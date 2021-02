Tras la reunión con el Presidente, la Mesa de Enlace despejó fantasmas sobre una mayor intervención oficial en los mercados

Los integrantes de la Mesa de Enlace, al ingresar hoy a Casa de Gobierno (Maximiliano Luna (Maximiliano Luna)

“Se despejó el fantasma de más retenciones y más intervención en los mercados”. Así se retiró de Casa de Gobierno, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, tras la reunión de hoy a la tarde de la Mesa de Enlace con el presidente Alberto Fernández y funcionarios de su gabinete. Desde la Mesa de Enlace ratificaron su compromiso de seguir dialogando con el Gobierno y formar parte del debate sobre la conformación del precio de los alimentos, aportando propuestas para resolver la problemática inflacionaria.

En el encuentro, el Gobierno descartó una suba de las retenciones e intervención en los mercados, para controlar la suba del precio de los alimentos. Hay que recodar que el último fin de semana y en declaraciones al diario Página 12, Alberto Fernández dijo que la suba de las retenciones o la implementación de los cupos para exportar eran herramientas con las que contaba la administración nacional para frenar la suba de precios. Según dijo en la reunión el presidente, sus afirmaciones no fueron interpretadas correctamente y comentó que su intención fue generar un espacio de diálogo para debatir el problema inflacionario.

“Lo concreto es que no hay retenciones, no hay cupos y lo que va a existir es un acuerdo, un diálogo para establecer una agenda de trabajo. Necesitamos que no haya más impuestos. El sector productivo se comprometió a mostrar sus costos, de ver el abastecimiento”, comentó el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto.

Por su parte, Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), dijo que el diálogo con Alberto Fernández y funcionarios del gabinete, “fue muy franco, donde pudimos expresar una visión muy diferente a la que tiene el Gobierno sobre lo que sucede en la cadena de comercialización de los alimentos. Además, hablamos sobre la transferencia comercial, especialmente de ingresos de los sectores de la producción a otros eslabones de la cadena”.

Alberto Fernández junto a los dirigentes del campo y funcionarios de su gabinete, en Casa de Gobierno (Presidencia)

Además, los representantes de los productores agropecuarios expresaron su conformidad por la apertura al diálogo que mostró el presidente y sus funcionarios, para profundizar el análisis de las distorsiones en las diferentes cadenas de comercialización de los alimentos. Una problemática que afecta, especialmente, a los pequeños y medianos productores de las economías regionales.

De acuerdo al último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en enero pasado la participación del productor en los precios finales de las frutas y verduras fue del 25% y el Estado tuvo una participación en los mismos de entre el 32 y el 40%. Además, los precios se multiplicaron por más de 6 veces desde que salieron del campo y llegaron a manos de los consumidores.

“Hay que investigar donde están los desfasajes y actuar de inmediato para proteger a los consumidores”, dijo el titular de CRA. A lo que el ministro de Agricultura, Luis Basterra, agregó: “La voluntad de todos los actores es ser parte del análisis de la parte que le cabe a cada uno para hacer que los alimentos esenciales en Argentina sea accesible para la población. Buscábamos un espacio de diálogo como el que se generó para ver qué puede aportar cada sector, y ese fue el ánimo que primó'.

Diálogo

Sobre la próxima etapa de diálogo en lo relacionado a la conformación del precio de los alimentos, Carlos Iannizzotto, dijo tras la reunión: “Vamos a centrarnos en el trigo, maíz y carne. Ojalá que podamos seguir construyendo de este modo. Hablamos con el Presidente ciertos puntos que necesitamos para construir una mayor productividad. A todos nos preocupa la canasta familiar y veremos cómo podemos colaborar”.

Según pudo saber este medio, los dirigentes aportaron datos durante la reunión que demuestran que los productores no son formadores de precios y que la materia primera que ellos elaboran tiene una baja incidencia en el precio final de los alimentos.

Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina

A todo esto, en diálogo con Infobae, Daniel Pelegrina, comentó que “el presidente manifestó su preocupación por el maíz, por una incidencia que según ellos es mucho más grande que la que nosotros sabemos en el precio del cerdo y pollo. La contribución a los aumentos de precios es muy baja, como en cualquier otro producto. La inflación se alimenta fundamentalmente de las malas expectativas”.

Según pudo saber este medio, en la reunión desde el Gobierno aseguraron que la incidencia del maíz en el precio de los alimentos es del 50%, mientras que desde la Mesa de Enlace señalaron que no supera el 15%.

Propuestas

Durante la reunión la Mesa de Enlace volvió a presentar el documento de propuestas con 14 puntos, que los representantes del campo elevaron a Alberto Fernández en 2019 en dos oportunidades para su correspondiente análisis.

Los dirigentes del campo volvieron a hablar con el Gobierno sobre la posibilidad de implementar una política agroindustrial de largo plazo que permita mejorar la competitividad del sector, mediante una baja de los costos laborales y la presión impositiva, que permita realizar inversiones y generar empleo de calidad.

Daniel Pelegrina, presidente de la SRA, dijo al respecto: “El aumento de las retenciones o los cupos no es la solución. Para generar expectativas la economía se tiene que sanear, aquí hay falta de ingresos por la inflación, hay que sanear la economía”.

En el documento de la Mesa de Enlace se apuntó a la estabilidad económica como uno de los pilares para aumentar el nivel de inversiones en el país, mediante el control de la inflación, sin cepo al dólar y una baja de la presión impositiva. Además, se reclamó por una mayor previsibilidad e interacción público y privada.

También se hizo hincapié en la seguridad jurídica. Sobre este último tema, según pudo saber este medio, en la reunión se plantearon las diferencias que hay entre el Gobierno y la Mesa de Enlace, sobre la decisión de Alberto Fernández de intervenir y expropiar la empresa Vicentin. Desde el campo han expresado en más de una oportunidad su preocupación por lo que esa situación se interpretó un avance sobre la propiedad privada.

De ahora en más hay un compromiso de ambas partes de potenciar el diálogo para superar los problemas actuales del país. Mientras tanto, en el interior las bases estarán atentas a cómo avanza la relación de la Mesa de Enlace con el Gobierno nacional. Hay mucho malestar y desconfianza de los productores con la administración de Alberto Fernández. El tiempo dirá si la reunión de hoy sirvió para avanzar o retroceder en la búsqueda de un entendimiento y de una política agropecuaria muy diferente a la actual.

