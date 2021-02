Efecto Dipy: se postergó la venta de los cortes populares de carne vacuna en el Mercado Central

Problemas de logística derivaron en la postergación para mañana de la entrada en vigencia del acuerdo de la carne vacuna en el Mercado Central

Mañana al mediodía, un día después de lo acordado inicialmente, se pondrá en marcha en el Mercado Central el acuerdo que anunció días el Gobierno con frigoríficos y grandes cadenas de supermercados para ofrecer diez cortes de carne a precios acordados en todo el país.

La explicación sobre la postergación del inicio del cumplimiento del acuerdo, según fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo, fue que existieron demoras de logística que atrasaron la entrega y la descarga de carne, pese a que en la web del Mercado de Hacienda se indicaba que el operativo comenzaría hoy.

Además, informaron que los frigoríficos nucleados en la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF) son los encargados de abastecer a estos puntos de ventas y se comprometieron a garantizar el completo abastecimiento, para ofrecer desde mañana, los cortes acordados a precios bajos. Estos precios estarán disponibles durante todos los días de la semana en las carnicerías adheridas del predio.

Desde la misma Cámara confirmaron que ya está todo coordinado para que a partir de mañana se encuentren disponibles al público los cortes del acuerdo en las 5 bocas del Mercado Central, y por otro lado, aseguraron que en los comienzos de la implementación de dichos acuerdos siempre aparecen algunas complicaciones, y más aún cuando el objetivo que se busca es hacer bien las cosas y cumplir el acuerdo en términos de calidad, precios y volumen.

Hay que recordar que en las cadenas de supermercados el acuerdo entró en vigencia el último miércoles. Sin embargo, tras la primera jornada, el cantante El Dipy viralizó en redes sociales unas imágenes que mostraban bandejas con cortes compuestos prácticamente en su totalidad por grasa, con apenas un poco de carne.

Defensa del acuerdo

Los supermercados y frigoríficos salieron a negar que la calidad de los cortes incluidos en el programa sea mala, luego de la viralización de algunas imágenes con bandejas señalizadas como parte del esquema auspiciado por la Secretaría de Comercio y que tenían un alto contenido de grasa.

El presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), Daniel Urcía, afirmó ante Infobae que “algún corte exhibido en la bandeja de algún supermercado puede no corresponder con las expectativas de los clientes y no necesariamente se lo tiene que llevar. Es una situación absolutamente excepcional”, comentó.

“Las 6.000 toneladas que se venden son de buena calidad. Es normal que eventualmente sea exhibido algo que no tenga las características esperadas, pero no significa que esté ‘traicionando’ el acuerdo de precios, el cliente lo puede elegir o descartar. No son cortes de baja calidad lo que se ofrece. En la heladera puede haber algún corte con mucha grasa y seguramente ese corte no lo lleva el consumidor”, insistió Urcía.

Los cortes de carne vacuna que mostró el Dipy y estalló la polémica

Por otro lado, desde el supermercadismo también negaron que una situación como la de las fotos viralizadas sea generalizada. “No nos consta que sean auténticas y en el caso de que fueran ciertas, es un caso puntual y ni siquiera indica el lugar. No es representativa”, se quejó ante este medio un ejecutivo de una gran cadena de comercios. Fuentes del sector hicieron llegar a Infobae fotos de sus propios registros de calidad de los cortes incluidos en el acuerdo.

Por último, el Ministerio de Desarrollo Productivo dijo que “el acuerdo de precios para la carne se hizo con un grupo de frigoríficos que trabaja con carne de novillo de primera calidad. Es la misma que habitualmente provee a los supermercados, y vamos a fiscalizar no solo para que se cumpla el precio sino también la calidad de los productos”, según explicaron a este medio.

