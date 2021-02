Contrapunto: tras el reclamo del presidente Alberto Fernández a los empresarios, el FMI pidió políticas fiscales y monetarias para bajar la inflación

El Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Alejandro Werner dijo que el cronograma de negociación del Gobierno es “ambicioso” pero no descartó un acuerdo en mayo. (Foto: EFE/Erik S. Lesser)

El Fondo Monetario Internacional consideró que la meta que planteó el Gobierno de alcanzar un acuerdo financiero nuevo en mayo es “ambicioso” y se mostró preocupado por la tendencia alcista de la inflación de los últimos meses: “El punto más importante para ir revirtiendo la tendencia al alza son politicas fiscales y monetarias de mediano plazo, y no tanto el operar directamente sobre algunos precios, por más importantes que sean ”, dijo este lunes el Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Alejandro Werner.

En una conferencia de prensa, el funcionario del FMI fue consultado sobre la situación económica argentina y consdieró que el staff técnico del organismo está “tratando de entender las causas de este incremento inflacionario, que pueden tener diferentes fuentes en el corto plazo” y que evalúan “cuál debería ser una respuesta” del Gobierno en el marco de la negociación del nuevo programa financiero.

“Es prematuro hacer públicos los resultados de los análisis por parte de nuestro equipo, y el día que se llegue a un acuerdo estarán los documentos. Hoy vemos muchos factores que han influido. Es importante que se tenga un programa integral de politicas públicas que logre balancear el restablecimiento y normalizacion de variables financieras y precios y ayudar la incipiente recuperación”, dijo Werner.

Este domingo, el presidente Alberto Fernández había apuntado al sector empresario para explicar la aceleración inflacionaria y advirtió con una suba de retenciones a las exportaciones agrarias en caso de no llegar a un acuerdo para contener el traslado a la canasta alimentaria del incremento de los precios internacionales de los alimentos.

Y en ese sentido, dijo que la inflación es “culpa” de la especulación. “Y ya lo saben. Estoy feliz de que podamos exportar, pero no puedo entender cómo puede ser que los argentinos convirtamos una oportunidad en un problema”, afirmó en una entrevista con Página 12.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) había reducido en las últimas semanas sus expectativas de crecimiento para la economía argentina en 2021 de 4,9% a 4,5%. (Foto: REUTERS/Yuri Gripas)

Consultado al respecto, el director del Hemisferio Occidental dijo que “respecto a los precios internos, desde el punto de vista inflacionario, la opinión del staff del Fondo es que el punto más importante para ir revirtiendo la tendencia al alza son políticas fiscales y monetarias de mediano plazo y no tanto el operar directamente sobre algunos precios por más imporante que sean”, afirmó.

Por otra parte, respecto al avance de las negociaciones entre el staff y el Gobierno, el funcionario del Fondo dijo que “claramente nuestros equipos están trabajando intensamente y las autoridades también para atender la necesidad de poder llegar a mayo (con un acuerdo firmado)”, tal como dejó saber el ministro de Economía Martín Guzmán en las últimas semanas. “ No lo veo inviable. Es una fecha ambiciosa , se tiene que trabajar para formar una base que sea apoyado por nuestro consejo directivo”, comentó Werner.

Respecto a otra de las declaraciones de Alberto Fernández, en que afirmó que habló con el presidente francés Emmanuel Macron sobre la posibilidad de “flexibilizar” los plazos del programa de facilidades extendidas como el que busca firmar el Gobierno argentino. Típicamente, esos acuerdos suelen durar entre 7 y 10 años. “Le corresponde a nuestro consejo directivo, no a nosotros en el staff. No estoy en condicioens de dar una respuesta a esa pregunta”, dijo Werner.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) había reducido en las últimas semanas sus expectativas de crecimiento para la economía argentina en 2021 de 4,9% a 4,5%. La reducción va a contramano de lo que espera el organismo para la región según su informe de perspectivas globales de enero, en el que modificó al alza sus previsiones de actividad económica para América Latina para este año.

El FMI estimó que el PBI argentino se redujo 10,4% el año pasado. Espera que se expanda 4,5% este año y 2,7% en 2022, rebote tenue que está lejos de recuperar el nivel previo a la pandemia, con una caída punta a punta del orden del 4%. La previsión para 2022 es una corrección a la suba de 0,2 punto porcentual.

El Gobierno espera cerrar un acuerdo con el FMI en mayo, antes de afrontar la negociación con el Club de París. (Foto: EFE/Esteban Collozo)

Cuánto tardará la economía de la región en recuperarse

En una charla ante el Consejo de las Américas, Alejandro Werner consideró que en los últimos meses el Fondo Monetario consideró que “las proyecciones económicas son un poco mejores a lo que esperábamos”, comentó, aunque estimó que los países de la región tardarán varios años para recuperarse del impacto de la pandemia.

En ese sentido, dijo que “hasta 2023″ Latinoamérica y el Caribe no recuperará su nivel de Producto Bruto con el que terminó 2019, meses antes de la crisis sanitariay que el PBI per cápita no volverá a ese punto recién hasta 2025 .

El director del Hemisferio Occidental del FMI consideró que la salida de la pandemia dejará en la región “más pobreza y una brecha de género y hacia los jóvenes” más grave, lo que “abre la puerta a una renovación de las tensiones sociales” en los distintos países, afirmó.

“Los países necesitarán encontrar el camino para negociar y discutir un nuevo contrato social que se enfoque más en expandir el sistema público de salud y educación”, dijo Werner, y mencionó también “reformas para mejorar la productividad”. “Se va a necesitar un consenso amplio para salir de esta crisis a una velocidad más alta”, dijo el funcionario.

En términos económicos, afirmó que la aceleración del gasto implicará para la región “mayores presiones por el aumento de la deuda” y dijo que la economía tendrá desafíos “desde un punto de vista fiscal”. “Vamos a salir de la pandemia con una gran brecha educativa entre lo público y lo privado. La diferencia entre los alumenos que tuvieron buen acceso a Internet y los que no tuvieron va a ser muy grande”, dijo Werner.

