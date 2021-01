La soja, imparable: el precio internacional subió casi USD 20 en un día y la tonelada cotiza en torno a los 524 dólares

El precio de la soja sigue subiendo en el Mercado internacional de Chicago (Reuters)

El precio internacional de la soja continúa con su rally alcista, que no se detiene desde agosto del año pasado. Esa jornada no fue la excepción: la cotización en el mercado de Chicago saltó por encima de los USD 19 y se ubicó en torno a los USD 524 la tonelada en su contrato con vencimiento en el mes de marzo del presente año.

De esta manera, el contrato de referencia de la oleaginosa escalaba esta tarde USD 19,38 hasta los USD 523,7 la tonelada en la plaza bursátil norteamericana. Así, si se toman en cuenta lo que va del año, el grano, que junto a sus derivados se erige como el complejo exportador más importante y que más divisas genera para el país, subió más de USD 41,3 la tonelada, ubicándose en precios máximos desde 2014.

Las razones de la suba del precio se centran en los resultados del informe de oferta y demanda mundial de grano del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Allí, los operadores descontaban un nuevo recorte en las existencias o stocks del país norteamericano debido a la fuerte demanda de China.

Según la corredora de granos Grassi, los stocks finales de soja en Estados Unidos fueron estimados en el presente informe en 3,81 millones de toneladas, de acuerdo a lo esperado por el mercado, y casi un millón de toneladas por detrás de lo calculado el mes pasado. A esto se sumó un nuevo recorte en la estimación de producción, la cual pasó de 113,5 en diciembre a 112,5 millones de toneladas, mientras que los operadores solo esperaban un recorte de 200.000 toneladas.

Siembra en la Argentina

Al mismo tiempo que los commodities agrícolas comenzaron a escalar, el clima seco se instaló en Argentina, golpeando duramente al trigo y condicionando también el normal desarrollo de los granos gruesos, en especial el maíz y la soja. Con el fenómeno climático de La Niña por delante, los recortes en las estimaciones de producción se hacen casi inevitables en ambos cultivos (los más importantes para el ingreso de dólares) y abren un signo de interrogación sobre el resultado final de la campaña.

Mientras tanto, en la Argentina la siembra de la oleaginosa atraviesa un proceso de dificultades como consecuencia de la falta de precipitaciones. Al respecto, el informe de la semana pasada de la Bolsa de Comercio de Rosario reflejó que la soja de primera en la región núcleo “se encuentra entre finales de la etapa vegetativa y comienzos de floración. En esta parte del ciclo se busca que el cultivo cierre el surco para aprovechar toda la radiación solar”, señalaron los especialistas.

Y agregaron: “Las lluvias no llegan y el agua almacenada no alcanza. La oleaginosa comienza a mostrar síntomas de estrés termo-hídrico como achaparramiento y perdida de hojas. Entre 10 a 20 días, según zona, la soja ingresa en el periodo de definición de rendimiento y si no hay lluvias importantes en los próximos 10 días, el rendimiento potencial se verá comprometido”.

