eso el Estado está sentado con propuestas para el ordenamiento macro”, insistió Todesca.

En las próximas semanas habrá otro “aporte” que tendrá que hacer el Estado para contribuir a la coordinación de expectativas. Se trata de la actualización del cuadro tarifario, que se mantiene congelado desde principios de 2019. Guzmán y Todesca coincidieron en que el Poder Ejecutivo presentará una propuesta nueva para descongelar ese precio regulado.

Para avanzar, la mesa tripartita entre el Estado, empresas y gremios necesitará datos sobre la cadena de valor, como insumos, logística, impuestos, según estimaron fuentes oficiales.

“Hay que hilar fino. Si estamos diciendo que necesitamos que se recuperen los ingresos, el impacto del aumento de las tarifas tendría que ser tal que no impida esa recuperación. Hay familias que podrían tolerarlo (a un aumento) y otras que están al limite”, declaró Todesca por Radio 10.

La idea que sobrevuela el acuerdo de precios y paritarias es que este año el salario le gane a la suba de precios. La intención ya fue anunciada ante los gremialistas y blanqueada ante los empresarios. La recuperación de los ingresos de los hogares debería ser, estima el Gobierno, de entre 3 y 4 puntos por encima del ritmo inflacionario.

Seguí leyendo:

Tras la reunión con empresarios, el Gobierno se fue conforme y cree que avanza el acuerdo político para reactivar la economía

El Gobierno recibió a empresarios y los invitó a cerrar un acuerdo político para contener la inflación

Empresarios con el Gobierno: les pidieron que contengan los precios, reclamaron por la presión impositiva y aplaudieron a Guzmán

El Gobierno habla de acuerdo político pero juega al revés: convoca a empresarios y sindicalistas por la inflación y deja afuera a los partidos