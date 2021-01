Se formó en Estados Unidos un comité de acreedores por la deuda de YPF

YPF busca reestructurar 6.000 millones de dólares de deuda

La petrolera de bandera YPF lanzó un canje de deuda y la respuesta llegó de un grupo de acreedores que decidieron formar un consorcio de negociación.

Los fondos de inversión Oaktree Capital Management y BlackRock anunciaron que se están organizando en dos grupos para negociar con YPF luego de que el productor de petróleo argentino propusiera un canje de deuda.

Según explicó la agencia Bloomberg, BlackRock (que formó parte de la renegociación de la deuda soberana el año pasado) forma parte de un consorcio de inversores en mercados emergentes, como Ashmore Group Plc e Invesco Ltd., que recurrió al bufete de abogados White & Case LLP para asesorar sobre las conversaciones.

El segundo grupo, asesorado por los bufetes de abogados Dechert LLP y DLA Piper LLP, está compuesto por fondos de crédito, incluido Oaktree de Howard Marks. Juntos, sus miembros poseen más de mil millones de dólares en bonos de YPF, incluido más del 30% de un tramo de deuda en particular.

YPF reafirmó su compromiso con sus inversores indicando que las modificaciones a los términos y condiciones de sus obligaciones negociables únicamente serán efectivas respecto de cada serie si son aprobadas por tenedores representativos de más del 50% del capital de dicha serie

Es más pequeño que el grupo de White & Case en términos de capital total, dijeron las personas. Un representante de Oaktree declinó hacer comentarios, según Bloomberg.

Los acreedores comenzaron a organizarse después de que la petrolera privada controlado por el estado de Argentina pidiera a los tenedores de bonos el 7 de enero que intercambiaran alrededor de USD 6.000 millones de deuda internacional, incluido un bono de USD 413 millones con vencimiento en marzo. La oferta, por nuevos valores que no tengan un pago durante los próximos dos años, podría imponer pérdidas de valor presente neto cercanas al 20% en algunos de los bonos, según estimaciones que publica la agencia de noticias.

“El Comité insta a YPF a que dirija sus esfuerzos a mejorar la consideración ofrecida a cambio de los Bonos Antiguos 2021”, escribió Solomon Noh, abogado de Dechert, en una carta a YPF publicada por la agencia de noticias. “Los miembros del Comité estarán disponibles para compartir sus puntos de vista sobre las posibles mejoras que se pueden hacer”.

Pozo de exploración

Fuentes locales explicaron que YPF anunció cambios en las condiciones para la solicitud de modificaciones a los términos y condiciones de las obligaciones negociables invitadas a la oferta de canje voluntario. “YPF reafirmó su compromiso con sus inversores indicando que las modificaciones a los términos y condiciones de sus obligaciones negociables únicamente serán efectivas respecto de cada serie si son aprobadas por tenedores representativos de más del 50% del capital de dicha serie. Es decir, todo tenedor que no presente sus obligaciones negociables al canje será considerado como voto negativo para la solicitud de consentimiento”.

Desde la empresa señalaron que la compañía “ratifica el respeto a sus inversores y el carácter voluntario de la oferta de canje realizada. YPF rechaza las imputaciones en el sentido que la aplicación de los términos y condiciones de sus ONs, que incorporan la mecánica de la ley de sociedades, haya sido caracterizada como una maniobra malintencionada de YPF que buscaba avasallar los derechos de sus inversores”.

YPF ofreció tres nuevos bonos que no pagarán intereses hasta 2023 a cambio de siete títulos

Por último, fuentes del mercado explicaron que a Infobae que la oferta “sigue vigente y la compañía está manteniendo conversaciones con los distintos interesados para explicar las restricciones cambiarias que la motivaron por afectar la capacidad de repago al vencimiento de la serie que vence en marzo próximo y el ofrecimiento conjunto a los tenedores de las demás series de obligaciones negociables con la posibilidad de participar en el beneficio que brinda la serie de nuevas obligaciones negociables que contienen una estructura respaldada por el flujo de exportaciones de la compañía”.

YPF ofreció tres nuevos bonos que no pagarán intereses hasta 2023 a cambio de siete títulos. Fuentes del mercado explicaron que en la empresa hay conocimiento de la conformación de estos consorcios “pero no se sabe a ciencia cierta quienes son los tenedores que están detrás. Hay rumores pero no confirmaciones. De todas formas, hay diálogo constructivo con los acreedores de todo tipo”.

Asimismo, explicaron que se generó ruido en las conversaciones “porque hubo una interpretación que YPF pensaba bloquear los votos negativos y forzar el canje, los cambios introducidos la semana pasada en la negociación muestran la voluntad de la empresa de negociar en buenos término. El problema es que YPF, como el resto de las compañías, tiene la restricción del Banco Central para acceder a los dólares y la crisis la dejó en una situación compleja, esto es algo que los inversores ya sabían, ahora propone que si tiene el consenso de los tenedores va a modificar los términos de pago. Si no lo aceptan, se analizará con posterioridad”.

YPF dice que mantiene su oferta y que está en proceso de negociación

“La empresa le aclaró a los bonistas que buscará la forma de cumplir pero que el Central les dijo que les cabe la generales de la ley respecto del mercado cambiario”, agregaron las fuentes del mercado local.

Por su parte, según Bloomberg, ninguno de los grupos planea aceptar la oferta y su enfoque principal, por ahora, es trabajar en un acuerdo modificado con la empresa. Los dos grupos están en contacto y eventualmente pueden combinarse.

Mientras tanto, los bonos con vencimiento en 2021 cayeron 6 centavos por dólar desde el anuncio, mientras que los pagarés con vencimiento en 2025 cayeron 9 centavos.

YPF ha mostrado signos de ser receptivo a los cambios en los términos del acuerdo según sea necesario para ganar el apoyo de los acreedores. La semana pasada, modificó ciertos aspectos de procedimiento del canje de deuda que habían provocado la indignación de los inversores. Las personas familiarizadas con el pensamiento de la empresa dicen que está dispuesta a trabajar con los tenedores de bonos para llegar a un acuerdo.

