Daniel Pelegrina: “Hay una presión muy fuerte de los productores para que el paro continúe”

El titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina. Foto NA: DAMIAN DOPACIO

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, dijo hoy que las medidas del Gobierno destinadas a reducir las exportaciones de maíz con el objetivo de mantener bajo el precio interno “no tienen racionalidad económica, hay que mirarlas con óptica política” . El dirigente sostuvo además que la marcha atrás parcial del Gobierno, que pasó de cerrar las ventas al exterior a establecer un cupo diario, es “volver a más intervención, los cupos, cartelización y todo esto ya se probó que trae más corrupción”. También dijo que los productores “están muy enojados” y que presionan para continuar el paro .

“Todas estas medidas no tienen racionalidad económica, porque se puede explicar en todos lados que están mal. Y la historia reciente nos ha probado el fracaso. No se entiende con racionalidad económica, entonces hay que mirarlo con una óptica política que es lejos de lo que queremos estar pero lamentablemente es eso”, dijo Pelegrina en declaraciones a Radio Mitre.

Respecto de la posibilidad de extender el cese de comercialización de gramos más allá de este miércoles, último día de la medida de fuerza anunciada la semana pasada, dijo que está siendo evaluado por los productores y las organizaciones.

Quienes gobiernan están siempre buscando a quien echarle la culpa

“El paro está firme, estamos logrando lo que queremos que es exponer el tema, las razones de esta mala medida y hay un alto acatamiento así que definitivamente estamos bien. Y hasta el miércoles seguimos firmes y nos estamos reuniendo permanentemente para evaluar la posibilidad de que continúe o que se termine allí”, agregó el dirigente.

Continuar con las medidas de fuerza “depende de muchos factores. Nosotros estamos escuchando permanentemente a nuestra gente, a los productores. Hay una presión grande -están muy enojados- para que esto continúe”, comentó.

El dirigente rural argumentó que el contexto político es el que influye sobre las medidas del Gobierno y no un objetivo específico de naturaleza económica. Por eso, en un año electoral, los productores van a tener que tener en cuenta esa dificultad extra.

Si hay faltantes (...) después fijémonos bien si falta el pollo entero porque no llega pero sí hay abundancia de presitas que no tienen precios cuidados

“Vamos a evaluar esto en un contexto de una Argentina con dificultades muy grandes, fundamentalmente sociales, económicas, la pandemia, todo esto de alguna manera nos hace mirar este panorama sabiendo que quienes gobiernan están siempre buscando a quien echarle la culpa”, dijo.

“Son expertos en relatos, tienen medios, son expertos en echar culpas. Por eso hemos dicho muchas veces que este paro no tiene que tener efecto sobre los precios, no tiene que alimentar la inflación, no tiene que haber faltantes”, agregó el presidente de la Sociedad Rural.

“Ojo porque si hay faltantes parte de los que se están sentando en la mesa para alcanzar un arreglo le encuentran los vericuetos a través de precios cuidados. Después fijémonos bien si falta el pollo entero porque no llega pero sí hay abundancia de presitas que no tienen precios cuidados”, argumentó.

Es volver a más intervención, los cupos, cartelización y todo esto ya se probó que trae más corrupción

“Veremos si nos escuchan y somos convocados la mesa de enlace a buscar una solución, entendiendo que estamos en un proceso político de una Argentina que este año tiene elecciones y que estos conflictos sirven a quienes quieren usar la grieta”, comentó. “Nosotros no queremos eso, nosotros queremos ayudar a salir a la Argentina de las dificultades. Pero para eso necesitamos políticas correctas que no nos atropellen”, dijo.

El dirigente también se refirió a negociaciones en marcha con las empresas exportadoras para analizar la posibilidad de la creación de un fideicomiso que compense a los productores al tiempo que mantenga bajo al precio del maíz.

“Los que están sentados en esa mesa son los que quieren trasladarle al productor”, analizó Pelegrina. “Esto es atacar la inflación por los efectos y no por la causas”, concluyó.

Seguí leyendo:

El Gobierno continúa con el desarmado de Precios Máximos: qué productos salieron y podrían aumentar

Comercio electrónico: hay casi 40 regímenes impositivos con retenciones para comprar online y lanzan un plan para unificarlos

Paro del campo: crece la presión de los productores hacia la Mesa de Enlace para extender la medida de fuerza